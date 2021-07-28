مجموعة إنفينيتي: خيارات التمويل البديلة تطلق فرصا أمام مؤسسات الأعمال الأفريقية

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 28 تموز/يوليو 2021 / PRNewswire/ — تتجه الشركات في إفريقيا بشكل متزايد إلى العثور على طرق بديلة لتأمين التمويل لتنمية عملياتها التجارية بسرعة أكبر في الوقت الذي أصبح فيه الوصول إلى رأس المال التجاري التقليدي أكثر صعوبة في المناخ الاقتصادي الحالي.

أدت الطلبات المقدمة للشركات الناشئة المؤهلة ذات النماذج التجارية التنافسية والفرق القيادية ذات الخبرة إلى تمديد دورة الإقراض إلى حد كبير عبر العديد من الدول الأفريقية. وعندما تتوفر قروض الأعمال، تزداد تكلفة الحصول على رأس المال.

أفادت مجموعة إنفينيتي أن الشركات الجديدة في مجالات مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية، وهي جميعا أمثلة على القطاعات التي تستعد لإحداث النمو الاقتصادي في الأسواق الأفريقية الرئيسية، تتحول إلى السعي لبدائل تمويلية جديدة لتأسيس الأعمال وتشغيلها بشكل أسرع وأكثر فعالية فضلا عن توسيع العمليات.

مجموعة إنفينيتي هي واحدة من عدد من مجموعات الخدمات المالية التي توفر فرصًا لصناديق التحوط، وصناديق التقاعد، ومجموعات الثروة السيادية، والمستثمرين الملائكة وغيرهم من جميع أنحاء العالم للتعاون في توفير التمويل لشركات المرحلة المبكرة المؤهلة جيدًا والتي تم فحصها في مراكز أعمال أفريقية كبرى.

في العام الماضي، على سبيل المثال، ساعدت مجموعة إنفينيتي العديد من الشركات سريعة النمو في القارة في تأمين التمويل من خلال مجموعتها من المستثمرين الدوليين. ويشمل ذلك الشركات العاملة في مجموعة واسعة من القطاعات في جنوب إفريقيا وتنزانيا ونيجيريا وبوتسوانا، من بين دول أخرى.

ومع نموذج التمويل البديل هذا، تقوم مجموعة إنفينيتي بكل العناية الواجبة وتحليل السوق مع توفير الإشراف المستمر والدعم للشركات نيابة عن المستثمرين. وبهذا تتمكن الشركات من تأمين التمويل بأسعار تنافسية وشروط ممتدة مع المساهمة أيضًا في خلق فرص العمل والنمو الاقتصادي في أسواقها المحلية.