مجموعة موتاي ترى نقص موارد ناشئا في الأسواق الخارجية 2019

الشركة تخطط لتعزيز وجودها بصورة إضافية في الأسواق الخارجية العام المقبل

جوهاي، 20 تشرين الثاني/نوفمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت مجموعة كويتشو موتاي خلال مؤتمر الموزعين في الخارج 2019 الذي انعقد يوم 10 تشرين الثاني/نوفمبر أنها صدرت 1,576,82 طنا متريا من منتجات موتاي وماركات أخرى تعمل تحت مظلة موتاي خلال الأشهر العشرة التي انتهت يوم 31 تشرين الأول/أكتوبر 2019، محققة صادرات بقيمة 369 مليون دولار أميركي. كجزء من الاستثمار المستمر في توسيع شبكتها من الموزعين الخارجيين، أضافت الشركة الصينية لصناعة الخمور موزعًا رئيسيًا بموجب ترتيب تجريبي وافتتحت 10 متاجر جديدة في الأسواق الدولية خلال العام 2019. لدى موتاي حاليًا 107 موزعين في الخارج في 64 دولة ومنطقة عبر خمس قارات، بما في ذلك 44 دولة مستهدفة بمبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها الحكومة الصينية، بزيادة ست دول منذ نهاية العام الماضي.

مع تزايد شعبية موتاي في جميع أنحاء العالم خلال السنوات القليلة الماضية، لاحظت الشركة منتجة المشروبات الكحولية وجود اتجاه نحو نقص المعروض في الأسواق الخارجية في العام الماضي. مع استمرار تزايد عدم التوازن بين العرض والطلب، واجهت موتاي نقصًا في العرض في الأسواق الخارجية لأول مرة في العام 2019.

وقال لي باوفانغ، رئيس مجلس إدارة مجموعة موتاي والأمين العام لمجلس إدارة الشركة: “إنه واحد من أهم التغييرات التي شهدناها في الأسواق الخارجية منذ انتعاش موتاي في السوق المحلية في العام 2016. وهو بمثابة شهادة قوية على عروض موتاي الفعالة في الأسواق الخارجية خلال الفترة الأخيرة. لقد نجحنا في توسيع وجودنا في الأسواق خارج الصين مع تزايد شعبية موتاي بين المستهلكين في جميع أنحاء العالم، وذلك بفضل الجهود الدؤوبة التي بذلها الجميع في مجموعة موتاي والتي تعود الآن إلى عدة سنوات.”

وأضاف السيد لي، “لم يتبق سوى 50 يومًا حتى بدء العام 2020. من المحتمل جدًا أن تحقق موتاي مبيعات بقيمة 100 مليار يوان (حوالي 14 مليار دولار أميركي) بحلول نهاية هذا العام، مع استكمال خطتنا الخمسية الثالثة عشرة قبل عام واحد ونتيجة لذلك، سنكون قادرين على البدء في إعداد خطتنا الخمسية الرابعة عشرة في وقت مبكر.” وأضاف: “بناءً على هذه الاعتبارات، نعرّف عام 2020 بأنه عام تقوية أسسنا.”

وقال: “مع التزايد المتواصل لشعبية موتاي في الأسواق الدولية، سندعم باستمرار مبادرة الحزام والطريق ودمج أنفسنا في المهمة الأكبر للمبادرة. نتطلع إلى تحقيق نتائج مثمرة على مدى السنوات القليلة المقبلة ونعتقد أننا في حالة جيدة في الطريق الصحيح لخلق مستقبل واعد لعلامة موتاي “.

وقال لي جينغرن، المدير العام لمجموعة موتاي ونائب الأمين العام لمجلس إدارة الشركة: “نأمل أن يواصل موزعونا في الخارج دعمهم لمزيد من نمو موتاي وأن يعملوا عن كثب معنا لإعادة تشكيل الأسواق الخارجية من خلال بناء إجماع أوسع وتعزيز فهم أفضل لثقافة موتاي ونحن نسعى لفهم ثقافة كل سوق بشكل أفضل حول استهلاك المشروبات الكحولية.”