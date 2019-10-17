مايندتري تعلن عن تضاعف نمو الإيرادات على نطاق واسع

وارين، نيوجيرسي، وبنغالور، الهند، 16 أكتوبر/تشرين أول، 2019 /PRNewswire/ — كشفت مايندتري “Mindtree“، الشركة العالمية في مجال التحول الرقمي والخدمات التقنية، لعملائها عن تحقيقها نتائج أعمال أسرع من المتوقع، وأعلنت اليوم عن نتائجها الموحدة للربع الثاني المنتهي في 30 سبتمبر/أيلول، 2019 المعتمدة من مجلس إدارة الشركة.

وبهذه المناسبة، أشار ديباشيس تشاترجي “Debashis Chatterjee”، الرئيس التنفيذي لشركة مايندتري، قائلاً: “يعكس تضاعف إيراداتنا لكل سنة مالية لأدائنا في الربع الثاني من هذا العام تركيزنا على العملاء، وروح الانتصار لدى موظفينا وابتكارنا”. ويضيف، “ولم نزل ملتزمين بتعزيز استثماراتنا في التنمية وتحقيق قيمة للمساهمين”.

المعالم المالية الرئيسية:

الربع المنتهي في 30 سبتمبر/أيلول، 2019

بالدولار الأمريكي:

– بلغت الإيرادات 271,0 مليون دولار أمريكي (بنسبة نمو 2,6% لكل ربع سنة ميلادية / 10,0% لكل سنة ميلادية)

– بلغت نسبة نمو العملة الثابتة 3,2% لكل ربع سنة ميلادية / 11,1% لكل سنة ميلادية

– بلغ صافي الأرباح 19,2 مليون دولار أمريكي (بنسبة نمو 43,5% لكل ربع سنة ميلادية /وانخفاض بنسبة 34,1% لكل سنة ميلادية)

– بلغت الإيرادات 271,0 مليون دولار أمريكي (بنسبة نمو 2,6% لكل ربع سنة ميلادية / 10,0% لكل سنة ميلادية) – بلغت نسبة نمو العملة الثابتة 3,2% لكل ربع سنة ميلادية / 11,1% لكل سنة ميلادية – بلغ صافي الأرباح 19,2 مليون دولار أمريكي (بنسبة نمو 43,5% لكل ربع سنة ميلادية /وانخفاض بنسبة 34,1% لكل سنة ميلادية) بالروبية الهندية:

– بلغت الإيرادات 19,143 مليون روبية (بنسبة نمو 4,4% لكل ربع سنة ميلادية / 9,1% لكل سنة ميلادية)

– بلغ صافي الأرباح 1,350 مليون روبية (بنسبة نمو 45,6% لكل ربع سنة ميلادية / انخفاض بنسبة 34,6% لكل سنة ميلادية)

المعالم الأخرى:

العملاء:

– 343 عميلاً نشطًا حتى 30 سبتمبر/أيلول، 2019

– نمو تعاملات العملاء بنحو 5 مليون دولار أمريكي بمعدل 1، لإجمالي 47 عميلا

– 343 عميلاً نشطًا حتى 30 سبتمبر/أيلول، 2019 – نمو تعاملات العملاء بنحو 5 مليون دولار أمريكي بمعدل 1، لإجمالي 47 عميلا الأفراد:

– 21,267 موظفًا في مايندتري حتى 30 سبتمبر/أيلول، 2019

– بلغ معدل تناقص الأداء المالي خلال 12 شهرًا 16,5%

– 21,267 موظفًا في مايندتري حتى 30 سبتمبر/أيلول، 2019 – بلغ معدل تناقص الأداء المالي خلال 12 شهرًا 16,5% فرق عمليات الأعمال*:

– تلعب الأتمتة دورًا مهمًا في تحديث تقديم الخدمات التقنية، وتحسين كفاءة العملاء وسرعة تحقيق نتائج لعملائنا. ويسعدنا الإعلان عن مزايا فرق عمليات الأعمال التي تعمل بشكل مستقل بجوار عقول مايندتري، مما يتيح لفريقنا أداء المزيد من الأعمال وتحقيق أهداف أكبر.

– لدينا 700 فريق من فرق عمليات الأعمال حتى 30 سبتمبر/أيلول، 2019

*عبارة عن برمجيات تعمل بشكل مستقل، وتخلو من أي تدخل سواء كان تدخلاً بشريًا أم خلافه، وتؤدي مهمة معينة قد يتولى تنفيذها شخص آخر.

