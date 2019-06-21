متعة لا نهاية لها مع أفضل لعبة معارك ملكية تنافسية (ببجي لايت) المتاحة للجميع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أمستردام ، 20 يونيو،2019//PRNewswire- امتد الاختبار التجريبي للعبة ببجي لايت لعبة البقاء على قيد الحياة المجانية لمؤسسة ببجي ليشمل دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. سيبدأ حدث إطلاق لعبة ببجي لايت “PUBG LITE ” والتي يمكن تشغيلها على أي

كمبيوتر مكتبي أومحمول حديث في 20 يونيو ويستمر حتى 3 يوليو.

أعلنت شركة ببجي “PUBG ” أن لعبة ببجي لايت أصبحت متاحة الأن في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما أطلقت شركة ببجي اللعبة مجانًا للهواه في كلًا من الجزائر وأذربيجان والبحرين ومصر والعراق وإسرائيل والأردن والكويت ولبنان وليبيا والمغرب وعمان وفلسطين وقطر والسعودية وسوريا وتونس والإمارات العربية المتحدة واليمن.

و وفقاً للعبة ببجي لايت، فان هناك 100 لاعب يهبطون بالمظلات إلى جزيرة ويحاولون البقاء على قيد الحياة باستخدام الأسلحة و بعض الأدوات و الذخيرة التي يجدونها في الجزيرة ولا يفوز في النهاية إلا من يبقى على قيد الحياة. يمكن لعب ببجي لايت على كل كمبيوتر شخصي أو جهاز كمبيوتر محمول حديث مجانًا. أما بالنسبة لمتطلبات الجهاز الخاص باللعبة فهي كما يلي:

الحد الأدنى لمتطلبات النظام متطلبات النظام الموصى بها نظام التشغيل ويندوز 7/8/10 64 بت ويندوز 7/8/10 64 بت المعالج انتل كور i3 2.4 جيجا هرتز إنتل كور i5 2.8 جيجا هرتز الرامات 4 غيغابايت 8 غيغابايت كارت الشاشة انتل HD الرسومات 4000 كارت شاشة نيفيدياGeForce GTX 6600 أو كارت شاشة أيه إم دي Radeon 7870 القرص الصلب 4 غيغابايت إصدارDirectx للرسوم DirectX 11

انضم إلى حدث الإطلاق الآن واحصل على مكافآت.

سيبدأ حدث إطلاق ببجي لايت في 20 يونيو على https://lite.pubg.com/ar/ وسيستمر حتى الثالث من يوليو. سوف يحصل اللاعبون الذين ينضمون إلى الحدث بين التواريخ المحددة على Tiger M416 و مظلة Cheetahمجانًا ، ولكن لا تقتصر المكافآت على هذين العنصرين إذا كان عدد اللاعبين سيتجاوز 100 ألف ، بل سيتم إضافة وشاح أسود ، نظارات بانك وسراويل قتالية دامية إلى حزمة المكافآت ، أما إذا تجاوز عدد اللاعبين 200 ألف ، فستشمل حزمة المكافآت الإضافية الثانية وشاح ببجي الذهبي و القميص ذو أكمام طويلة المخطط بالون الأصفر و الأسود و القميص الرياضي الأحمر. سيتم إرسال جميع الهدايا بالبريد الالكتروني لأولئك الذين ينضمون في 11 يوليو. وستكون هذه الهدايا حصرية للمشاركين في حدث الإطلاق بالإضافة إلى أنها ستكون دائمة في حسابات المستخدمين.

لمزيد من المعلومات عن لعبة ببجي لايت “PUBG LITE”، يمكنك متابعة الصفحة الرسمية للعبة على الفيسبوك.

عن شركة ببجي (PUBG Corp)

بدأت شركة ببجي، وهي شركة تابعة لشركة بلو هول آي إن سي “Bluehole Inc”، تحت مسمى بلوهول جينو جيمز آي أن سي ” Bluehole Ginno Games, Inc”،. وفي عام 2009 أعيد تسميتها إلى PUBG Corp. أما في عام 2017 أصبحت شركة ببجي الناشر والمطور للعبة فيديو رويالة “Royale” القتالية 2017 شديدة الرواج ، PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS (PUBG)، وذالك على منصات متعددة. و منذ إصدارها ، تلقت ببجي إشادة عالمية ، وحققت سبعة أرقام قياسية ضمن موسوعة جينيس العالمية وفازت بجوائز متعددة للألعاب في جميع أنحاء العالم.

يقع المقر الرئيسي لشركة ببجي في كوريا ، هذا بالإضافة إلى أن لديها ستة مكاتب تشغيل على مستوى العالم في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا واليابان والصين.

وبهدف تطوير ببجي كامتياز عالمي ، تقوم الشركة حاليًا بتنفيذ عدد من المشاريع بما في ذلك الرياضات الإلكترونية وترخيص المنتجات والمزيد. لمزيد من المعلومات حول شركة ببجي، يرجى زيارة www.pubg.com

للتواصل: أوزين أيسة إلجين “Ozen Ayse Elgin”, ozengedik@thecampaignidea.com, +90 532 573 11 06