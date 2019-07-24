مراكز أبحاث ثقافية بارزة تجتمع في شنغدو لبحث التنمية الثقافية والفرص للمدينة

ندوة تيانفو 2019 الثانية للعواصم الثقافية العالمية

شنغدو، الصين، 25 تموز/يوليو، 2019 / بي آر نيوزواير / — يوم 23 تموز/يوليو، 2019، تم عقد ندوة تيانفو الثانية للعواصم الثقافية العالمية للعام 2019، التي ترعاها الحكومة الشعبية لبلدية شنغدو ونظمتها مجموعة شنغدو للإعلام في شنغدو. واجتمع ممثلون من 21 مدينة عضو في ندوة العواصم الثقافية العالمية من 42 دولة ومنطقة حول العالم، وممثلون من 11 مدينة رئيسية على طول “الحزام والطريق”، بالإضافة إلى أكثر من 300 ممثل لمنظمات الإبداع الثقافي والمشاهير الثقافيين في شنغدو، الصين، لمناقشة التنمية الثقافية وفرص المدينة.

ولأول مرة، أصدرت الندوة تقرير مؤشر سحر مدن النمو في العالم الجديد حول الإبداع الثقافي، الذي طلبته شركة نيلسن، وهي شركة بيانات وأبحاث عالمية ذات شهرة. يأخذ التقرير ستة أبعاد للقوة الاقتصادية للمدينة، وهي قوة استهلاك المدينة، والقوة الناعمة الثقافية، والقوة الرائدة المبتكرة، وقوة جمع المواهب، والتأثير الدولي كمؤشر سحري على الإبداع الثقافي، ويضع نظامًا لمؤشر التقييم لقياس ثقافة المدينة وتطوير الابتكار . وفقا للتقرير، فإن مدينة شنغدو تجمع بين الثقافة والابتكار وستصبح واحدة من أسرع المدن نموا في العالم في السنوات العشر القادمة.

وفي مكان الندوة، تم إطلاق “مشروع مدينة تيانفو الذكية للإعلام” رسمياً أمام العالم. تشير التقارير إلى أن مدينة إعلام تيانفو الذكية هي مجموعة عالمية من صناعة الوسائط الذكية تم إنشاؤها في مدينة شنغدو من قِبل مجموعة شنغدو للإعلام، بالاسترشاد بمدينة الإعلام الرائدة عالميا في المملكة المتحدة في مانشستر ومدينة دبي للإعلام. تم تأكيد موقع المشروع في موقعه بمنطقة سيتشوان للتقنية العالية والابتكار في سنغافورة ومنطقة شنغدو للتكنولوجيا الفائقة. وسيتم تطوير المشروع خطوة بخطوة في 3-5 سنوات.

في الوقت نفسه، تم إطلاق حملة “يداً بيد” للمتاحف في الندوة من قبل متحف روتردام في هولندا، وتيت مودرن في لندن، وأكاديمية دونهوانغ في الصين، ومتحف ليانغتشو (معهد البحوث)، وضريح وو هو في شنغدو. تهدف الحملة إلى تعزيز التبادلات والتعاون بين المتاحف الدولية، وبناء مجتمع يتمتع بمستقبل ثقافي مشترك لمختلف البلدان وتعزيز الرخاء الثقافي العالمي.

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/950886/Chengdu.jpg