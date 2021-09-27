مجموعة جوي سبريدر توقع اتفاقية استراتيجية مع شركة بولي فيلم للاستثمار لاستكشاف المزيد من التطوير المنسق في التكنولوجيا والصناعات الإبداعية

بكين، 27 أيلول/سبتمبر 2021 /PRNewswire/ — وقعت شركة جوي سبريدر، (06988.HK)، الشركة الصينية الرائدة في تكنولوجيا التسويق، اتفاقية تعاون استراتيجي شامل مع شركة بولي فيلم للاستثمار المحدودة (“بولي فيلم”) في مهرجان بكين السينمائي الدولي الحادي عشر. وتفصل الاتفاقية التنسيق المتعمق في العديد من المجالات عبر الصناعات الإبداعية، من إنتاج المحتوى والدعاية عبر الإنترنت والتسويق والاستشارات في الصناعة. وبالمضي قدمًا، ستستمر الشركات في استكشاف نماذج مختلفة للتعاون بشكل استباقي، من الشراكات إلى المشاريع المشتركة.

بولي فيلم هي شركة متخصصة مدعومة من الدولة تغطي السلاسل الصناعية الشاملة للأفلام والتلفزيون والترفيه تحت مظلة شركة بولي غروب الصينية ومجموعة بولي الثقافية المحدودة. يتمثل موقع الأعمال الاستراتيجي لشركة بولي فيلم كمشغل مسرح بوتيك متخصص في إنتاج المحتوى الذي يهدف إلى تعزيز ثقافة الأفلام من خلال دمج التكنولوجيا والترفيه. تعمل شركة بولي فيلم على توسيع أعمالها بنشاط عبر الإنترنت من أجل تعزيز تطوير التكنولوجيا الصناعية.

تم إدراج جوي سبريدر في بورصة هونغ كونغ في أيلول/سبتمبر 2020 وهي شركة تكنولوجيا التسويق الرائدة في الصين المتخصصة في خدمة سوق الاستهلاك الجديد القائم على الوسائط المتنقلة وقطاع الإنترنت عبر الهاتف المحمول. يمكن لتقنيتها القائمة على البيانات والخوارزميات أن تساعد المنتجات الاستهلاكية مثل تلك الموجودة على منصات التجارة الإلكترونية، للوصول مباشرة إلى المستهلكين النهائيين بناءً على اهتماماتهم الشخصية. تعمل جوي سبريدر على أساس التكلفة لكل مبيعات وتكلفة الإجراء مع مزودي المنتجات وناشري الوسائط الجدد.

تمثل اتفاقية التعاون الاستراتيجي الشامل بين الطرفين علامة فارقة لشركات الثقافة والتكنولوجيا المدعومة من الدولة لأنها تستكشف طرقًا مبتكرة لزيادة دمج وتطوير التقنيات المتطورة في الصناعة الثقافية. ستساهم الاتفاقية في التنمية المنسقة طويلة الأجل لصناعة الإعلام على الإنترنت الإبداعية.