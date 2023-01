‫مطعم OPA في تل أبيب يفوز بجائزة ONE TO WATCH خلال حفل توزيع جوائز MIDDLE EAST & NORTH AFRICA’S 50 BEST RESTAURANTS

المطعم الشهير والمتخصص بتقديم الأطباق النباتية، Opa في تل أبيب المملوك لـ Shirel Berger ، يوفر نموذجاً لمستقبل مستدام في مجال المأكولات

لندن, 19 يناير / كانون الثاني 2023 /PRNewswire/ — أعلنت منظمة MENA’s 50 Best Restaurants عن فوز مطعم Opa في تل أبيب بجائزة One To Watch Award 2023، التي تكرّم المطاعم الواعدة في المنطقة وتمنحها إمكانية دخول قائمةBest 50 مطعماً خلال السنوات القادمة. وتتسلم Shirel Berger، مؤسسة مطعم Opa ورئيسة الطهاة فيه، الجائزة خلال حفل توزيع الجوائز MENA’S 50 Best Restaurants 2023 برعاية S.Pellegrino & Acqua Panna التي تقام في أبوظبي يوم 30 يناير الجاري.

ولدت Berger في القدس، ومنحها والديها الحرية الكاملة في المطبخ منذ نعومة أظفارها لتتمكن من الاستكشاف والتعرف على نمط الطهو الخاص بها، وانتقلت إلى الولايات المتحدة حاملة معها شغفها في الطهو، لتتخرج من معهد Culinary Institute of America المرموق عام 2014 وعملت بعدها في عدة مطاعم بنيويورك، حيث اكتسبت العديد من المهارات وتأثرت بمختلف الأساليب قبل العودة إلى وطنها والاستقرار في تل أبيب. وتعمقت Berger بفن الطهو الفريد الذي يقتصر على الخضراوات والفواكه تقريباً، مما دفعها إلى افتتاح مطعمها الخاص في قلب سوق Levinsky بتل أبيب في سبتمبر 2018 تحت اسم Opa .

وتميز Opa منذ افتتاحه بالبساطة والأناقة ليشكل مساحةً مثالية لتناول المأكولات والمشروبات والعمل والاسترخاء، إلى جانب قائمته الفريدة التي تزخر بالأطباق الشهية، مثل كارباتشيو الجزر وقطع تارت كريمة الكرفس مع التوت وحساء الهليون، التي يتم تقديمها ضمن أواني مصنّعة محلياً من السيراميك. كما تضم قائمة المطعم 11 طبقاً من المأكولات النباتية المحضرة باستخدام الأساليب التقليدية والمعاصرة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال William Drew ، مدير المحتوى لدى Best 50: “أسست Shirel Berger مساحة فريدة من نوعها في قلب مدينة تل أبيب الصاخبة، حيث يصطحب Opa ضيوفه منذ وصولهم في رحلة غامرة من النكهات الشهية التي تركز على أساليب طهو الخضراوات. ويسعدنا الإعلان عن فوز مطعم Opa بجائزة One To Watch في إطار الدورة الثانية من جوائز MENA’s 50 Best Restaurants “.

