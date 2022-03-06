‫مشروع ديجي ترك لتعليم التكنولوجيا للجميع (TECH4ALL DigiTruck) يفوز بجائزة جلوبال موبايل (GLOMO) من الرابطة العالمية لنظام المحمول (GSMA) لمساهمته البارزة في مجال النظم المحمولة لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة

برشلونة، إسبانيا، 5 مارس/آذار 2022 /PRNewswire/ — تقديراً لجهودهم بمشروع ديجي ترك لتعليم التكنولوجيا للجميع، حصلت شركة سفاري-كوم (Safaricom) ومؤسسة كلوز ذا جاب (Close the Gap) وشركة هواوي (Huawei) على جائزة جلوبال موبايل (GLOMO) في مؤتمر برشلونة العالمي للهواتف المحمولة لعام 2022 ببرشلونة (MWC 22 Barcelona) لمساهمتهم البارزة في أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وتم إطلاق مشروع ديجي ترك بالشراكة مع مشغل الهواتف المحمولة الكيني شركة سفاري-كوم، ووزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكينية، ومؤسسة كينيا لكمبيوترات المدارس، والرابطة العالمية لنظم الهواتف المحمولة، والمنظمة غير الحكومية الدولية مؤسسة كلوز ذا جاب، ويقع مشروع ديجي ترك تحت مجال التعليم – تعليم التكنولوجيا للجميع – وهي مبادرة الإدماج الرقمي للتكنولوجيا للجميع من شركة هواوي.وبالتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، تهدف مبادرة التكنولوجيا للجميع لضمان ألا ندع أحد يتخلف عن اللحاق بالعالم الرقمي، من خلال تطوير المهارات والتطبيقات والتقنيات في مجالات التعليم والبيئة والصحة والتنمية.

وتم إطلاق مشروع ديجي ترك في عام 2019 لتعزيز الإدماج الرقمي في المجتمعات النائية والريفية في كينيا.فعن طريق تحويل حاوية شحن مستعملة، فإن مشروع ديجي ترك هو عبارة عن فصل دراسي متنقل يوفر التدريب على المهارات الرقمية للأفراد والمجتمعات الأكثر احتياجاً إليها.وهي تستوعب 20 مكان للعمل وتأتي مجهزة بأجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية والاتصال بالإنترنت عبر حلول الوصول اللاسلكي الثابتة من هواوي – وكلها تعمل بالطاقة الشمسية بالكامل، بحيث يمكن للمجتمعات التي تفتقر إلى مصدر للطاقة أن تستفيد منها أيضاً.

ومنذ بدء تنفيذ المشروع، تلقى أكثر من 2300 طالب، أكثر من 80000 ساعة تدريب في 19 مقاطعة في كينيا.وتغطي كل دورة والتي مدتها 40 ساعة مهارات القراءة والكتابة الرقمية الأساسية، بما في ذلك كيفية استخدام الهواتف الذكية والإنترنت والبريد الإلكتروني والبرامج المكتبية.وبالإضافة إلى توفير التوجيه بشأن كيفية معالجة النفايات الإلكترونية، يغطي التدريب أيضاً مجموعة من المهارات الأساسية غير المادية مثل صياغة وثائق الأعمال، والبحث عن الوظائف عبر الإنترنت، وبدء الأعمال التجارية عبر الإنترنت.

“نحن ملتزمون بالمساهمة في أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة؛ فنحن نقدم الاتصالات، والحلول المبتكرة، والمهارات الرقمية التي تمكن عملائنا من التعامل مع العالم الرقمي.هذا الفوز هو تقدير رائع لجهودنا مع هواوي والشركاء الآخرين في ربط عملائنا رقميا”، هكذا صرح بيتر نديغوا، الرئيس التنفيذي لشركة سفاري-كوم.

