مايندتري تنال جائزة اتحاد جنوب آسيا للمحاسبين عن أفضل تقرير سنوي مقدم

تكريم الشركة في فئة “قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات”

وارين، نيوجيرسي وبنغالور، الهند، 5 ديسمبر/كانون أول، 2019 /PRNewswire/ — حازت مايندتري “ Mindtree “، الشركة العالمية الرائدة في مجال التقنية والتحول الرقمي، على جائزة مرموقة من اتحاد جنوب آسيا للمحاسبين “South Asian Federation of Accountants (SAFA” المعروف اختصارًا باسم “سافا” ويعد ذلك بمثابة علامة تقدير لأخلاقيات الشركة القوية وتميزها في إعداد التقارير المالية وحوكمة الشركات. ونالت الشركة جائزة “سافا لأفضل تقرير سنوي مقدم، وذلك على هامش جوائز إعداد التقارير المتكاملة وحفل جوائز اتحاد جنوب آسيا للتعاون الإقليمي “SAARC” السنوي لمسابقة الإفصاح عن البيانات الخاصة بحوكمة الشركات لعام 2018″ وذلك في قطاع “الاتصالات وتقنية المعلومات”.

وتكرم جوائز سافا لأفضل تقرير سنوي مقدم المؤسسات بجنوب آسيا التي أثبتت تميزها في تقديم والإفصاح عن قوائم مالية عالية الجودة، وذات صلة وموثوقة وموضوعية طبقًا لإطار العمل الخاص بالمجلس الدولي للمعايير المحاسبية (IASB). وبالإضافة إلى القوائم المالية المعدة طبقًا لمعايير المحاسبة الهندية، نشرت مايندتري القوائم المالية باستخدام معايير إعداد التقارير المالية الدولية كأفضل ممارسة.

ويعد التقرير السنوي لمايندتري لعام 2017-2018 بمثابة أول تقرير متكامل من الشركة تم إعداده طبقًا لإطار العمل الخاص بالمجلس الدولي لإعداد التقارير المتكاملة (IIRC). وهو يظهر خلق قيمة الشركة باستخدام رأس المال سواء كان ماليًا أم غير مالي. كما يصف بشكل شامل نجاحات الشركة التي تتضمن الإدارة، والموظفين، والعملاء، والمشروعات، والشراكات، والإجراءات المستدامة والمسئولية الاجتماعية.

وبهذه المناسبة، يشير ديباشيس تشاترجي “Debashis Chatterjee”، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب بشركة مايندتري، قائلاً: “طالما كانت شركة مايندتري ملتزمة بأعلى معايير المناهج الأخلاقية، والحوكمة، والشفافية في إفصاحاتها”. ويضيف، “وتبرز الجائزة نجاحنا في كسب ثقة المستثمرين والعملاء من خلال تقديم المعلومات على نحو متقن وشفاف”.

ويعد اتحاد جنوب آسيا للمحاسبين منتدى يضم الجهات المحاسبية المتخصصة التي تلتزم بتقييم ودعم وتطوير مهنة المحاسبة في منطقة اتحاد جنوب آسيا للتعاون الإقليمي، التي تضم دول أفغانستان، وبنغلاديش، وبوتان، والهند، والمالديف، ونيبال، وباكستان، وسري لانكا. ويضمن اتحاد جنوب آسيا للمحاسبين على القيادة المتواصلة لهذه الدول في عالم المحاسبة ويركز كذلك على التنمية الاقتصادية الأشمل بالمنطقة.

نبذة عن مايندتري

تعد مايندتري (المعروفة في سوق الأوراق المالية الوطنية الهندية باسم: MINDTREE) شركة عالمية تقدم الخدمات الاستشارية في تقنية المعلومات وتساعد الشركات من اقتران التنفيذ بالسرعة لتحقيق مزايا تنافسية. ومنذ تأسيسها في 1999 وبعد أن أصبحت الآن ضمن مجموعة لارسن آند توبرو جروب كومباني “Larsen & Toubro Group Company” يعتمد أكثر من 350 عميلاً من الشركات على معارفنا المتعمقة لكسر حواجز الانعزال، والاستفادة من التعقيدات الرقمية وتقديم مبادرات جديدة إلى السوق على نحو أسرع. ونتيح لتقنية المعلومات الانتقال بنفس سرعة الأعمال، والاستفادة من التقنيات الآخذة في الظهور وفعالية الخدمات المتكاملة لتحفيز الابتكار في الأعمال. ومن خلال عملنا في 18 دولة وأكثر من 40 مكتب حول العالم، طالما تم النظر إلينا باعتبارنا أحد أفضل أماكن العمل، وهو ما يتجسد يوميًا في ثقافتنا الرابحة التي تتضمن أكثر من 21,000 رائد أعمال، و”عقول مايندتري” التي تشارك روح التعاون والتفاني في العلاقة مع العملاء الأوفياء.

جميع أسماء المنتجات والشركات الواردة هنا علامات تجارية لملاكها المسجلين.

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سويثا غانيسان “Swetha Ganesan”

مايندتري ليمتد “Mindtree Ltd”

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Swetha.Ganesan@mindtree.com

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إريك أرفيدسون “Erik Arvidson”

ماتر “Matter”

4542- 518- 978- 1+

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أوروبا

إدوارد ستيفنسون “Edward Stevenson”

هوت واير “Hotwire”

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Edward.Stevenson@hotwireglobal.com