مجموعة بلفريكس تطلق أول مجموعة من التطبيقات غير المركزية على بيلريام بلوكتشين

كوالالمبور، ماليزيا، 26 تموز/يوليو، 2019 / بي آر نيوزواير / — أطلقت مجموعة بلفريكس مجموعتها الجديدة من التطبيقات غير المركزية (Dapps) لاستخدام الشركات الصغيرة والكبيرة معا. مجموعة بلفريكس هي مجموعة شركات بلوكتشين دولية مقرها ماليزيا ولها مكاتب في كينيا، تنزانيا، نيجيريا والهند. تتعامل مجموعة بلفريكس في كل شيء له علاقة بالبلوكتشين، مثل تطوير البلوكتشين، تطوير المنتجات القائمة على البلوكتشين للأسواق، تطوير حلول بلوكتشين للشركات، استشارات البلوكتشين للأعمال والحكومات، التدريب على بلوكتشين وبناء القدرات لمؤسسات التدريب والجامعات والشركات الكبرى والحكومات.

طرحت بلفريكس، من خلال هذا الإطلاق، ثلاثة منتجات جديدة: CrediBel (تطبيق غير مركزي للشهادات وإصدار بيانات الاعتماد)، B-Roll (تطبيق غير مركزي لإصدار قسائم الدفع)، وتطبيق Land Title record Dapp لتسجيل صكوك ملكية الأراضي.

ستمكّن منتجات بلوكتشين كخدمة هذه الأعمال الصغيرة والشركات الكبيرة والحكومات من الاستفادة من إمكانات وقدرات تقنية البلوكتشين، مع الاشتراك ببساطة في هذه التطبيقات غير المركزية استنادًا إلى استخدامها. بفضل تطبيق CrediBel، يمكن لمعهد تدريب صغير أو كلية / جامعة ببساطة التسجيل وإعادة صوغ والبدء في إصدار شهادات التخرج الخاصة بها على بلوكتشين لطلابها. وبالمثل، يمكن أيضًا استخدام B-Roll من قِبل الشركات الصغيرة التي تضم فرقًا مكونة من 10 أعضاء لإصدار كشوف رواتبهم على بلوكتشين. كما يمكن للهيئات الحكومية للدول دمج سجل ملكية الأراضي dapp لإدارة سجلات الأراضي ضمن صلاحياتها.

يقول برافينكومار فيجاياكومار، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة بلفريكس: “إذا كان بإمكان الطلاب الحصول على شهادة تخرج موقعة رقمياً وآمنة يمكنهم حملها مدى الحياة، وإذا تم تمكين الجامعة من إصدار نفس الشهادة والتحقق من صحتها مباشرةً، مقابل أقل من 10 دولارات تقريبًا، فإنها تعالج جميع المشكلات التي نواجهها اليوم في المستندات المزيفة وعالية التكلفة، والوقت الطويل للتحقق والمصداقية عندما يتعلق الأمر بالبيانات الأكاديمية أو المهنية.

ذكرت شركة بلفريكس أيضًا أن هناك عملية رائدة صارمة جارية الآن مع معهد تكنولوجي مرموق من الهند لإصدار منتج CrediBel.

هذه التطبيقات غير المركزية هي تمكين هائل في السيناريو اليوم. تبدو الموارد المالية والوقت اللازم لبناء أي شيء على تقنية بلوكتشين غير واقعية للغاية ولا تبدو ممكنة للعديد من الشركات التي قد تحتاج إلى هذه الخدمات. من خلال تقديم هذه المنتجات في نموذج SAAS، قامت بيلفريكس بسد هذه الفجوة الهائلة في السوق.

تنخرط جامعات المناطق الإفريقية والهندية وجنوب شرق آسيا بشكل متزايد في مناقشات مع شركة بلفريكس لدمج هذه المنتجات في أنظمتها وعملياتها الحالية.

المزيد من المعلومات متوفر على: www.beldapps.com أو info@beldapps.com.

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