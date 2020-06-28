مصرف التجارة والتنمية لشرق وجنوب إفريقيا ييسر العمليات التجارية الرئيسية مع نيوجين

رقمنة المعاملات الورقية في العديد من الأقسام والدول التي يعمل بها مصرف التجارة والتنمية

نيروبي، كينيا، 29 يونيو/ حزيران، 2020/PRNewswire/ — أعلنت شركة نيوجين سوفت وير “Newgen Software“، المزود العالمي لمنصة الأتمتة الرقمية منخفضة الرمز، عن استعانة مصرف التجارة والتنمية لمنطقة شرق وجنوب القارة الإفريقية (TDB) بحزمة منتجات نظام الوثائق الإلكترونية وإدارة السجلات (EDRMS) لأتمتة وتيسير عمليات الأعمال الرئيسية وتحقيق هدف المؤسسة الرقمية الخالية من الأوراق.

وباستخدام حل نيوجين، سيتمكن مصرف التجارة والتنمية من رقمنة المعاملات الورقية بجميع أقسام المصرف. وسيتيح ذلك للمصرف توجيه التحول الرقمي وتحسين الكفاءة على مستوى المؤسسة.

وبهذه المناسبة، صرح جوزيف كينوندا “Joseph Kynunda“، مسئول أول إدارة السجلات، مصرف التجارة والتنمية لمنطقة شرق وجنوب إفريقيا، قائلاً: “كنا نتطلع لحل تقني يساعدنا على رقمنة معاملاتنا وتقديم تجربة عصرية للعميل. ولقد استعنا بشركة نيوجين كشريك بعد عملية تقييم مكثفة واخترنا حلهم الرائد الخاص بنظام الوثائق الإلكترونية وإدارة السجلات”.

ويضيف، “ومع حلول نيوجين، سنتمكن من توحيد الوحدات التشغيلية وإدارة المحتوى المؤسسي على نحو أكثر كفاءة، وبالتالي تقليل الوقت المستنفذ، وتحسين الرؤية، وتقليل الاعتماد على الوثائق الفعلية، وتمهيد السبيل أمام رحلة سلسلة للعميل. وسيتمكن العملاء الداخليون والخارجيون من التعامل مع المعلومات في الوقت الفعلي لتسهيل عملية اتخاذ قرار أكثر ذكاءً. ونتطلع للتعامل مع نظام الوثائق الإلكترونية وإدارة السجلات والعمل مع نيوجين في المشروعات المستقبلية”.

ومن جانبه، صرح ديواكار نيغام “Diwakar Nigam“، عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة نيوجين سوفت وير تكنولوجيز ليمتد “Newgen Software Technologies Limited“، قائلاً: “تستهدف نيوجين مساعدة مصرف التجارة والتنمية في تحويل معاملات الأعمال الخاصة بهم وتقديم خدمات أسرع وأعلى كفاءة، وباستخدام أحدث منتجاتنا وتقنياتنا، نطمح دائمًا إلى مساعدة عملاءنا على البقاء في طليعة الركب. ويسعدنا أن يختارنا مصرف التجارة والتنمية كشريك للتحول الرقمي. ونأمل في تحقيق نمو متبادل للأعمال وإنجاح هذه الشراكة”.

تعتمد منتجات نيوجين على منصة الأتمتة الرقمية الخاصة بها، مع إمكانيات الرمز المنخفض. وتتيح المنصة التنمية السريعة للأعمال وتوفر مرونة للتحسين المستدام والمتواصل، وبالتالي تحصين مستقبل المؤسسة. وبالإضافة إلى ذلك، تسرع إمكانيات المنصة التي من قبيل الحركية، والاستشعار الاجتماعي، والتحليلات، والسحابة، وأتمتة عمليات الروبوت، والذكاء الاصطناعي من الرحلة الرقمية للأعمال.

نبذة عن مصرف التجارة والتنمية “ About TDB “:

تأسس مصرف التجارة والتنمية لمنطقة شرق وجنوب القارة الإفريقية (TDB) في عام 1985 ويعد بمثابة مؤسسة مالية تنموية متعددة الأطراف، قائمة على معاهدات ومعنية بتنمية الاستثمارات، وتتجاوز قيمة أصولها 6,7 مليار دولار أمريكي. ويهدف المصرف إلى تمويل وتعزيز التجارة، والتكامل الاقتصادي الإقليمي، والتنمية المستدامة من خلال تمويل التجارة وتمويل المشروعات والبنى التحتية.

نبذة عن نيوجين سوفت وير:

تعد نيوجين سوفت وير تكنولوجيز ليمتد مزودًا عالميًا لمنصة أتمتة العمليات الرقمية ويضم عملاؤها أكثر من 200 مؤسسة مالية. وتعمل منصة نيوجين على أتمتة عمليات الأعمال الحساسة للمؤسسات المالية العاملة في الإقراض التجاري، وإقراض العملاء، وطوال رحلة العميل، وفتح الحساب الرقمي، والتمويل التجاري، والخدمات الرقمية، وطلبات خدمة العملاء عبر الجوال. وتوفر نيوجين للمؤسسات المالية حلولا مرنة داخل المنشأة وتعتمد على السحابة.

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