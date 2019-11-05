معرض بي تي إكسبو الصيني يطلق عملية تسويق الـ 5 جي على نطاق تجاري

بكين، 5 تشرين الثاني/نوفمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — إنطلق معرض بي تي إكسبو الصيني، وهو حدث صناعة تقنية المعلومات والاتصالات الأهم في البلاد، يوم 31 تشرين الأول/أكتوبر في بكين بحضور الآلاف من المشاركين والزوار. وفي حفل افتتاح المعرض، أطلقت وزارة الصناعة وتقنية المعلومات الصينية، بمشاركة شركات الاتصالات الصينية “الثلاث الأكبر”، تليكوم، تشاينا موبايل وتشاينا يونيكوم، رسميا حملة تسويق الـ 5 جي تجاريا.

قال تشن جاوشنغ، نائب وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، إن الصين تعمل جاهدة لتوسيع نطاق تغطية شبكة الـ 5 جي. بحلول نهاية هذا العام، ستدخل أكثر من 130،000 محطة أساسية من محطات الـ 5 جي الخدمة لدعم الشبكة.

بعد خمسة أشهر من منح تراخيص الاستخدام التجاري للـ 5 جي وصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الصين تتوقع انطلاق معرض بي تي إكسبو الصيني، الذي ينعقد هذا العام تحت شعار “دمج الـ 5 جي، من أجل عالم ذكي ومتصل”، من أجل عرض أحدث السيناريوهات التجارية للـ 5 جي. ومن الواضح أن الحدث الذي استمر أربعة أيام لم يخيب آمال المراقبين – فقد أصبحت 5 جي أهم كلمة رئيسية بين أكثر من 81000 من الحضور وما يقرب من 400 شركة ومؤسسة مشاركة. العارضون والمتحدثون من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك سي أيه آي سي تي، تشاينا موبايل، تشاينا تليكوم، تشاينا تاور، تشاينا ساتكوم، تشاينا يونيكوم، ديلويت، إريكسون، أتش 3 سي، أتش تي سي، هواوي، إنتل، نوكيا، نفيديا، بوتيفيو، كوالكوم، يو أو أف سي وزي تي إي، وغيرها، عرضوا عالماً مستقبليا مدمجًا بفضل الـ 5 جي وقدموا ثورة في أسلوب الحياة، ومكان العمل، والصناعات الرأسية المختلفة. وتُظهر البيانات الواردة من الجهة المُنظّمة أنه كانت هناك 10،400 وسيلة إعلامية تغطي الحدث، ما يجعله واحدة من أكثر اللحظات اللافتة للنظر في الصناعة.

كما سلط منتدى المعرض الرفيع المستوى لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الصين للعام 2019 الضوء على تكامل القطاعات في شبكة الـ 5 جي. غطت أكثر من 20 جلسة من جلسات المنتدى أهم الموضوعات مثل الذكاء الاصطناعي، الإنترنت الصناعي، إنترنت الأشياء، الأعمدة الذكية، المدينة الذكية، القيادة الذكية، إلخ. تم منح جائزتين مرموقتين: مسابقة تطبيق الـ 5 جي “كأس الازدهار” الثانية وجوائز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الصينية، لتكريم تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأكثر قيمة.

وعلقت إحدى الزائرات للمعرض بعد حضورها الحدث بالقول: “تسويق الـ 5 جي على نطاق تجاري كان أمرا مهما للغاية بالنسبة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصناعة العمودية خلال العقد الماضي، وهنا شاهدنا العديد من السيناريوهات الناجحة للمستقبل التي تسير على الطريق الصحيح.”

سيقام معرض بي تي إكسبو الصيني 2020 في الفترة من 14 إلى 16 تشرين الأول/أكتوبر 2020. بعد مرور عام، تبدو الخدمات التي تقدمها الـ 5 جي التجارية إيجابية ولا حدود لها.