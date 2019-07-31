مجموعة هنغتون تقيم حفل افتتاح مرفق تصنيع أبيردير العالي الفولطية

سوجو، الصين، 1 أغسطس 2019 / بي آر نيوزواير / — يوم 25 تموز/يوليو، 2019 نظمت شركة هنغتون أبيردير للكوابل حفل إطلاق كبيرا بمناسبة افتتاح مرفق أبيردير الصناعي العالي الفولطية في بورت إليزابيث بجنوب أفريقيا.

وبلغ إجمالي استثمارات المشروع أكثر من 135 مليون راند. يعمل هذا الاستثمار على توسيع محفظة منتجات أبيردير للكوابل من المستوى الحالي البالغ 33 كيلو فولط إلى عروض منتجات جديدة تصل إلى 132 كيلو فولط. وتم تحديد خط الإنتاج الجديد بطاقة إنتاجية كاملة، مما يجعل أبيردير الشركة الأفريقية الثالثة القادرة على إنتاج كابلات عالية الجهد.

في يوم الحفل، ضمت قائمة الضيوف السيد إبراهيم باتل، وزير التجارة والصناعة والتنمية الاقتصادية في جنوب إفريقيا؛ السفير لين سونغتيان سفير جمهورية الصين الشعبية لدى جمهورية جنوب إفريقيا؛ السيد فيكي ماجولا، نائب وزير التجارة والصناعة؛ السيد منغيسي مفوكو، مسؤول المجلس التنفيذي لكيب الشرقية للتمويل والتنمية الاقتصادية؛ والسيد مونجاميلي بوباني، رئيس البلدية التنفيذي لمنطقة خليج نيلسون مانديلا. ومعا إلى جانب العملاء والشركاء ووسائل الإعلام، حضر الحفل أكثر من 140 شخصًا. يعد إطلاق مصنع تصنيع الكابلات عالية الجهد خطوة مهمة نحو مزيد من تدويل شركة هنغتون، كما يأتى كاستجابة مباشرة لحملة رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا لجذب الاستثمار إلى البلاد.

أعرب الدكتور سونغ حيان، الرئيس التنفيذي لشركة أبيردير، عن خالص شكره لجميع الضيوف الكرام والأصدقاء من وسائل الإعلام لحضورهم. وقال إن استثمار هنغتون سيوفر المزيد من فرص العمل للشباب والنساء في المنطقة. وفي مشاريع الفولطية العالية، يتم إنفاق أكثر من 50 ٪ من مبلغ الـ 135 راند على السلع المشتراة محليًا، وسيتم أيضًا شراء معظم المواد الخام محليًا. وأشار إلى أن أبيردير ستتبنى نموذجًا جديدًا لتنفيذ أعمالها، وستعمل عن كثب مع مقاولي الهندسة والمشتريات والبناء، وموردي الملحقات وجهات الاختبار.

وأشاد السفير لين سونغتيان بالمساعدة التي قدمتها الإدارات الحكومية لجنوب إفريقيا للمؤسسات التي تمولها الصين في جنوب إفريقيا، وعرض تحليلًا منهجيًا لمزايا جنوب إفريقيا في جذب الاستثمارات الأجنبية. كما أشار في تقريره إلى أن الدوائر الحكومية بحاجة إلى تخفيف شروط تأشيرات الدخول للمديرين الفنيين الصينيين، كما يجب دعم سياسات الحوافز والإعفاءات الضريبية من الحكومة.

في خطاب السيد إبراهيم باتل، ذكر أن استثمار هنغتون أتاح توفير فرص عمل جديدة لجنوب إفريقيا. في الوقت نفسه، استجاب لمتطلبات الرئيس سيريل رامافوسا لتوطين الأعمال وأكد أقوال الرئيس أن لدى جنوب أفريقيا جاذبية استثمار قوية للاستثمار الأجنبي.

وقال باتيل: “يتم توفير الثروة والوظائف من خلال توسيع القدرة الإنتاجية. ستنشر الحكومة تدابير السياسة الصناعية لدعم المصنعين، لأن ذلك يفتح الفرص الاقتصادية للصناعة وللبلد ككل”.

تضمنت وقائع احتفال اليوم جولة في المصنع لخط الجهد العالي من قبل العملاء. وقدم الدكتور سونغ حيان تطوير هنغتون وأبيردير. وكشف السيد إبراهيم باتل والسفير لين سونجتيان عن خط إنتاج الكابلات عالي الجهد في أبيردير.

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/954522/Hengtong_Group_launch_ceremony.jpg