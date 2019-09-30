معدل بحث واستكشاف منصتي استكشاف بيتهارب للعملات المشفرة لا مثيل له

تورنتو، 30 أيلول/سبتمبر، 2019 / بي آر نيوزواير/ — يحفل السوق العالمي سريع التطور للعملات المشفرة حاليًا بالطرح الأخير لمنصتي البحث عن العملات المشفرة المصممتين بصورة استثنائية، لاير ماينر وهارب ماينر من مجموعة بيتهارب المحدودة (www.bitharp.com). بدلاً من التركيز فقط على معداتبرامج الاستكشاف ذات الكفاءة العالية والتقنية العالية، تم تصميم هذين المنتجين للسماح للهواة العاديين وكذلك المستكشفين الصغار بصنع ثرواتهم من استكشاف العملات المشفرة.

على مر السنوات الماضية، شهد البحث عن واستكشاف العملات المشفرة تحسينات جدية. ومع ذلك، نظرًا للطبيعة الفنية العالية لهذا المجال، فقد كان هذا التحسن محدودا للغاية للأشخاص الذين لا قدرات تقنية عالية لديهم. وقامت بيتهارب بالفعل بتغيير هذا الوضع بإنتاجها منصتي استكشاف تم تهيئتهما مسبقًا ولا تحتاجان لأكثر من توصيلهما للحصول على تجربة استكشاف عملات مشفرة غير معقدة.

في غضون أقل من شهر في السوق، تم استخدام لاير ماينر وهارب ماينر من قبل العديد من المستخدمين العاديين ممن لا خلفية تقنية لديهم لكسب عوائد صحية على استثماراتهم. أصبح هذا ممكنًا بفضل قوة التجزئة الاستثنائية التي يوفرها المنتجان. وكذلك بفضل انخفاض استهلاك الطاقة الذي يبلغ 600 واط و2,400 واط فقط على التوالي، أصبح لاير ماينر وهارب ماينر من بين أكثر أجهزة الكشف عن العملات المشفرة كفاءة في استخدام الطاقة في السوق.

يمكن استخدام لاير ماينر وهارب ماينر في استخراج Bitcoin و Ethereum و Litecoin و Dash بقوة التجزئة التالية.

لاير ماينر: 355 تي أتش/أس للبيتكوين، 55 جي أتش/أس للايتكوين، 14 جي أتش/أس للإثيريوم و9 تي أتش/أس لداش

هارب ماينر: 2000 تي أتش/أس للبيتكوين، 300 جي أتش/أس للايتكوين، 75 جي أتش/أس للإيثيريوم و50 تي أتش/أس لداش،

هاتان المنصتان من بيتهارب مناسبتان للاستخدام في المنزل لأنهما لا تولدان كميات كبيرة من الحرارة ولا الضوضاء. علاوة على ذلك، على عكس مئات المنتجات في السوق، لا يحتاج لاير ماينر وهارب ماينر إلى مساحة ضخمة. تدير بيتهارب حاليًا حملة ترويجية 3 زائد واحد لكل من منتجيها من المقرر اختتامها في 2 تشرين الأول/أكتوبر.

للعثور على معلومات أخرى عن لاير ماينر وهارب ماينر، يرجى زيارة https://www.bitharp.com/

حول بيتهارب

بيتهارب هي شركة مصنعة للعملات المشفرة مقرها في نيوزيلندا لأحدث منصات استكشاف العملات المشفرة أداءً ومرونةً والتي تم تصميمها بهدف جعل استكشاف العملات المشفرة أسهل وأكثر ربحية للمستثمرين.