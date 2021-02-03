مركز سيدارز سيناي الطبي يحصل على الاعتماد من برنامج الاعتماد العالمي للرعاية الصحية

ويست بالم بيتش، فلوريدا، 3 شباط/فبراير 2021 / بي آر نيوزواير / — تم منح مركز سيدارز سيناي الطبي (https://www.cedars-sinai.org/ ) في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، الاعتماد لفترة ثلاثة أعوام من قبل برنامج اعتماد الرعاية الصحية العالمي(http:// globalhealthcareaccreditation. com/) لبرنامجه لخدمات السفر الطبي.

وإذ يتم تصنيفه باستمرار من قبل مجلة يو أس نيوز أند وورلد ريبورت كواحد من أفضل المستشفيات في الولايات المتحدة في فئات متعددة، مركز سيدارز سيناي الطبي هو مستشفى سريع النمو يضم 896 سريرًا ومركزًا للصدمات من المستوى الأول يخدم أكثر من مليون شخص سنويا في أكثر من 40 موقعًا، مع أكثر من 4,500 طبيب وممرض و 1,500 مشروع بحثي قيد العمل.

وفقًا للدكتور هيثم حسون، نائب الرئيس والمدير الطبي لمركز سيدارز سيناي الدولي، فإن “مركز سيدارز سيناي الطبي هي منشأة تعليمية ذات مستوى عالمي ومركز مشهور للبحوث الطبية. نتيجة لذلك، نقدم رعاية استثنائية لأفراد مجتمعنا والمرضى من جميع أنحاء البلاد وحول العالم. هدفنا هو ضمان حصول جميع المرضى – بغض النظر عن منطقتهم أو بلدهم الأصلي أو العرق أو الجنس أو الحالة الاجتماعية والاقتصادية أو الخلفية الدينية – على إمكانية الوصول إلى خدمات رعاية صحية عالية الجودة ورعاية صحية حانية ودعم شخصي طوال رحلة الرعاية الصحية الخاصة بهم. نحن سعداء للغاية لحصولنا على اعتماد برنامج الاعتماد العالمي للرعاية الصحية الذي يؤكد التزامنا برفاه المرضى المسافرين ومرافقيهم “.

تم إنشاء برنامج الاعتماد العالمي للرعاية الصحية بهدف تعزيز تجربة المريض للمسافرين للعلاج على طول سلسلة الرعاية أثناء السفر العلاجي بأكملها. وتُوفِّر معايير برنامج اعتماد الرعاية الصحية العالمي -المعتمدة من ISQua (من خلال اتحاد التقييم الخارجي للجمعية الدولية للجودة في الرعاية الصحية)- قيمة ملموسة وقابلة للقياس للمرضى من خلال ضمان أن المستشفى أو العيادة قد وضعت عمليات مخصصة لاحتياجات وتوقعات المسافرين للعلاج الفريدة وتتم مراقبتها باستمرار من أجل التحسين. بالإضافة إلى ذلك، يوفِّر برنامج اعتماد الرعاية الصحية العالمي لمنظمات الرعاية الصحية فرصة فريدة ليس فقط لاكتساب المهارات والكفاءات المصمَّمة لتعزيز خدمات السفر العلاجي الخاصة بهم، بل أيضًا للتأثير على أداء الأعمال.

وتم إجراء دراسة اعتماد مركز سيدارز سيناي الطبي عن بعد بسبب وباء كوفيد-19 الحالي. وقد تم تطوير عملية الاعتماد الافتراضية من أجل تسهيل الاتصال السلس والملاحظة السلسة ومشاركة البيانات السلسة من أجل زيادة تفاعلات القائم بالاستقصاء والعميل إلى أقصى حد، وتزويد المؤسسات في النهاية بمستوى مماثل من القيمة كما لو كان سيتم تزويده خلال استقصاء في الموقع الفعلي.

وصرحت كارين تيمونز، الرئيسة التنفيذية لبرنامج اعتماد الرعاية الصحية العالمي، “إن ضمان الجودة والشفافية في السفر الطبي يتجاوز الرعاية المقدمة في مرفق الرعاية الصحية الفعلي – فهو يبدأ من نقطة الاستفسار عن الخدمة والوجهة حتى الوصول إلى الوجهة والدخول والخروج من المؤسسة الصحية والإقامة في موقع ضيافة قبل العودة إلى المنزل ومن خلال التواصل المستمر بعد توفير خدمة المتابعة. يسعى برنامج الاعتماد العالمي للرعاية الصحية، مع مجلس إدارته المستقل المكون من تمثيل واسع من الخبراء وأصحاب المصلحة الرئيسيين، إلى تحقيق الوضوح والإجماع حول القضايا المهمة التي تواجه السفر الطبي، وتحسين تجربة المريض والتميز في الرعاية. نهنئ مركز سيدارز سيناي الطبي، على حصوله على اعتماد GHA وعلى التزامه بدعم احتياجات مرضى السياحة العلاجية.”

حول برنامج الاعتماد العالمي للرعاية الصحية (GHA):

تأسس برنامج الاعتماد الدولي للرعاية الصحية لخدمات السفر العلاجي في العام 2016، وهو الهيئة الوحيدة المعتمدة التي تُركِّز فقط على خدمات السفر العلاجي. وقد تم تطوير المعايير القياسية الدولية لـ GHA والأعراف المهنية للسفر العلاجي بالتشاور مع خبراء عالميين بارزين في الصناعة، بما في ذلك مقدمي الخدمات وشركات التأمين وأرباب العمل الملتزمين بوضع أفضل الممارسات في السياحة العلاجية والسياحة الصحية، والتي تدعم مقدمي الرعاية الصحية في التحقق من الجودة وتجربة المريض، والرؤية المتزايدة، وتنفيذ نموذج أعمال مستدام لمقدمي الخدمات الصحية على طول سلسلة الرعاية أثناء السفر العلاجي بأكملها. كما حصل GHA على اعتماد اتحاد التقييم الخارجي للجمعية الدولية للجودة في الرعاية الصحية (IEEA) من ISQua في العام 2019.

للمزيد من المعلومات قم بزيارة: www. GlobalHealthcareAccreditation. com