‫محسن كارا” و”البجان جليك” يتقاسمان الوطن والفوز بجوائز “عطر الكلام”

الرياض, 20 أبريل / نيسان 2022 /PRNewswire/ — تمكّن المؤذنان التركيّان “محسن كارا” و”البجان جليك”، من الفوز في مسابقات القرآن الكريم والأذان العالمية “عطر الكلام” الفريدة، التي جمعت أمهر المؤذنين من كافة أنحاء العالم، حيث تجاوزا منافسات قوية للفوز بالجائزتين الأولى والثانية لأجمل الأصوات في رفع الأذان، مما أسهم في تحقيق حلم كارا باستطاعته تسجيل أذانه إذاعيًا بعدد من المقامات ونشره على نطاق واسع، فيما بدأ البجان فعليًا بالتخطيط لإحياء وترميم جامع قريته التي انحدر منها جده في مقدونيا.

المتسابق “محسن كارا” انضم إلى المنافسات عن طريق الإنترنت، حيث سهّلت الهيئة العامة للترفيه، التي تنظم المسابقة وتشرف عليها، طريقة اشتراكه، وبعد حضور استثنائي متميز في التصفيات النهائية للمسابقة في مسار رفع الأذان، نجح في الفوز بالمركز الأول بمسار رفع الأذان، لينال جائزة تبلغ مليوني ريال.

وعلى الرغم من أن الفائز بجائزة المركز الثاني، التي تبلغ مليون ريال، “البجان جليك” لا يتحدث العربية، إلا أنه استطاع إبهار لجنة التحكيم بصوته العذب، الذي استقر في قلوب متابعي مسابقة “عطر الكلام” التي تجمع مختلف الجنسيات والأعراق العالمية.

بدأ “كارا” رحلته مع الأذان في الثامنة من عمره، وتأثر بالصحابي الجليل بلال الحبشي على حد وصفه، وخاض تجارب متعددة، ورفع الأذان في عدد من المساجد الكبيرة في ألمانيا وإيران وتركيا، وهو يأمل أن تفتح له المسابقة أبواب الشهرة ليؤذن في كل مكان.

أما “جليك” ذو الأصول المقدونية، فقد تعلم القرآن والأذان في سن مبكرة على يد معلم اكتشف موهبته، ومنذ بدأت التصفيات في تركيا وهو يأمل بالفوز في المسابقة، وكان تفسيره لإتقانه الأذان والقرآن دون العربية أن “الإنسان عاجز والقرآن معجز” كما قال.

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1801296/Scent_of_Speech_ 1.jpg

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1801297/Scent_of_Speech_ 2.jpg