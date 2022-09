‫مجلس الماس الطبيعي يعين سفيرة المشاهير الجديدة ليلي جيمس ويكشف النقاب عن الحملة الإعلانية العالمية التالية

تحتفل حملة “إلى الكنز الآن وإلى الأبد” الجديدة بطول عمر الماس الطبيعي وجماله وتنوعه في جميع الأدوار التي قد يلعبها المرء في الحياة.

رابط الحملة الإعلانية العالمية: https://www.naturaldiamonds. com/to-treasure-lily-james/in/

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 15 سبتمبر، 2022 / PRNewswire / — أعلن مجلس الماس الطبيعي ( NDC ) عن الإطلاق الوشيك لحملته الإعلانية العالمية تحت عنوان: “إلى الكنز، الآن وإلى الأبد” الذي يضم الممثلة البريطانية المعينة حديثًا، ليلي جيمس، كسفيرة عالمية.

تتمتع السيدة جيمس بمسيرة مهنية دولية متنوعة في التمثيل وفازت بالعديد من القلوب من خلال أدوارها البطولية في سندريلا ودير داونتون. وهي نجمة هوليوود الشهيرة التي حصلت مؤخرًا على أول ترشيح لها لجائزة إيمي لأفضل ممثلة رئيسية في مسلسل محدود عن أدائها دور باميلا أندرسون في فيلم بام آند تومي. مشاريع الأفلام الروائية الطويلة القادمة للسيدة جيمس، هما Providence ، و What’s Love Got to Do with It من إخراج شيخار كابور قيد الإنتاج حاليًا.

“ليلي جيمس هي المثال الحديث للماس الطبيعي”، كما يقول ديفيد كيلي، الرئيس التنفيذي لمجلس الماس الطبيعي. “مع ترشيحها مؤخرًا لجائزة إيمي، تم الاعتراف بليلي كواحدة من الجهات الفاعلة الرائدة في العالم. الموهبة والتنوع والأصالة التي تجلبها إلى الطاولة هي السمات المثالية لتمثيل الماس الطبيعي. ويسرنا انضمامها إلينا ونحن نبني على نجاح عام آخر يحطم الأرقام القياسية في مجال المجوهرات الماسية الطبيعية”.

تقول ليلي جيمس : “أنا متحمسة جدا وفخورة بأن أكون السفيرة العالمية لمجلس الماس الطبيعي”. “لقد كان من المفيد اكتشاف التأثير الإيجابي لصناعة الماس الطبيعي في جميع أنحاء العالم والتزامها بالتحسين المستمر. أنا حريصة على مشاهدة المزيد من هذا بشكل مباشر في دوري الجديد”.

تتألق السيدة جيمس في عالم الماس الطبيعي في NDC ، حيث تعمل كمصدر إلهام رئيسي لفيلم الحملة الذي تبلغ مدته 45 ثانية والذي يلتقط سلسلة من المشاهد ذات الصلة بعدد لا يحصى من الأدوار التي تلعبها السيدة جيمس داخل وخارج الكاميرا. تدور أحداث الفيلم في جميع أنحاء لندن، حيث تقيم السيدة جيمس، ويلفت الفيلم الأنظار إلى بطلته من الشارع، إلى موقع التصوير، وإلى المسرح. كل لحظة، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، مزينة بالزخارف الأكثر أهمية في الحياة، والقطع المتلألئة من المجوهرات الماسية التي تؤكد على بيان الفيلم، “إلى الكنز، الآن وإلى الأبد”.

“تكمن قوة الماس الطبيعي في سحره كإرث أبدي ورموز للتعبير عن الذات. يعتبر المستهلكون اليوم كل عملية شراء فاخرة وسيلة لعرض شخصيتهم الفردية والمجوهرات الماسية هي الطريقة المثالية لعرض الجوانب العديدة لشخصياتهم. وتجسد حملتنا الأخيرة الأدوار المتنوعة التي ينزلق إليها هذا الجمهور العصري بسلاسة، مع التمسك بجذوره“. “يمثل سحر ليلي جيمس المتألق والسهل الفصل التالي من المجوهرات الماسية التي يمكنها اجتياز مختلف المناسبات وتحدي المفاهيم التقليدية لإنشاء إرث عصري مثالي.”

وباعتبارها منظمة غير ربحية لا تعرف العلامة التجارية وتحتفي بإبداع وقيم فئة الماس الطبيعي، تعرض حملة NDC مجموعة من أنماط المجوهرات الماسية من المواد الأساسية مثل أساور التنس والقلائد والأزرار والأطواق، إلى الإبداعات الأصلية بما في ذلك الأقراط المميزة أو الأساور الحلزونية. تم الحصول على كل هذه القطع من مصممين وعلامات تجارية مستقلين وشركاء التجزئة الرسميين لشركة NDC والذين سيديرون الحملة أيضًا حتى عام 2023 من خلال برنامج إعلان تعاوني.

وبناء على النجاح الذي حققته الحملات الإعلانية السابقة لشركة NDC ، ترتدي السيدة جيمس مجوهرات تم إنشاؤها خصيصا للحملة محمية ببروتوكول الإنترنت وامتدادات للعناصر الأكثر مبيعا مثل قلادة Soleil ، التي صممتها ماليا ماكنوتون، وهي خريجة مبادرة الماس للمصممين الناشئين في NDC ، والتي أعيد تصورها الآن كأقراط وسوار. تتوفر مجموعة مختارة من قطع المجوهرات الخاصة بالحملة عند الطلب ويمكن تفسيرها من قبل تجار التجزئة على مستوى العالم. سيتم عرض جميع المجوهرات التي يتم ارتداؤها في الحملة في كتاب نظرة غامرة على موقع ويب مخصص للحملة موجود على naturaldiamonds.com, ، والذي استقبل أكثر من 130 مليون زائر فريد في عام 2021.

تركز إستراتيجية الإعلان بشكل أساسي على الفيديو الرقمي بما في ذلك التواجد على قنوات تلفزيونية متميزة ومنصات OTT الرائدة وعبر طرق رقمية متعددة. ستقام الحملة أيضًا في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا والإمارات العربية المتحدة والصين.

تم إخراج الحملة من قبل مانو كوسو وتصوير ساشا مارو، بالإضافة إلى مولي إس جي لوي. قدمت ريبيكا كوربن موراي تصميم الأزياء للسيدة جيمس.

نبذة عن مجلس الماس الطبيعي:

يلهم مجلس الماس الطبيعي ( NDC ) المستهلكين ويعلمهم بالعالم المذهل للماس الطبيعي من خلال منصته Only Natural Diamonds . المنصة هي الناشر الموثوق لكل ما يتعلق بالماس الطبيعي بما في ذلك المشاهير وثقافة البوب والماس الملحمي واتجاهات المجوهرات والخطابات وحفلات الزفاف وأدلة شراء الماس.

يدعم مجلس الماس الطبيعي ( NDC ) سلامة صناعة الماس الطبيعي من خلال توفير الشفافية والبصيرة حول التقدم الذي يحرزه هذا القطاع والتزاماته نحو التحسين أكثر. مجلس الماس الطبيعي ( NDC ) هو منظمة عالمية تمتد عمليات أعضائها عبر أربع قارات وعشر دول بما في ذلك كندا وجنوب إفريقيا وبوتسوانا. تدعم عملياتهم سبل عيش 10 ملايين موظف في الصناعة وعائلاتهم في جميع أنحاء العالم.

تعمل مجلس الماس الطبيعي ( NDC ) في الولايات المتحدة والصين والهند والإمارات العربية المتحدة وأوروبا.