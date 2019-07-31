مايندتري تنضم إلى مجتمع هايبرليدجر للإسراع من تطوير بلوك تشين

يتعاون الخبراء مع أقرانهم بالشبكة بشأن أبحاث وتطوير تقنيات بلوك تشين مفتوحة المصدر

وارين، نيوجيرسي، وبنغالور، الهند، 31 يوليو / تموز، 2019 /PRNewswire/ أعلنت مايندتري “Mindtree“، الشركة العالمية الرائدة في خدمات التقنية والتحول الرقمي، عن انضمامها لهايبرليدجر “Hyperledger”، وهو عبارة عن مجتمع مشترك مفتوح المصدر أنشئ لتطوير تقنيات بلوك تشين متعددة الصناعات. ويتيح الانضمام كعضو عام لمايندتري أن تسرع من تطوير إمكانياتها المتعلقة بمجتمع هايبرليدجر وعرض حلول بلوك تشين بقطاعات صناعية محددة على العملاء المنتظرين.

من خلال استضافة مؤسسة لينكس “Linux Foundation”، يعد هايبرليدجر مجتمعًا يضم مشروعات متعددة ومجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة يتضمن 14 قطاع أعمال معني بتقنية بلوك تشين وتقنيات الدفتر الموزع. ويتيح هايبرليدجر للمؤسسات إنشاء تطبيقات خاصة بمجال صناعة محدد، ومنصات وأنظمة معدات لدعم عمليات الأعمال من خلال إنشاء إطارات عمل للدفتر الموزع وقواعد رموز مفتوحة المصدر على مستوى المؤسسة.

وكانت مايندتري قد ضخت استثمارات استراتيجية في فضاء بلوك تشين منذ العام 2016 ويعد هايبرليدجر جزءًا مهمًا للغاية من هذا الاستثمار. وكعضو عام، سيتاح أمام خبراء مايندتري إمكانية الوصول إلى مواد التدريب، والوثائق التقنية، وحالات الاستخدام والحلول المشتركة عبر شبكة مجتمع هايبرليدجر. وبالإضافة لذلك، سيتاح أمام مايندتري إمكانية الوصول إلى المجتمع الموهوب في هايبرليدجر لتكوين فريق قوي من المهندسين والمعماريين ذوي المهارات المطلوبة في تقنيات هايبرليدجر. وسيساعد الانضمام إلى هايبرليدجر مايندتري في ترويج حلول هايبرليدجر الحالية التي تعتمد على بلوك تشين أو في تطوير حلولاً جديدة.

وفي هذا الشأن يشير مادهوسودان كيه إم “Madhusudhan KM“، مدير أول التقنية، مايندتري: “ترى الشركات وجود قيمة استراتيجية وترغب في تهيئة بلوك تشين لإعادة تشكيل بعض جوانب العمليات الحالية وتنفيذ الحلول المستقبلية. ومع هذه العضوية، سنتمكن من مساعدة عملائنا في تحقيق رؤاهم الخاصة بتنفيذ هذه الحلول”. وأضاف: “ويعد الانضمام إلى مجتمع هايبرليدجر بمثابة تمديد إضافي لجهود مايندتري بهدف خبرة نطاق قوية تدور حول الحلول التي تعتمد على بلوك تشين التي تقدم شفافية محسنة، وتأمين، وإمكانية تعقب لعملائنا حول العديد من الصناعات والتي تتضمن تجارة التجزئة، والتصنيع، والصيرفة، والتأمين، وشركات الطيران، والضيافة”.

ومن جانبه، يشير برايان بهلندورف “Brian Behlendorf“، المدير التنفيذي، هايبرليدجر: “ساعدت بصمة مايندتري العالمية الكبيرة والاستثمار المتواصل في تطوير خبرات بلوك تشين في جعلها ملاءمة تمامًا لمجتمعنا المتنامي”. ويضيف، “ومع تسارع تطبيق بلوك تشين على مستوى المؤسسة، ستلعب الشركات التي تلتزم بمساعدة الشركات الأخرى في إدخال التقنيات طور الإنتاج دورًا حيويًا في المنظومة. ونرحب بالعمل الذي ستنفذه مايندتري في هذا الشأن”.

يتضمن مجتمع هايبرليدجر أكثر من 270 مؤسسة، ومنها شركات التقنية الكبرى، والشركات الناشئة، ومزودي الخدمة والمؤسسات الأكاديمية.

ولمزيد من المعلومات عن إمكانيات بلوك تشين في شركة مايندتري، يرجى الاتصال بـ: blockchain.coe@mindtree.com.

نبذة عن مايندتري

تعد مايندتري (المعروفة في سوق الأوراق المالية الوطنية الهندية باسم: MINDTREE) شركة عالمية تقدم الخدمات الاستشارية في تقنية المعلومات وتساعد شركات جلوبال 2000 “Global 2000″ من اقتران التنفيذ بالسرعة لتحقيق مزايا تنافسية. ومنذ تأسيسها في 1999، يعتمد أكثر من 340 عميلاً من الشركات على معارفنا المتعمقة لكسر حواجز الانعزال، والاستفادة من التعقيدات الرقمية وتقديم مبادرات جديدة إلى السوق على نحو أسرع. ونتيح لتقنية المعلومات الانتقال بنفس سرعة الأعمال، والاستفادة من التقنيات الآخذة في الظهور وفعالية الخدمات المتكاملة لتحفيز الابتكار في الأعمال. ومن خلال عملنا في 17 دولة، طالما تم النظر إلينا باعتبارنا أحد أفضل أماكن العمل، وهو ما يتجسد يوميًا في ثقافتنا الرابحة التي تتضمن أكثر من 20,000 رائد أعمال، و”عقول مايندتري” التي تشارك روح التعاون والتفاني في العلاقة مع العملاء الأوفياء.

جميع أسماء المنتجات والشركات الواردة هنا علامات تجارية لملاكها المسجلين.

ولمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:

الهند

راهول ناغ “Rahul Nag”

مايندتري ليمتد “Mindtree Ltd”

9958644228 -91+

Rahul.Nag@mindtree.com

الولايات المتحدة الأمريكية

إريك أرفيدسون “Erik Arvidson”

ماتر “Matter”

4542 -518 -978- 1+

mindtree@matternow.com

أوروبا

سوسي ويث “Susie Wyeth”

هوت واير “Hotwire”

4657 -7608 -20- 44+

susie.wyeth@hotwireglobal.com

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