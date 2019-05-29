مايندري تفتتح مركز تسليم في أتلانتا

توفر المنشأة الجديدة وجودًا إقليميًا للتوسع المحلي السريع للمشاريع الاستراتيجية

بانجالور، الهند وأتلانت، 30 مايو 2019 / PRNewswire / – افتتحت مايندتري “Mindtree” أحدث مركز تسليم تابع لها في الولايات المتحدة في ألفاريتا، GA، حيث خُصصت مساحة تبلغ 10000 قدم مربع لخدمة احتياجات العملاء في منطقة أتلانتا الكبرى. يوفر أحدث مركز محلي لشركة مايندتري تواجدًا محليًا بالقرب من العملاء والشركاء الاستراتيجيين، بالإضافة إلى الاستفادة من خبرة الخبراء التقنيين في القوى العاملة في المنطقة.

يُعد مركز أتلانتا لتقديم الخدمات ثالث مكتب رئيسي لشركة مايندتري يتم افتتاحه في الولايات المتحدة في عام 2019، بعد التوسعات الأخيرة في كل من وادي السيليكون “Silicon Valley” ومينيابوليس “Minneapolis”. وليس هذا إلا جزءً من منهج مايندتري القابل للتكيف المتمثل في توفير مراكز متميزة للخبراء المحليين لدعم الفرق الخارجية، حيث تقدم للعملاء والشركاء الاستراتيجيين بيئات تعاونية وشاملة للغاية تتيح تحولات تجارية سريعة.

يتمتع الموقع بمكان استراتيجي يسهل الوصول إليه، على طريق جورجيا ستيت 400 ” Georgia State Route 400″. بالإضافة إلى كونه مركزًا دوليًا للسفر، فإن منطقة أتلانتا الكبرى تتمتع ببيئة قوية للتعليم الفني، بما في ذلك تكنولوجيا جورجيا وجامعة إيموري وجامعة جورجيا وجامعة جورجيا الحكومية، وتسريع جهود مايندتري في التوظيف وقائمة عقول ماينتري الموهوبة.

وصرح باول جوتسيجين “Paul Gottsegen “، كبير مسؤولي التسويق ورئيس شركة مايندتري في امريكا قائلًا: “تتيح لنا المواهب والبنية التحتية لمركز تقديم الخدمات في أتلانتا زيادة قيمتنا وتجاوبنا مع عملائنا. توفر منطقة أتلانتا الكبرى بيئة معيشية شاملة ومتنوعة للغاية لعقول مايندتري، الذين لديهم فرصة للقيام بأعمال تحويلية وصعبة.”

سيتضمن حفل الافتتاح الذي سيقام في 28 مايو العديد من الحضور البارزين: دينيس ت. براون “Dennis T. Brown”، مفوض إدارة مقاطعة فورسيث؛ ومحلل ISG؛ وقادة آخرين من عملاء وشركاء مايندتري. سيبدأ الحدث بقص الشريط، يليه جولة في المكتب وخطاب رئيسي.

نبذة عن مايندتري

مايندتري [NSE: MINDTREE] ، هي شركة تقدم الاستشارات وخدمات تكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم، وتساعد العملاء في 17 بلداً على تحقيق سهولة الأعمال والقدرة التنافسية والنمو. نحن نستفيد من قوة التسليم المستمر وخبرتنا الرقمية ومعرفتنا في هذا المجال وأبحاثنا في التقنيات الناشئة لجذب الكفاءات وتمكين الابتكار في الأعمال لأكثر من 340 عميل. تعتبر مايندتري واحدة من أفضل الأماكن للعمل. وهو انعكاس لـسياسة “Mindtree Minds” الخاصة بنا في مجال تنظيم المشاريع والتعاون والتفاني والتي تجسد الثقافة الرابحة التي تحدد التزامنا بالتميز والابتكار والإبداع المشترك. لمعرفة المزيد عننا، يرجى زيارة موقعنا: http://www.mindtree.com أو تابعونا على @Mindtree_Ltd

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