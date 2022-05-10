‫ “معرض كانتون، المشاركة العالمية”: معرض كانتون 131 يسجل أرقامًا قياسية متعددة

غوانغزو، الصين، 10 مايو 2022 / PRNewswire / — اختتم معرض كانتون ال 131، الذي تم استضافته كمعرض افتراضي، بنجاح وسجل أرقامًا قياسية متعددة من حيث العدد الإجمالي للزوار والمشاهدات والمعارض والمشترين الأجانب المسجلين في المعرض التجاري.

وقال شو بينغ، المتحدث باسم معرض كانتون، نائب المدير العام لمركز التجارة الخارجية الصيني: “من خلال مهمة ‘معرض كانتون، المشاركة العالمية’، قام معرض كانتون ال 131 ببناء جسر في السحابة لجمع الضيوف من جميع أنحاء العالم، وربط ومشاركة تنمية الصين وفرصها مع الأسواق والجماهير العالمية”.

منصة فعالة للتجارة

قام معرض كانتون ال 131 ببناء منصة بدوام كامل وبلا حدود وعالية الكفاءة للتجارة. شاركت إجماليًا 25,500 شركة في المعرض الأخير وقاموا بتحميل 3,052,100 عنصر من عناصر المعرض مع استقبال الموقع الرسمي للمعرض التجاري 10.09 مليون زائر و 33.9 مليون هبوط على الموقع.

ودعمت الخدمات التجارية التي يقدمها معرض كانتون لهذا العام الموردين والمشترين وساعدتهم على توسيع شبكات الأعمال من خلال مختلف المنتديات والخدمات الجديدة ونماذج الأعمال الجديدة ومناطق التجارة الإلكترونية عبر الحدود والمناطق المالية وأنظمة خدمة العملاء الذكية.

توسيع شبكة الشراكة التجارية

شهد معرض كانتون ال 131 مشاركة 536,000 مشتر أجنبي من 228 دولة ومنطقة، مما يمثل زيادة سنوية بنسبة 48 في المائة وزيادة شهرية بنسبة 41.8 في المائة.

وفي الوقت نفسه، وقع معرض كانتون أيضا اتفاقيات تعاون مع 14 مؤسسة صناعية وتجارية في الخارج، مما ساعد العدد الإجمالي للمعرض التجاري للشركاء العالميين على الوصول إلى 170، مما زاد من توسيع شبكة التجارة الخارجية.

تعزيز التجمعات الصناعية الإقليمية في المناطق الأقل نموًا

كما طور معرض كانتون ال 131 وحدة دعم إبداعية لتمكين التنمية الإقليمية. وشاركت إجماليًا 975 شركة من المناطق الأقل نموًا في منطقة التنشيط الريفي لتعزيز الارتقاء بالصناعات الريفية.

التوفيق الدقيق بين التوريد والتصدير

بهدف تعزيز التوفيق الدقيق بين الموردين والمشترين، قام معرض كانتون ال 131 بتحسين دقة وكفاءة التوفيق التجاري باستخدام الشعارات المميزة والبطاقات الإلكترونية الأكثر ملاءمة.

بالإضافة إلى ذلك، استضاف معرض كانتون العشرات من أحداث التوفيق والترويج التجاري التي تستهدف مختلف الأسواق والصناعات. من بينها، جذبت العروض الترويجية الافتراضية ال 50 “الجسر التجاري” ما يقرب من 4000 مشتر من 57 دولة ومنطقة، واجتذبت 8 عمليات بث مباشر “اكتشف معرض كانتون مع Bee and Honey ” أكثر من 1.4 مليون مشاهد.

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