مجلة جلوبال براندز تكرم أفضل العلامات التجارية في الأمسية الاحتفالية في إمبرورز بالاس، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا

لندن، 16 سبتمبر/أيلول، 2019 /PRNewswire/ — تعد مجلة جلوبال براندز “Global Brands Magazine” مؤسسة دولية رائدة ومقرها المملكة المتحدة تعني بتكريم المتميزين من خلال تحديد أفضل العلامات التجارية في العديد من الصناعات. وفي إطار سعيها لتكريم أفضل العلامات التجارية في العالم، عقدت أمسية احتفالية في إمبرورز بالاس “Emperors Palace” – جنوب أفريقيا في شهر أغسطس/آب 2019. والذي يقع بجوار مطار أور – تامبو الدولي “OR-Tambo International Airport”، ويعد إمبرورز بالاس أحد الأماكن التاريخية الرائعة في جنوب إفريقيا. وحضر الفعالية ممثلو أكبر مجالات الصناعة التي عقدت في قاعة الاحتفالات الرئيسية التي استضافت أمسية شهدت عروضًا واحتفالات مدهشة أداها أفضل فناني جنوب إفريقيا.

وتم هذا العام تقييم أكثر من 5000 شركة من 110 دولة ومنحت جوائز لأكثر من 1000 شركة بعد آلية تحكيم صارمة ومتكاملة. وأقيمت الفعالية لتكريم هذه الشركات والأفراد الذين كافحوا من أجل التميز في مجالاتهم ذات الصلة. وشرفت الفعالية بخطابات من السادة/ شيفاكومار “Shivakumar”، وجوناثان كوتش “Jonnathan Koch”، ويوهان سلابرت “Johan Slabbert”، وهارولد أواه-داركو “Harold Awuah-Darko” الذين قدموا كذلك الجوائز بالفعالية.

ومثل حفل جوائز مجلة جلوبال براندز فرصة لتجمع المسئولين التنفيذيين من أكبر العلامات التجارية تحت سقف واحد واستلام الجائزة المنشودة. وحازت الفعالية على تغطية كبيرة من وسائل الإعلام المحلية وكذلك دعم حكومة جنوب إفريقيا. ويود الفريق أن يتقدم بالشكر لمؤسسات يونايتد بينشن تراستيز “United Pension Trustees”، وباتلرز بي أو إس “Butlers POS”، وتشانيل أفريقيا “Channel Africa” لتقديم دعمهم في سبيل تحقيق الفعالية نجاحًا مشهودًا.

ومن جانبه يشير السيد شيفاكومار، عضو مجلس إدارة مجلة جلوبال براندز، قائلاً: “شهدت فعالية هذا العام حضورًا غير مسبوق بعد تقييم أكثر من 500 شركة تندرج تحت العديد من الفئات والمعايير. وبلغت القيمة الإجمالية للعلامات التجارية لهذه الشركات أكثر من تريليون جنيه. وفي نهاية الفعالية، تشرفنا بحضور هذه الشركات المحترمة تحت سقف واحد. وتحظى الشركات المكرمة بتقدير بالغ لتأسيسها قيمة مستدامة للعلامة التجارية من خلال الاستثمار في رضا العملاء على المدى البعيد”.

نبذة عن مجلة جلوبال براندز

يقع مقر المجلة في المملكة المتحدة، وتعد مجلة جلوبال براندز المجلة الأكثر شعبية التي تقدم الآراء والأخبار المتعلقة بالعديد من العلامات التجارية حول العالم. وتقدم المجلة لقارئها أحدث الأخبار، والمراجعات، والآراء، والاستطلاعات بشأن العلامات التجارية الرائدة حول العالم. كما تمثل مجلة جلوبال براندز مؤسسة بحثية محورها البيانات، تعني بتكريم وتمييز الفائزين عن منافسيهم وتأسيس هوية فريدة للعلامة التجارية.

نبذة عن جوائز جلوبال براندز

تم تأسيس جوائز جلوبال براندز بهدف تكريم التميز في الأداء وتكريم الشركات في القطاعات المختلفة. وتكرم الجائزة الشركات التي تؤدي بشكل استثنائي في العديد من المجالات التي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر، المالية، والتعليم، والضيافة، ونمط العيش، والسيارات، والتقنية والقيادة لتكريم اللاعبين الرئيسيين الذين ينشدون التميز وتقديم منصة لتكريم المتميزين. كما تستهدف جوائز جلوبال براندز تحديد ونشر الوعي بشأن أهمية الخدمة الاستثنائية وتكريم الأداء مع أفضل الجوائز العالمية.

ومن المزمع عقد الفعالية الكبرى التالية لمجلة جلوبال براندز في دبي في مارس/آذار 2020. ويدعى المرشحون من الشركات للمشاركة في الفعالية الكبرى المنتظر عقدها في أحد أفضل الفنادق بالعالم. ويرجى تسجيل حضوركم من خلال زيارة صفحة الفعالية والتسجيل بها.