مايندتري تعين فينيت تيريديساي في منصب المدير المالي

وارين، نيوجيرسي وبنغالور، الهند، 16 يونيو/ حزيران، 2020 /PRNewswire/ — أعلنت اليوم مايندتري “Mindtree“، الشركة العالمية الرائدة في مجال التحول الرقمي وخدمات التقنية، عن تعيين فينيت تيريديساي “Vinit Teredesai” في منصب المدير المالي للشركة، اعتبارًا من الاثنين الموافق 15 يونيو/ حزيران، 2020. وسيضطلع فينيت بمسئولية القيادة المالية لمايندتري في إطار رحلة النمو العالمي للشركة. وسيكون مقر عمله في بنغالور بالهند.

شعار: https://mma.prnewswire.com/ media/1004066/Mindtree_Logo. jpg

صورة: https://mma.prnewswire.com/ media/1190731/Mindtree_ Appoints_Vinit_Teredesai_CFO. jpg

وبهذه المناسبة، صرح ديباشيس تشاترجي “Debashis Chatterjee“، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب، بشركة مايندتري، قائلاً: “يسعدنا الترحيب بفينيت ضمن عائلة مايندتري”. وأضاف، “ستمثل حنكة فينيت المالية وخبراته الواسعة في الصناعة إضافة هائلة إلى الفريق بينما نسعى للاحتفاظ بزخم الأعمال وتحقيق قيمة محسنة لأصحاب المصلحة”.

ويتمتع فينيت بخبرة تتجاوز 25 عامًا في القطاع المالي، والمحاسبة، والتدقيق، والضرائب، وتحصيل الأموال، وإدارة المخاطر، وعمليات الدمج، والاستحواذ، وإعادة الهيكلة المؤسسية. وقبل ذلك، شغل منصب المدير المالي ومدير الاستثمارات بشركة كيه بي آي تي تكنولوجيز ليمتد “KPIT Technologies Ltd“.

وفي معرض حديثه عن تعيينه، أشار فينيت: “يسعدني الانضمام إلى مايندتري ومجموعة إل آند تي “L&T Group“. وبينما نشهد أوقاتًا غير مسبوقة، صار دور قسم المالية أكثر استراتيجية. وأتطلع للعمل مع عقول مايندتري للمساهمة في نجاح الشركة ومضيها قدمًا في رحلتها”.

ويعد فينيت بمثابة محاسب معتمد، ومحاسب تكاليف وأشغال ومحاسب قانوني معتمد – في الولايات المتحدة الأمريكية. كما استكمل كذلك برنامج الإدارة العامة من معهد ماساتشوستس للتقنية “MIT” – كلية سلوان للأعمال “Sloan School of Business” التي تركز على الاستراتيجية والابتكار والتقنية.

وعلى جانب آخر، سيستأنف سينثيل كومار “Senthil Kumar“مسئولياته بوظيفة المراقب المالي، اعتبارًا من 15 يونيو/ حزيران، 2020.

نبذة عن مايندتري

تعد مايندتري (المعروفة في سوق الأوراق المالية الوطنية الهندية باسم: MINDTREE) شركة عالمية تقدم الخدمات الاستشارية في تقنية المعلومات وتساعد الشركات على اقتران التنفيذ بالسرعة لتحقيق مزايا تنافسية. ومنذ تأسيسها في 1999 وبعد أن أصبحت الآن ضمن مجموعة لارسن آند توبرو جروب كومباني “Larsen & Toubro Group Company” يعتمد أكثر من 300 عميل من الشركات على معارفنا المتعمقة لكسر حواجز الانعزال، والاستفادة من التعقيدات الرقمية وتقديم مبادرات جديدة إلى السوق على نحو أسرع. ونتيح لتقنية المعلومات الانتقال بنفس سرعة الأعمال، والاستفادة من التقنيات الآخذة في الظهور وفعالية الخدمات المتكاملة لتحفيز الابتكار في الأعمال. ومن خلال عملنا في 15 دولة حول العالم، طالما تم النظر إلينا باعتبارنا أحد أفضل أماكن العمل، وهو ما يتجسد يوميًا في ثقافتنا الرابحة التي تتضمن أكثر من 22.000 رائد أعمال، و”عقول مايندتري” التي تشارك روح التعاون والتفاني في العلاقة مع العملاء الأوفياء.

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تانوجا سينغ “Tanuja Singh“

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ماتر “Matter”

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earvidson@matternow.com

أوروبا

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هوت واير “Hotwire”

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Edward.Stevenson@ hotwireglobal.com

صورة: https://mma.prnewswire.com/ media/1190731/Mindtree_ Appoints_Vinit_Teredesai_CFO. jpg

شعار: https://mma.prnewswire.com/ media/1004066/Mindtree_Logo. jpg