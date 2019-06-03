مساعدة للملاك المبتسم – هيكفيجن تساعد الصندوق العالمي وصندوق الكرة الأرضية الواحدة على حماية خنازير البحر في نهر يانغزي

هانغجو، الصين، 8 حزيران/يونيو، 2019 / بي آر نيوزواير / — يوم 28 أيار/مايو، أطلق مشروع الحفاظ على خنازير البحر في نهر يانغزي في إقليم هوبي بوسط الصين. وكجزء من المشروع، ستنضم شركة هيكفيجن إلى الصندوق العالمي للطبيعة وصندوق الكرة الأرضية الواحدة لتقديم منتجات وتقنيات متقدمة لخنزير البحر في نهر يانغزي، وهو الحيوان الثديي الوحيد المتبقي في نهر الصين الأطول.

عند الحديث عن الأنواع المهددة بالانقراض في الصين، قد يخطر على بال معظم الناس على الفور حيوان الباندا العملاقة. ومع ذلك، فإن خنزير البحر في نهر يانغزي (المعروف باسم “الملاك المبتسم” بسبب ابتسامته الدائمة، ولطفه الذي يشابه الباندا)، هو أقرب إلى الانقراض. وقد اعتبره الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة بأنه حيوان “مهدد بالانقراض”، إذ لم يتبق من هذه الحيوانات أكثر من حوالي 1000 في البرية في العام 2017.

النبأ السار هو أن عددا متزايدا من الناس يعملون معًا في الحفاظ على النظام البيئي لنهر يانغزي، موطن “الملاك المبتسم”. ومشروع الحفاظ على خنازير البحر في نهر يانغزي هو مثال على ذلك.

فباستخدام معدات هيكفيجن مثل الكاميرات تحت الماء والمركبات الجوية غير المأهولة، سيدعم المشروع المحمية الطبيعية في مراقبة عادات خنازير البحر في نهر يانغزي وكذلك البيئة المائية بطريقة فعالة. وسيتمكن العاملون في المشروع من جمع البيانات اللازمة للبحث عن عادات حياة الخنازير في المياه الطبيعية ولتحسين الحماية.

وفقًا للسيد لي غانغ، مدير الصندوق العالمي في منطقة ووهان، فقد ارتفع عدد خنازير يانغزي البحرية في هذه المنطقة من حوالي 20 إلى 100. ومع ذلك، فإن هذا الحيوان لا يزال يتطلب جهودًا مشتركة من الحكومات والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية وغيرها من المنظمات الاجتماعية للتصدي لمعالجة التحديات الشديدة ومنع هذه الخنازير من الانقراض.

بصفتها شريكًا تقنيًا مهمًا لهذا المشروع، تعمل هيكفيجن عن كثب مع شركاء آخرين لتحقيق الإدارة الفعالة لدوريات الموائل وحمايتها بالنسبة لخنازير البحر في نهر يانغزي. وقال السيد فو هاو، رئيس مركز هيكفيجن هوبي للأعمال في الصين: “في السنوات الأخيرة، انخرطت هيكفيجن بعمق في مبادرات التنمية المستدامة، بما في ذلك جهودنا لحماية الخنازير البحرية في نهر يانغزي والتنوع البيولوجي المحلي من خلال التقنيات المبتكرة”.

يرجى الاطلاع على مدونة فيديو vlog حول حماية الخنازير البحرية في نهر يانغزي.

نبذة عن هيكفيجن

هيكفيجن هي المورد البارز في العالم لمنتجات وحلول المراقبة بالفيديو الابتكارية. وبفضل تمتعها بأقوى فريق بحث وتطوير في الصناعة، تدفع هيكفيجن بالتقنيات الأساسية لترميز الصوت والفيديو، ومعالجة صور الفيديو، وتخزين البيانات ذات الصلة، وكذلك التكنولوجيات المستقبلية التوجه مثل الحوسبة السحابية والبيانات الكبيرة، والتعلم العميق. بالإضافة إلى صناعة المراقبة بالفيديو، تمد هيكفيجن وصولها إلى صناعات تقنيات المنزل الذكي، والأتمتة الصناعية وصناعات الكترونيات السيارات لتحقيق رؤياها طويلة الأجل. توفر منتجات هيكفيجن أيضًا ذكاء قويا لمؤسسات الأعمال للمستخدمين النهائيين، ما يمكنها من تمكين عمليات أكثر كفاءة ونجاح تجاري أكبر. تلتزم هيكفيجن بأعلى جودة وأمان في منتجاتها، وتشجع شركاءها على الاستفادة من العديد من موارد الأمن السيبراني التي تقدمها هيكفيجن، بما في ذلك مركز هيكفيجن للأمن السيبراني. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لهيكفيجن على: www.hikvision.com

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