ويساهم البرنامج بشكل كبير في الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة: ضمان التعليم الجيد والشامل والمنصف وتعزيز فرص التعلم على مدى الحياة للجميع.ويمكن أن تساعد مبادرات مثل مشروع ديجي ترك في العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأخرى، بما في ذلك إنهاء الفقر والمساواة بين الجنسين.إن تحسين المهارات الرقمية أمر ضروري لتحسين آفاق التوظيف للباحثين عن عمل وتمكين المجتمعات ذات الدخل المنخفض من خلال نماذج الأعمال على الإنترنت – وهي المهارات التي يمكن أن تساعد بدورها في انتشال الناس من الفقر.وفي حين أن غالبية البرامج تهدف إلى تحقيق نسبة متساوية من المتدربين الذكور والإناث، فإن الدورات متاحة أيضا للفتيات والنساء على وجه التحديد، اللاتي يميل الافتقار إلى المهارات الرقمية إلى أن يكون أكثر حدة بالنسبة لهن.ففي عام 2021 وبالشراكة مع برنامج هواوي “المرأة في التكنولوجيا”، قام مشروع ديجي ترك بتدريب 55 امرأة في مقاطعة غارباتولا الفرعية النائية.

وبالنسبة للعديد من المتدربين، يمثل مثل هذا التدريب تجربتهم الأولى مع التكنولوجيا الرقمية، مما يوفر أفاق لخلق الفرص التي ربما لم يكونوا على دراية بها من قبل أو التي بدت لهم بعيدة المنال.

وصرح أوليفييه فاندن، المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة كلوز ذا جاب: “إن برنامج ديجي ترك الذي تم تطويره بواسطة مؤسسة كلوز ذا جاب مع شركة هواوي يذهب إلى أبعد من ذلك ليقوم بتحويل التحديات إلى فرص”.”حيث يمكن تحويل المواقع النائية وخارج الشبكة إلى مواقع رقمية بالكامل لتوليد المزيد من الشمولية والاعتماد على الذات للشباب وتمكين المجتمعات”.

وبالإضافة إلى كينيا، يتم تنفيذ مشروع ديجي ترك في المزيد من البلدان حول العالم للمساعدة في تحسين المهارات الرقمية وسد الفجوة الرقمية لديهم.

هذه هي السنة الثانية على التوالي التي تفوز فيها شركة هواوي بجائزة جلوبال موبايل (GLOMO) لمساهمتها المتميزة في أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة – ففي عام 2021، فازت مؤسسة راينفورست كونيكشن (Rainforest Connection) وشركة هواوي بجائزة مشروع حراس الطبيعة لتعليم التكنولوجيا للجميع (TECH 4 ALL Nature Guardian)، الذي يستخدم تقنية الصوتيات الشبكية لحماية الأنواع والنظم البيئية المهددة بالانقراض من تهديدات مثل قطع الأشجار والصيد غير المشروع.

وتُمنح جوائز جلوبال موبايل (GLOMO)، والتي تستضيفها الرابطة العالمية لنظم الهواتف المحمولة (GSMA)، للمساهمات المبتكرة والمتميزة للمنظمات التي تغير كيفية تفاعل الأشخاص والمجتمعات والشركات وتطورها في العالم الرقمي الأول.وكل عام، يتم منح جوائز جلوبال موبايل (GLOMO) في مؤتمر برشلونة العالمي للهواتف المحمولة لعام 2022.

وعُقد مؤتمر برشلونة العالمي للهواتف المحمولة لعام 2022 (MWC22) في المدّة من 28 فبراير/شباط إلى 3 مارس/آذار في برشلونة بإسبانيا.وتعرض خلاله شركة هواوي منتجاتها وحلولها في جناحها رقم (1H50) في القاعة رقم 1 بمركز معارض فيرا جران فيا (Fira Gran Via).ونتعمق في موضوعات مثل اتجاهات الصناعة، ودليل المستقبل، والتنمية المراعية للبيئة لتصور مستقبل الشبكات الرقمية جنبًا إلى جنب مع المشغلين العالميين والمتخصصين في الصناعة وقادة الرأي.لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://carrier.huawei. com/en/events/mwc2022

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