مسعود أوزيل و أمينة جولش يشتريان حصة في شركة سيتيزن كوسماتيك ليميتد

لندن، 16 مايو 2019 / PRNewswire/ — قام مسعود أوزيل “Mesut Özil”، أحد أفضل لاعبي كرة القدم في المملكة المتحدة وخطيبته، أمينة جولش “Amine Gülş”، ملكة جمال تركيا السابقة، بشراء حصة في سيتيزن كوسماتيك ليميتد “Citizen Cosmetics Limited”. السيد أوزيل هو اللاعب الأكثر متابعة في الدوري الإنجليزي الممتاز حيث يبلغ إجمالي عدد المتابعين له ما يقرب من 80 مليون متابع عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، ويتابع السيدة جولش أكثر من مليوني متابع. تفاوض الدكتور ايركوت سوجوت “Erkut Sögüt”، وكيل أعمال ومستشار السيد أوزيل ، على الصفقة والاستثمار نيابة عنهما.

علق الدكتور سوجوت قائلاً: “مع تنويع مسعود لمحفظته الاستثمارية، وجدنا فرصة هائلة ليس فقط في دخول صناعة مستحضرات التجميل بل أصبحنا أيضًا حملة أسهم ذات قيمة مضافة في سيتيزن كوسماتيك ليميتد. ورأينا أيضًا فرصة للسيدة أمينة للتعاون مع العلامة التجارية: اسمارت جيرليز جيت مور “Citizen’s Smart Girls Get More“ التي تستفيد من اهتمامها الشخصي والمهني بجمالها فضلاً عن كونها، إلى جانب ارتباطها بالسيد مسعود، واحدة من أشهر الوجوه في تركيا.”

صرح رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سيتيزن كوسماتيك، طارق خان “Tariq Khan”، قائلاً: “نحن متحمسون لأن نجعل مسعود وأمينة جزءً من عائلة سيتيزن ونشعر بالامتنان لإيمانهم وثقتهم بنا. لقد جاء استثمارهم في وقت مناسب مع إطلاقنا للعلامة التجارية CTZN لمستحضرات التجميل ومنحنا فرصة للعمل مع السيدة أمينة على إنشاء مجموعة كبسولات تحت العلامة اسمارت جيرليز جيت مور والتي ستقدم مجموعة من منتجات مستحضرات التجميل الملونة المفضلة إلى المستهلك.”

سيتيزن كوسماتيك ليميتد: (www.citizencosmetics.com) هي شركة متخصصة في مستحضرات التجميل بالألوان تتخذ من لندن مقراً لها والتي أسسها ألينا “Aleena” وأليزية “Aleezeh” و ناصيحا خان “Naseeha Khan”. أرادت الأخوات الثلاث ابتكار منتجات شاملة لمستحضرات التجميل الملونة مع التركيز على مجموعة واسعة من ألوان البشرة فقط باستخدام مستحضرات نباتية وأعشاب. العلامة التجارية للمستهلك المتميز هيCTZN Cosmetics : (www.ctzncosmetics.com) التي يتم إنتاجها حاليًا في إيطاليا والتي تم إطلاقها في 15 مايو 2019. ويتم إنتاج العلامة التجارية للسوق اسمارت جيرليز جيت مور: (www.sggmcosmetics.com) في بولندا. كلاهما يتم إنتاجهما وفقًا لمتطلبات الاتحاد الأوروبي الصارمة وفي بيئة خالية من التعديات.

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