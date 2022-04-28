‫مجموعة إكسبيديا وشركة Qtech Software تعملان على توسيع نطاق التعاون من أجل تقديم محتوى فندقي مُحكم عالي الجودة وتكنولوجيا حديثة لشركات السفر

سياتل ومومباي، الهند، 28 أبريل 2022 / PRNewswire / – أعلنت اليوم مجموعة إكسبيديا وشركة Qtech Software ، مُقدم خدمات برمجيات تكنولوجيا السفر، عن تعاون موسع من أجل توفير الوصول إلى إمدادات السفر من مجموعة إكسبيديا لشركات السفر على مستوى العالم من خلال تكنولوجيا OTRAMS GO ، منصة Qtech الرائدة.

وأصبح لدى شركات السفر من جميع الأحجام، نتيجة لهذا التعاون، إمكانية الوصول الأكبر إلى محتوى فندقي وتكنولوجيا متميزة عبر منصة OTRAMS GO ، مما يساعد على تحقيق إيرادات أعلى، وتنمية لأعمالهم، وتحسين للكفاءة في نظام السفر البيئي.

وصرح ألفونسو باريديس، نائب الرئيس الأول للشراكات التجارية في مجموعة إكسبيديا، قائلًا: “سيساعد هذا التوسع في نطاق علاقتنا، بالإضافة إلى الجمع بين منصة OTRAMS GO وواجهة Rapid 3 ، على جذب المزيد من الشركات إلى النظام البيئي العالمي، مما يوفر المزيد من الخيارات والوصول إلى السفر للأشخاص في كل مكان. وتُعد Qtech بالفعل شريكًا تقنيًا رائعًا لمجموعة إكسبيديا، ويسعدنا أن نقدم إمدادنا الواسع لمنصتهم”.

واضطرت شركات السفر الصغيرة والمتوسطة الحجم، قبل هذا التعاون، إلى شراء المستلزمات من تجار الجملة، مما يجعل من الصعب تقديم أسعار تنافسية والحفاظ على الهوامش وتوفير مجموعة من خيارات الفنادق لعملائها.

ويمثل الاستثمار في التكنولوجيا، التي تدعم تجارب الحجز عبر الإنترنت، تحديًا أيضًا للعديد من مقدمي خدمات السفر. وتحل منصة OTRAMS GO الخاصة بـ Qtech هذه المشكلة، حيث تعمل على نموذج تكلفة صفرية مقدمًا وتتقاضى رسومًا صغيرة مقابل كل معاملة. وتعني إضافة المعروض الفندقي الهائل لمجموعة إكسبيديا أن عملاء Qtech سيكونون قادرين على توفير محتوى فندقي عالي الجودة للمسافرين بتكلفة تنافسية.

وصرح باريش باريهار، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة Qtech Software ، قائلًا: “أحدثت منصة OTRAMS GO ثورة في تبني التكنولوجيا لشركات السفر من خلال جعلها ميسورة التكلفة ومتاحة بشكل أكبر. وسيساعد الوصول إلى تجهيزات الفنادق في مجموعة إكسبيديا على تحسين الربحية وقابلية التوسع لعملائنا. ونعمل على مساعدة صناعة السفر على التعافي بشكل أقوى. وتُعد هذه خطوة رئيسية نحو تحقيق هذه الرؤية”.

وتُعد OTRAMS GO منصة شاملة لتخطيط موارد المؤسسة ( Enterprise Resource Planning – ERP ) في السفر تجمع بين أنظمة حجز السفر، وتكامل الموردين، وإدارة الوكلاء، وإعادة توزيع واجهة برمجة التطبيقات، والتعبئة الديناميكية، والمزيد في واجهة تلقائية سهلة الاستخدام.

وأضاف جيقنيش مودي، رئيس قسم تطوير المنتجات في منصة OTRAMS GO ، قائلًا: “نحن نعمل بالفعل مع واجهة Rapid 3 من مجموعة إكسبيديا، ونحصل على إمكانية الوصول إلى أسعار الإقامة التنافسية للشركة والتوافر من خلال مجموعة تضم أكثر من 700,000 عقار مع 35 نوعًا مختلفًا من العقارات في أكثر من 25,000 الوجهات في جميع أنحاء العالم. ويتيح هذا التكامل نتائج بحث فائقة السرعة ومحتوى ثريًا سيعزز تجربة الحجز الشاملة أيضًا”.

