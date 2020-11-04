معرض الاستيراد الدولي الصيني الثالث يوفر الكثير من خلال ستة أماكن للمعارض التجارية

شنغهاي, 3 نوفمبر / تشرين ثاني 2020 /PRNewswire/ — لم يتبق سوى يومان على افتتاح معرض الاستيراد الدولي الصيني (CIIE) الثالث. هناك ستة مناطق للمعارض التجارية للمعرض القادم: المنتجات الغذائية والزراعية والسيارات والصناعة الذكية وتكنولوجيا المعلومات والسلع الاستهلاكية والمعدات الطبية ومنتجات الرعاية الصحية والتجارة في الخدمات. ستعرض أكثر من 1,000 شركة من حوالي 100 دولة ومنطقة منتجاتها الغذائية في معرض الاستيراد الدولي الصيني الثالث، بما في ذلك اقترابها من الترتيب 30 في قائمة شركة فورتشن غلوبال 500 والشركات الرائدة في الصناعة. تغطي المعارض جميع جوانب صناعة المواد الغذائية بما في ذلك الألبان والفواكه والخضروات والمشروبات والخمور واللحوم والمنتجات المائية والأطعمة المجمدة والأطعمة الترفيهية والحلويات والتوابل.

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يغطي معرض السيارات في معرض الاستيراد الدولي الصيني الثالث مساحة 30,000 متر مربع وسيتضمن أحدث التطورات في صناعة السيارات، بما في ذلك السيارات والمكونات وخدمات السيارات. كما أن أكثر من 90 في المائة من معرض السيارات المخطط له تحتلها شركات مصنفة في قائمة فورتشن غلوبال 500 والشركات الرائدة في الصناعة. وسوف يكون من بين الحضور أكبر سبعة منتجين للسيارات في العالم. كما سيظهر حوالي 30 منتجًا جديدًا للسيارات لأول مرة عالميًا في المعرض. وسيحتوي هذا المعرض لأول مرة على قسم جديد تمامًا مخصص للنقل الذكي. كما يمتد هذا القسم على مساحة 7,000 متر مربع، وسوف يعكس اتجاهات صناعة السيارات.

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سوف يكون لدى أكثر من 300 شركة، بما في ذلك أكثر من 60 شركة منهم في قائمة فورتشن غلوبال 500 وقادة الصناعة، أكشاك أو كبائن في مساحة العرض هذه التي تبلغ مساحتها 70,000 متر مربع، والتي تتميز بالمعدات المتطورة والمنتجات الصناعية ومعدات معالجة المواد ومعدات الصب والآلات الصناعية والأتمتة الصناعية والحلول والطاقة والحفاظ على الطاقة وحماية البيئة.

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يغطي معرض السلع الاستهلاكية مساحة 90,000 متر مربع، ويضم خمسة أقسام: مستحضرات التجميل والمواد الكيميائية المنزلية، والسلع والهدايا المنزلية، والحياة الذكية والأجهزة المنزلية، ومنتجات الأمهات والأطفال، والترفيه الرياضي والخارجي، واتجاهات الموضة والفنون. كما يوجد أكثر من 800 عارض، بما في ذلك أكثر من 30 شركة من العارضين مدرجين في قائمة فورتشن غلوبال 500 وهم من الشركات الصناعية الرائدة.

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تبلغ مساحة معرض معدات الرعاية الصحية والطبية 60,000 متر مربع، وقد استقطب ما يقرب من 340 عارضًا، من بينهم 70 شركة مدرجين في قائمة فورتشن غلوبال 500 والشركات الرائدة في الصناعة. تتضمن المنتجات الرئيسية الأدوية والمعدات الطبية وإعادة التأهيل لكبار السن والتغذية والغذاء الصحي والخدمات الطبية.

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باستغلال مساحة المعرض المخطط لها 30,000 متر مربع، يضم معرض التجارة في الخدمات أكثر من 250 عارضًا يعرضون خدماتهم في مجالات التمويل واللوجستيات والاستشارات والاختبار والسياحة. أكثر من 50 عارض مدرجين في قائمة فورتشن غلوبال 500 وهم من رواد الصناعة. وهذه هي المرة الأولى التي يشتمل فيها قسم التمويل على التمويل غير المصرفي مثل الأوراق المالية ووكالات الائتمان وشركات تمويل سلسلة التوريد. كما سيكون عدد العارضين الماليين ضعف عدد العام الماضي.

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للتواصل：السيدة/ ني تشينغشين

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