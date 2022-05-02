‫مشروع الصناعة المشتركة المقترح لتسويق أدوات الحفر الجديدة ذات المياه العميقة ذات الرحلة الواحدة للحفر والتثبيت بالأسمنت 36 بوصة. غلاف هيكلي 

تحل طريقة جديدة محل النفث لتعميق التغليف البنائي بناءً على تدرج الصدع؛ تبني على تقنية مثبتة لحفر التغليف، وتنشئ شكل هندسي لحفرة بئر أكثر تفضيلاً لتحقيق أهداف البئر بشكل أكثر تكرارًا.

هيوستن، 2 مايو 2022 / PRNewswire / — شركة Subsea Drive Corporation بالاشتراك مع Blade Energy Partners و Frontier Oil Tools ، تقترح مشروعًا صناعيًا مشتركًا ( (JIP ، لبدء تطوير وتسويق نهج جديد لتصميم غلاف المياه العميقة.

قال ستيف روزنبرغ، رئيس قسم التكنولوجيا تحت سطح البحر: “شعرنا أن النهج الأمثل لتقديم هذه التكنولوجيا إلى مشغلي المياه العميقة كان JIP تقديم التكنولوجيا إلى اللاعبين الرئيسيين في مكان واحد”. “على مدى العقد الماضي، تلقينا العديد مقالات صناعية وورقية من التعليقات الإيجابية من خبراء المياه العميقة. ونرى إمكانية الاستعاضة تمامًا عن عملية تقليدية بشيء أكثر فعالية وكفاءة وأمانًا”.

يزيل هذا النهج نقصًا كبيرًا في تصميم بئر المياه العميقة: عمق الإعداد الضحل للتغليف الهيكلي، الذي يتم تقييده بواسطة القيود الفنية النفاثة.

يستخدم محرك تحت سطح البحر تقنية مثبتة لحفر التغليف لاستبدال النفث مع الاستفادة من الزيادة السريعة في تدرج الصدع الضحل. تقوم ببناء محرك تغليف 36 بوصة للمساعدة في الحفر في سلسلة أنابيب كاملة من تغليف 36 بوصة، أو سلسلة أنابيب مستدقة الطرف 36 × 28 بوصة، إلى الأعماق بناءً على تدرج الصدع، الذي يبلغ 1500 قدم أو أكثر تحت خط الطين. وأضاف جيم ويكفيلد، نائب رئيس قسم الهندسة وبناء الآبار تحت سطح البحر: “سيؤدي نظام حفر التغليف أحادي الرحلة هذا إلى القضاء على تغليف واحد أو اثنين من الأغلفة غير المزودة بماسورة صاعدة، وتخفيف المخاطر الضحلة، ودفع تغليف رأس البئر عالي الضغط بشكل أعمق، وتمكين هندسة البئر المواتية لتوسيع نوافذ ضغط تشغيل الحفر على أعماق أعمق، مما يوفر فرصة أفضل لتحقيق نتيجة ناجحة “.

سيعقد اجتماع للمشاركين المرشحين المحتملين، بما في ذلك مشغلي E&P ، ومقاولي الحفر، وموردي معدات OEM ، وشركات الخدمات، والمنظمات التنظيمية، وجمعيات الصناعة في 29 يونيو 2022 في مركز مؤتمرات نوريس، في سيتي سنتر، هيوستن، تكساس. اتصل بـ Subsea Drive للحصول على تفاصيل الحدث والتسجيل.

نبذة عن شركة Subsea Drive Corporation :

تأسست شركة تحت سطح البحر في عام 2021 لتسويق مفاهيم هندسة الآبار المبتكرة وتكنولوجيا الحفر التي أنشأها فريق أساسي من خبراء صناعة النفط والغاز ذوي سنوات عديدة من الخبرة الواسعة والعميقة في المراحل النهائية.