ويمنح Rapid 3 أيضًا، الذي يتم ترقيته بسلاسة على أساس مستمر، شركات السفر في جميع أنحاء العالم القدرة على تخصيص عروض السفر الخاصة بهم من البداية إلى النهاية، من التسوق إلى الحجز إلى الدفع. وأصبح من الأسهل الآن، من خلال مخطط متطور جديد، تقديم ميزات متنوعة وتنافسية من أجل تلبية احتياجات المسافرين، دون الحاجة إلى ترقية – حتى يتمكن الشركاء من توفير الوقت والمال أثناء تواجدهم في طليعة الابتكار.

نُبذة عن مجموعة إكسبيديا

تُقدم Expedia Group ، Inc . خدمات السفر للجميع، في كل مكان من خلال منصتنا العالمية. ونساعد الناس، انطلاقًا من الاعتقاد الجوهري بأن السفر هو قوة من أجل الخير، على تجربة السفر إلى جميع أنحاء العالم بطرق جديدة وبناء علاقات دائمة. ونقدم حلولًا تقنية رائدة في الصناعة من أجل دعم نمو الشركاء ونجاحهم، مع تسهيل تجارب لا تُنسى للمسافرين. وتتكون منظمتنا من أربع ركائز: خدمات إكسبيديا، التي تركز على منصة المجموعة والاستراتيجية التقنية، وسوق إكسبيديا، الذي يركز على عروض المنتجات والتكنولوجيا عبر المؤسسة، وعلامات إكسبيديا التجارية، التي تضم جميع العلامات التجارية الاستهلاكية لدينا، ومجموعة إكسبيديا للأعمال التجارية، التي تتألف من حلول وعلاقات بين الشركات في جميع أنحاء نظام السفر البيئي. وتضم عائلة العلامات التجارية لمجموعة إكسبيديا ما يلي: Expedia® ، و Hotels.com® ، و Expedia® Partner Solutions ، و Vrbo® ، و trivago® ، و Orbitz® ، و Travelocity® ، و Hotwire® ، و Wotif® ، و ebookers® ، و CheapTickets® ، و Expedia Group™ Media Solutions ، و CarRentals.com ™، و Expedia Cruises ™.

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نُبذة عن Qtech Software

Qtech Software هي شركة رائدة عالميًا في توفير تكنولوجيا تخطيط موارد المؤسسة في السفر وتخدم شركات السفر في أكثر من 50 دولة وتشتهر بحلولها المبتكرة.وتقدم Qtech Software ، لأكثر من 16 عامًا، حلولًا رائدة في الصناعة في تطوير بوابة السفر وتطبيقات السفر على الهاتف المحمول وحلول السفر المخصصة.

ومكنتنا خبرتنا العميقة في تكنولوجيا السفر من إنشاء أحد أفضل حلول برامج السفر في الصناعة. ويشهد عملاؤنا وشركاؤنا على قدرة وأداء حلول برامج السفر الخاصة بنا، والتي يمكن رؤيتها من خلال جمعياتنا الطويلة الأمد والنمو المستمر

نُبذة عن منصة OTRAMS GO

تُعد منصة OTRAMS GO الخاصة بـ Qtech إصدار البرمجيات كخدمة من منصة تخطيط موارد المؤسسة في السفر.فهي أول منصة تُقدم البرمجيات كخدمة حقيقية لصناعة السفر والتي تمكن الشركات من بناء بوابة خاصة بها بتكلفة تقنية تكاد تكون معدومة.ولا توجد رسوم إعداد، ورسوم سنوية صفرية ورسوم صيانة صفرية.ويمكن لشركات السفر تنمية أعمالها عبر قنوات متعددة مثل: معاملات الشركات، و مباشرة إلى المستهلك، وتطبيق محمول و XML Out والعلامة البيضاء وإدارة الخدمات العامة مع OTRAMS GO وإضافة تكاملات غير محدودة للموردين ووكلاء غير محدودين في النظام.وبدأت أكثر من 35 شركة سفر مباشرة مع المنصة منذ ديسمبر 2021 وأجرت حجوزات تزيد قيمتها عن 2.6 مليون دولار.

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Qtech Software

Social@qtechsoftware.com

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