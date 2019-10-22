مبادرة مستشفيات أبوللو الفريدة لتقديم أفضل خطة لعلاج مرضى السرطان

حيدر آباد، الهند، 22 أكتوبر/تشرين أول، 2019 /PRNewswire/ — يعد السرطان ثاني أهم أسباب الوفيات حول العالم وهو المرض المسئول وحده عن وفاة أكثر من 9,6 مليون شخص في عام 2018 فحسب. وارتفع عبء المرض العالمي إلى 18,1 مليون حالة جديدة، حيث يؤثر السرطان تأثيرًا كبيرًا على المجتمعات حول العالم.

وطبقًا لمنظمة الصحة العالمية، يصاب شخص واحد من بين كل 5 ذكور وامرأة من بين كل 6 نساء حول العالم بمرض السرطان خلال حياتهم ويتوفى شخص واحد من بين كل 8 ذكور وامرأة واحدة من بين 11 سيدة جراء الإصابة بالمرض. ومع ذلك، يمكن للتشخيص في الوقت المناسب والحصول على العلاج الملاءم مساعدة الأفراد في التغلب على السرطان.

وتعمل مبادرة فحص السرطان التي أطلقتها مستشفيات أبوللو “Apollo Hospitals” وفق مبدأ تقديم أفضل علاج متاح. وتسمح المبادرة للمريض بتقديم سجلاته الطبية إلكترونيًا، والتي يتم تقييمها بواسطة لجنة من الأطباء المتخصصين في علاج الأورام – تتشكل من مجموعة من أفضل اختصاصيي علاج الأورام في الهند – ويحظى المريض عقب ذلك بأفضل خطة علاج. ويتم كل ذلك قبل أن يسافر المريض لتلقي العلاج! وتعتمد مبادرة أبوللو لفحص السرطان على نظام يعتمد على التعلم الآلي، الذي يقدم علاج يعتمد على الدليل من خلال الاطلاع على أحدث أبحاث السرطان المستمدة من آلاف التجارب السريرية وتقييمها.

وتتيح الإرشادات الخاصة بخطة العلاج التفصيلية للمريض بتكوين فهم واضح لتشخيص مرض السرطان، وأهداف العلاج ويسمح للفرد بمناقشة اختياراته مع الأسرة واتخاذ قرار مستنير بشأن خيار العلاج الأفضل – الجراحة، أو العلاج الكيماوي، أو العلاج الإشعاعي، أو العلاج بشعاع البروتون.

وفي هذا الشأن، يشير د/ براثاب سي ريدي “Dr. Prathap C Reddy”، رئيس مجلس إدارة مجموعة مستشفيات أبوللو قائلاً: “لا يؤثر مرض السرطان على الفرد فقط بل على كامل الأسرة. وقد تكون التغيرات في نمط الحياة نتيجة الإصابة بالسرطان وعلاجه في بعض الأحيان هائلة على المريض والأفراد من حوله. ولقد دشنا مبادرة أبوللو لفحص السرطان لتقديم أفضل علاج للأفراد الذين يعانون من السرطان”.

ومن الأمور الأساسية للحصول على العلاج الأكثر فعالية إجراء تشخيص دقيق لنوع السرطان. وتضم مستشفيات أبوللو أكثر من 1,000 طبيب وخبير متخصص يستفيدون من أحدث المعدات والتقنيات لضمان توفير أفضل الخطط العلاجية الشخصية.

وفي وقت سابق من هذا العام، دشنت أبوللو أول مركز للعلاج بشعاع البروتون في جنوب شرق آسيا. وتقدم المنشأة التي تسع 150 سريرًا أفضل علاج دقيق للسرطان باستخدام تقنية المسح بشعاع القلم الرصاص.

وللتعرف على المزيد عن “مبادرة أبوللو لفحص السرطان”، يرجى تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني www.askapollo.com

نبذة عن مستشفيات أبوللو:

في 1983، اضطلع الدكتور براثاب سي ريدي بدور رائد من خلال تدشين أول مستشفى مؤسسي في الهند – مستشفيات أبوللو في تشيناي. واليوم، وصل حضور مستشفيات أبوللو إلى أكثر من 12,000 سرير في 72 مستشفى، و3400 صيدلية، و110 مركز للعلاج عن بعد، وأكثر من 15 مركز للتعليم الطبي، ومؤسسة أبحاث. ومع التركيز على التجارب السريرية العالمية، ودراسات علم الأوبئة، وأبحاث الخلايا الجذعية والجينات، صارت مستشفيات أبوللو في طليعة التطورات الطبية الحديثة مع أحدث الاستثمارات التي تمثلت في إنشاء أول مركز للعلاج بشعاع البروتون في جنوب شرق آسيا بمدينة تشيناي.

لاستفسارات وسائل الإعلام، يرجى الاتصال بـ:

أنشول شارما “Anshul Sharma”

مدير أول – العلاقات العامة

anshulsharma_pr@apollohospitals.com

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