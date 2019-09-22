مايندتري تفتتح مقرًا أوروبيًا جديدًا في لندن

– يتضمن المكتب مركز ابتكار ديجيتال بمبكين لاجتياز تحديات التحول الرقمي

لندن وبنغالور، الهند، 22 سبتمبر/أيلول، 2019 /PRNewswire/ — أعلنت اليوم مايندتري “ Mindtree “، الشركة العالمية الرائدة في مجال التقنية والتحول الرقمي، عن افتتاح أحدث مقراتها الرئيسية الأوروبية في لندن. والمكتب الجديد مجهز بأول مراكز الابتكار ديجيتال بمبكين “Digital Pumpkin” في أوروبا، والذي يستهدف مساعدة العملاء في اكتشاف وتصميم مسارهم نحو النجاح في التحول الرقمي.

ومن خلال تأسيس مقرها الأوروبي الجديد، ستتمتع مايندتري بوضع أفضل يتيح لها تلبية احتياجات العملاء من الشركات الأوروبية وتقديم إمكانية وصول أكبر إلى خبرات النطاق حيث تستطيع الفرق متعددة الاختصاصات ابتكار، وتصميم وصناعة خبرات رقمية مجدية. ويعمل مركز الابتكار ديجيتال بمبكين من مايندتري على تحويل الأفكار الرقمية إلى حلول من العالم الواقعي مما يتيح تنفيذه عبر المؤسسات. وسيستفيد العملاء الذي يستخدمون ديجيتال بمبكين من الخبرات الرقمية الجديدة، حيث يتسنى أن تقدم لهم حلولاً جديدة لتمكين تحول خبرات العميل.

وقد صمم المركز التفاعلي لإعادة تصور الحلول على مستوى المؤسسة من خلال الاستفادة من إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والحلول الإدراكية، والواقع الافتراضي والمعزز، والتعلم الآلي، والمنصات الحوارية، والسحابة والبيانات الكبيرة. ومنذ تدشين مايندتري مركز ديجيتال بمبكين في بنغالور في عام 2013 والمركز الآخر بالولايات المتحدة في 2017، كان المركزان بمثابة حقل تجارب خلف أكثر من 100 عملية تحول رقمي استراتيجي.

وبهذه المناسبة، صرح غويتا بليك “Guita Blake”، نائب أول رئيس مجلس الإدارة ورئيس قسم المبيعات العالمية وأوروبا، قائلاً: “يتيح مقرنا الرئيسي الجديد ومركز ابتكار ديجيتال بمبكين مساعدة عملائنا الأوروبيين الذين ينشدون النجاح في العصر الرقمي من خلال الوصول إلى أحدث مبادئ التفكير التصميمي والتجريب باستخدام أحدث التقنيات”. ويضيف، “وسيوفر المكتب الجديد منصة تعزز قدراتنا الرقمية، بينما تحافظ على ثقافتنا الفريدة حتى يتسنى لنا الاستمرار في مساعدة عملائنا على توفير إمكانات جديدة لتحقيق ميزة تنافسية”.

وبالإضافة إلى مساعدة العملاء على استخدام التقنيات المتقدمة، هناك تأكيد متواصل على دعم الممارسات الأوروبية القائمة مثل مركز ميونخ للتميز “Munich Centre of Excellence”، الذي يوفر لعملاء مايندتري وماغنيت 360 “Magnet360” خبرة نهائية لقوة المبيعات توفر الخدمات الاستشارية والتطوير والتنفيذ والدعم.

كما تسمح خبرات مايندتري المتخصصة ومهاراتها في خدمات ساب، سواء بالمملكة المتحدة وعالميًا، للمؤسسات بالاستفادة على نطاق واسع ودمج الابتكار من التقنيات والتطبيقات المثبتة. وسيستفيد العملاء من الحلول المبتكرة المنفذة من خلال ممارسات ساب المتكاملة في لندن، مما يغذي من معرفة النطاق وإمكانات إدارة المشروع. كما تستثمر مايندتري كذلك في جوانب جديدة في ساب مثل قابلية التحرك، وإدارة الحلول، وكائنات الأعمال (BO) وهانا (HANA) لتلبية متطلبات العملاء الناشئة والمشهد التقني.

نبذة عن مايندتري

تعد مايندتري (المعروفة في سوق الأوراق المالية الوطنية الهندية باسم: MINDTREE) شركة عالمية تقدم الخدمات الاستشارية في تقنية المعلومات وتساعد الشركات من اقتران التنفيذ بالسرعة لتحقيق مزايا تنافسية. ومنذ تأسيسها في 1999 وبعد أن أصبحت الآن ضمن لارسين آند توبرو جورب كومباني “Larsen & Toubro Group Company” يعتمد أكثر من 350 عميلاً من الشركات على معارفنا المتعمقة لكسر حواجز الانعزال، والاستفادة من التعقيدات الرقمية وتقديم مبادرات جديدة إلى السوق على نحو أسرع. ونتيح لتقنية المعلومات الانتقال بنفس سرعة الأعمال، والاستفادة من التقنيات الآخذة في الظهور وفعالية الخدمات المتكاملة لتحفيز الابتكار في الأعمال. ومن خلال عملنا في 15 دولة، طالما تم النظر إلينا باعتبارنا أحد أفضل أماكن العمل، وهو ما يتجسد يوميًا في ثقافتنا الرابحة التي تتضمن أكثر من 21,000 رائد أعمال، و”عقول مايندتري” التي تشارك روح التعاون والتفاني في العلاقة مع العملاء الأوفياء.

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مايندتري ليمتد “Mindtree Ltd”

9910709833 -91+

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إريك أرفيدسون “Erik Arvidson”

ماتر “Matter”

518-4542- 978 -1+

mindtree@matternow.com

أوروبا

سوسي ويث “Susie Wyeth”

هوت واير “Hotwire”

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susie.wyeth@hotwireglobal.com