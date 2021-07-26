مركز الفكر التابع لشبكة تلفزيون الصين الدولية يصدر تقريرًا تحليليًا عن الوضع العالمي لوباء كوفيد-19

بكين، 26 يوليو 2021 / PRNewswire / — نظرًا لأن الانتشار العالمي لوباء كوفيد-19 لم يهدأ بعد، أصدر مركز أبحاث شبكة تلفزيون الصين الدولية تقريرًا تحليليًا حول الوضع العالمي لوباء كوفيد-19 (يُشار إليه في هذا البيان الصحفي باسم “التقرير”) من خلال الحصول على البيانات من موقع جامعة جونز هوبكينز، عالمنا في البيانات والتكنولوجيا الصيدلانية التي لم تتم معالجتها بشكل شامل، وتحليل المؤلفات البحثية من المجتمع الأكاديمي والإشارة إلى التأثير المعروف للوباء على التنمية الاقتصادية والاجتماعية العالمية وكذلك التوصيات المتعلقة بمنعه ومكافحته من خبراء الصحة العامة المشهورين. ويجمع التقرير البيانات الخاصة بتدابير الوقاية من الأوبئة ومكافحتها في عينة من 51 دولة لجعل التصنيف وسيلة لتعكس الوضع الحالي لمكافحة الوباء في هذه البلدان. كما يركز التقرير على الأهمية التي توليها البلدان للسلامة الشخصية والاستقرار الاجتماعي والبيئي، وبالتالي تقديم الأفكار والتوجيهات للبلدان في جميع أنحاء العالم لمكافحة الوباء.

يحلل التقرير ويقيم الوضع الحالي للوقاية من الأوبئة ومكافحتها في 51 دولة استنادًا إلى خمسة مؤشرات، بما في ذلك العدد الإجمالي للحالات المؤكدة وعدد الحالات المؤكدة حديثًا والعدد الإجمالي للوفيات وعدد التطعيمات والعدد الكامل. دورة من تفشي الجائحة حتى السيطرة عليها اعتبارًا من 14 يوليو.

وتكشف بيانات التقرير أن الولايات المتحدة لديها أسوأ أداء في ثلاثة من المؤشرات الإحصائية الخمسة. كما يوجد في الولايات المتحدة أكثر من 34 مليون حالة مؤكدة في المجموع، وهي الأعلى في العالم، وأكثر من 600,000 حالة وفاة في المجموع، وهي أيضًا الأعلى في العالم؛ وعدد الأيام التي يقل فيها عدد الحالات الجديدة اليومية عن 5,000 حالة في الدورة الكاملة من تفشي الجائحة إلى السيطرة عليها هو 62 فقط، وهو ما يزال الأسوأ بين بلدان العينة.

وفقًا للبيانات، فإن الوضع في الدول الأوروبية الرئيسية غير مشجع. وعندما يتعلق الأمر بالعدد الإجمالي للحالات والوفيات المؤكدة، تحتل كل من فرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا مرتبة عالية.

كما تُظهر البيانات أن بعض الدول الآسيوية قد حققت أداءً جيدًا في الوقاية من الأوبئة ومكافحتها، وذلك بفضل التدابير الفعالة مثل حظر الدخول والحجر الصحي والاختبارات الصارمة على الحدود. تمتلك الصين أقل عدد من الحالات الجديدة المؤكدة بين بلدان العينة وأكبر عدد من التطعيمات في العالم؛ تحتل سنغافورة وفيتنام مرتبة منخفضة بين جميع بلدان العينة من حيث العدد الإجمالي لوفيات كوفيد-19؛ وعدلت كوريا الجنوبية مستوى الاستجابة للوباء في الوقت المناسب، مما أدى إلى 537 يومًا مع أقل من 5,000 حالة جديدة يوميًا.

من حيث عدد اللقاحات، تعد الصين واحدة من بين عدد قليل من البلدان النامية التي تمتلك أكبر عدد من لقاحات كوفيد-19 نظرًا لقدرتها على تطوير وتصنيع لقاحات خاصة بها. وفي الوقت الحالي، تم إعطاء أكثر من 1.4 مليار جرعة من لقاحات كوفيد-19 في الصين. كما قدمت الصين أكثر من 500 مليون جرعة من لقاحات كوفيد-19 وحلول المخزون لأكثر من 100 دولة ومنظمة دولية في جميع أنحاء العالم، أي ما يعادل سدس إجمالي إنتاج اللقاحات العالمي. وعلى الرغم من ذلك، تكشف الإحصائيات أن تقدم التطعيم في البلدان النامية أسوأ بكثير مما هو عليه في البلدان المتقدمة، بسبب التفاوت الشديد في التوزيع العالمي للقاحات. لا تزال البلدان التي لديها سجل تطعيم ضعيف، مثل فيتنام والعراق، بعيدة عن الوصول إلى مناعة القطيع بسبب قيود مختلفة، مثل سوء الخدمة الصحية وتخزين اللقاحات من قبل بعض البلدان المتقدمة.

يرتبط الاستقطاب في عدد الحالات المؤكدة وعدد الوفيات وعدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم في بلدان ومناطق مختلفة من العالم، كما يتضح من الإحصاءات الموضوعية، ارتباطًا وثيقًا بالسياسات والتدابير الوطنية للوقاية من الجائحة ومكافحتها، ويسلط الضوء على الدور الحاسم الذي تلعبه حكومة بلد ما في الوقاية من الأوبئة ومكافحتها.