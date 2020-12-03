مجموعة بيورجا تستكمل استحواذها على الأعمال التشغيلية لـ إنيرجي ألويز

هيوستن، 3 كانون الأول/ديسمبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — استكملت مجموعة بيورجا كوموديتيز، أل أل سي، وهي جزء من مجموعة بيورجا في هيوستن، تكساس، استحواذها على الأعمال التشغيلية والاسم التجاري لشركة إنيرجي ألويز. واقتصر الاستحواذ على تملك الأسهم في كيانات إنيرجي ألويز التي لم تكن مدينة وتخضع لإجراءات الإفلاس الأخيرة التي تشمل إنيرجي ألويز، أل أل سي، والشركات المدينة التابعة لها. لم تتضمن الصفقة الاستحواذ على أسهم كيانات إنيرجي ألويز المدينة، وغير العاملة، أو أي أصول متبقية أخرى مملوكة مباشرة لكيانات إنيرجي ألويز المدينة.

تمتلك مجموعة بيورجا حاليًا شركة هاملتون ميتالز، أل أل سي، وهي مورد عالمي لمنتجات السبائك المعدنية المقاومة للتآكل والسلع الأنبوبية المستخدمة في قطاع استكشاف وإنتاج الطاقة. من خلال الاستحواذ على شركات إنيرجي ألويز العاملة، ستوفر شركات المعادن المشتركة خدمات التصنيع وتزويد منتجات السبائك المقاومة للتآكل لعملاء خدمات حقول النفط في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودبي والمكسيك وسنغافورة. تعتزم مجموعة بيورجا تغيير علامتها التجارية لجميع عملياتها في مجال السبائك المعدنية إلى اسم بيورجا إنيرجي ألويز.

أسس شركة بيورجا أميت بهاندارا في العام 2006، وهي الآن شركة رائدة في مجال تجارة وتوريد السلع الزراعية والطاقة، مع التركيز على الإيثانول والمنتجات المكررة والطاقة الكهربائية والأنابيب المعدنية والحبوب ومكونات العلف الحيواني. تعد المجموعة من بين أكبر شركات الطاقة المملوكة للقطاع الخاص في منطقة هيوستن، حيث يبلغ متوسط إيراداتها السنوية أكثر من 3 مليارات دولار. ستوفر القوة المالية لمجموعة بيورجا وخبرتها الواسعة كمورد عالمي لمنتجات السبائك المقاومة للتآكل للأعمال المستحوذ عليها من إنيرجي ألويز بالأدوات والموارد التي تحتاجها لمواصلة تقديم مستوى عالٍ من الخدمة المخصصة للاحتياجات الفردية لكل عميل.

وصرح أميت بهانداري، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيورجا، قائلاً: “نحن متحمسون لاستكمال استحواذنا على الشركات العاملة والاسم التجاري لشركة إنيرجي ألويز، مما سيساعدنا على أن نصبح لاعبًا مهيمنًا في قطاع السبائك والسلع الأنبوبية المقاومة للتآكل في سوق خدمات التنقيب عن النفط والغاز. يمكننا الآن الوصول إلى مناطق جغرافية جديدة وتقديم المزيد من الخدمات لقاعدة عملائنا المتزايدة. نحن متحمسون لكوننا من بين عدد قليل من الشركات النامية في قطاعنا ونفخر بقدرتنا على مواجهة الآونة الأخيرة من البيئة الاقتصادية المضطربة من خلال التوسع بدلاً من التعاقد. يشرفنا انضمام العديد من الموظفين الجدد الرائعين إلى منظمتنا من شركة إنيرجي ألويز “.

حول مجموعة بيورجا:

مجموعة بيورجا هي مجموعة تجارة وتوريد سلع في قطاعي الطاقة والزراعة، وتشمل بيورجا تريدنغ وويست بلينز وهاملتون ميتالز وبيورجا تيرمينالز أند لاند وبيورجا كابيتال، من بين شركات أخرى. في العام 2019، استحوذت المجموعة على سنتر أويل، ومنذ عام 2017، استحوذت أيضًا على محطة داكوتا بلينز لرمل النفط الخام السابقة في نيوتاون، نورث داكوتا، ومحطة ميرفي للنفط والغاز السائل السابقة في بورت ألين، لويزيانا. تستكشف المجموعة عمليات استحواذ أخرى حاليًا لتوسيع حضورها في الصناعات ذات الصلة.

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