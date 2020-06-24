مجموعة إيكوتريد تسلط الضوء على تطبيقها لدليل الأسعار للمحولات الحفازة

دوفر، ديلاوير، 25 حزيران/يونيو، 2020 / بي آر نيوزواير / — اعترفت شركة إيكوتريد Ecotrade Group مؤخرا بالشعبية المتنامية لتطبيقها المجاني لدليل أسعار المحولات الحفازة في السيارات. وإذ هو متوافق مع جميع الأجهزة، فإن تطبيقها إيكو كات Eco Cat App ، يعمل كمحرك بحث متقدم لتسعير المحولات الحفازة الخردة في مجموعة واسعة من ماركات وموديلات السيارات.

ومع وجود 20000 محول حفاز مختلف خضعت لعملية الجرد والتسعير حتى الآن، فإن تطبيقإيكو كاتهو قاعدة بيانات متنامية تتحول بسرعة إلى محرك بحث ذي معايير ذهبية لهذه الصناعة. مجموعة إيكوتريد هي مجموعة رائدة في مجال إعادة تدوير المحولات الحفازة المتميزة بالمسؤولية والأخلاقية البيئيًة في آسيا لأكثر من 15 عامًا، مستفيدة من أحدث تقنيات إعادة التدوير وشبكة هائلة من شركاء الصناعة.

وقال ماكسيم لو بريتون، الشريك الإداري لمجموعة إيكوتريد: “كانت صناعة إعادة تدوير السيارات بحاجة ماسة إلى تحديث دليل الأسعار“.

“لطالما كان هناك اختلال بين المشترين والبائعين في هذه الصناعة، خاصة بالنظر إلى الكتالوغ الواسع من المحولات الحفازة المتاحة. ومع التقلبات التسويقية اليومية، يمكن أن يكون تحديد وتسعير محول على الفور بشكل صحيح تجربة محبطة دون مساعدة. وأصبح الحصول على تطبيق يتم تحديثه بانتظام ويحدد بشكل صحيح ويسعر محولًا معينًا في دقائق أداة لا تقدر بثمن للتجارة “.

تطبيق إيكو كات: المسؤولية البيئية

يعتبر تطبيقإيكو كات Eco Cat App دليل أسعار على الإنترنت يأتي مزودًا بصور ملائمة، مما يسمح للمشترين والبائعين بالبحث عن قيمة المحولات الحفازة المستهلكة من قبل الشركة المصنعة للسيارة أو المحول. يسهل تطبيقإيكو كات عمليات التقييم السريعة والسهلة للمحول الحفازة الخردة، مما يوفر للبائعين المعرفة اللازمة لضمان حصولهم على صفقة عادلة من مشتري المحولات. ويتم تحديث التطبيق ثلاث مرات في اليوم ليعكس تحولات سوق المعادن الثمينة عند حدوثها.

إن شراء وبيع وإعادة تدوير المحولات الحفازة هي صناعة هائلة تنتشر عبر العالم وتتضمن قدرًا كبيرًا من الخبرة في مجال السيارات والدهاء التسويقي والمعرفة التكنولوجية. المعادن الثمينة المستخدمة في بناء المحولات الحفازة نادرة ومكلفة، ولا تمثل فقط تدفق إيرادات فريدًا ولكن أيضًا الحاجة إلى تقنيات إعادة التدوير الحديثة. وإذ هي عملية ليست بسيطة، فإن حمل المعادن الثمينة المتوفر في كل محول يعتمد على لوائح معايير الانبعاثات الخاصة بكل بلد، وأنواع الوقود، ومجموعة متنوعة من المتغيرات الأخرى.

تم إنتاج المحولات الحفازة لتقليل كمية الانبعاثات الضارة من محركات البنزين والديزل. المعادن المستخدمة في المحولات هي مورد محدود وغير قابل للتجديد يجب أولاً اختبارها بشكل احترافي قبل إعادة تدويرها بشكل صحيح. يمثل إعادة تدوير المحولات إنجازًا تكنولوجيًا مفيدًا بشكل جوهري، مما يؤدي إلى مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة لكوكب الأرض. مع استعداد سوق إعادة تدوير المعادن الثمينة للوصول إلى أكثر من 30 مليار دولار أميركي بحلول العام 2026 من 21 مليار دولار أميركي الحالية، تواصلمجموعة إيكوتريدتوسيع نطاق ممارساتها، وتستثمر مؤخرًا في أبحاث الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق لجلب تخصصات تقنية أخرى إلى عالم إعادة التدوير السيارات.

حول مجموعة إيكوتريد

تأسست مجموعة إيكوتريد في العام 2006، وهي شركة رائدة في مجال إعادة تدوير المحولات الحفازة القائمة على التكنولوجيا والوعي البيئي. اكتسبت مجموعة إيكوتريد سمعة راسخة من حيث النزاهة والكفاءة المهنية والشفافية، مع طرق أخذ العينات المعتمدة بالكامل من قبل السلطات الرائدة في الصناعة. تقدم الشركة مجموعة كاملة من الخدمات، بما في ذلك المعالجة وأخذ العينات وفحص المحولات الحفازة ومرشحات جسيمات الديزل. بفضل مكاتبها المنتشرة في أكثر من 10 دول، أصبحت مجموعة إيكوتريد رائدة عالميًا في مجال تكنولوجيا إعادة تدوير المعادن الثمينة للمحولات الحفازة.

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