مكاسب بملايين الدولارات لعدة سنوات لكبار العملاء العالميين:

العملاء الجدد:

– توفر مايندتري خدمات نقل السحابة ومبادرات التصميم الهندسي للمنصة لإحدى شركات التقنية الكبرى لدعم الحكومة الرقمية الحديثة بأحدث تقنيات السحابة لتوصيل ملايين الأفراد بالمؤسسات الحكومية من خلال منصة واحدة من جميع أنحاء العالم.

– منحت مايندتري مشاركة استراتيجية مع أكبر شركات التقنيات المالية بين الأعمال في منطقة أمريكا الشمالية. ويستفيد العميل من خبرات مايندتري في الخدمات المدارة لتنفيذ الأعمال، وتطوير المنتج في منظومة تركز على التطوير والعمليات مما يتيح وقت أسرع للسوق.

– تم اختيار مايندتري كشريك رقمي لمزود رائد لحلول تقنيات المعلومات العالمية لتحسين خبرات العميل من خلال خدمات التحول الرقمي.

العملاء الحاليون:

– تم اختيار مايندتري لتقديم “خدمات تحليلية” لمساعدة العملاء على استخلاص الرؤى القابلة للتنفيذ في ضوء التخطيط الاستراتيجي لرائد عالمي حالي في مجال برمجيات وتقنيات الحاسوب.

– ستقدم مايندتري خدمات إدارة التطبيق ومجموعة كاملة من خدمات دعم المؤسسة طوال فترة الخدمة لشركة شحن كبرى تمارس أعمالها حاليًا في أوروبا.

الجوائز والتقديرات:

– تم تسمية مايندتري رائدًا أمريكيًا ونجمًا عالميًا صاعدًا في مجال الاستشارات والخدمات تبعًا لتقرير آي إس جي بروفايدر لينس ربع السنوي لعام 2019 “ISG Provider Lens™”: خدمات إنترنت الأشياء التحويلية – التقنية، والحلول، والمنصات، والصناعات.

– تم تسمية مايندتري نجمًا أمريكيًا صاعدًا في مجال السيارات المتصلة بحسب تقرير آي إس جي بروفايدر لينس ربع السنوي لعام 2019: خدمات إنترنت الأشياء التحويلية – التقنية، والحلول، والمنصات، والصناعات.

– تم تسمية مايندتري رائدًا في النموذج الأصلي للخدمات المدارة (التركيز على الصفقات متوسطة الحجم) بحسب تقرير آي إس جي بروفايدر لينس ربع السنوي لعام 2019 الخاص بخدمات وحلول مركز بيانات السحابة الخاصة/الهجينة.

– تم تسمية مايندتري رائدًا بالمملكة المتحدة في تحويل ساب ليوناردو “SAP Leonardo”، وSAP BW/4 on HANA وتحويل وعمليات BW on HANA، وعمليات SAP S/4HANA وحزمة الأعمال على تحويل هانا، وSAP S/4HANA ومجموعة الأعمال على خدمات هانا المدراة، وذلك بحسب تقرير آي إس جي لينس ربع السنوي لعام 2019 الخاص بشركاء منظومة ساب هانا وليوناردو.

– تم تسمية مايندتري رائدًا في الدول الإسكندنافية في تحويل ساب ليوناردو، وSAP BW/4 on HANA، والتحويل والعمليات BW on HANA، وS/4HANA ومجموعة الأعمال على خدمات هانا المدارة وذلك بحسب تقرير آي إس جي لينس ربع السنوي لعام 2019 الخاص بشركاء منظومة ساب هانا وليوناردو.

– تم تسمية مايندتري نجمًا صاعدًا في الولايات المتحدة الأمريكية في تحويل وعمليات SAP BW/4 on HANA وBW on HANA وذلك بحسب تقرير آي إس جي لينس ربع السنوي لعام 2019 الخاص بشركاء منظومة ساب هانا وليوناردو.

– تم تسمية مايندتري نجمًا صاعدًا في خدمات دعم منصة سحابة ساب بحسب تقرير آي إس جي لينس ربع السنوي لعام 2019 الخاص بشركاء منظومة ساب هانا وليوناردو.

– تم منح مايندتري جائزة الأم تريزا “Mother Teresa” المرموقة لمواطنة الشركات تقديرًا لممارسات الشركة الصناعية الرائدة في قيادة التأثير المجتمعي.

نبذة عن مايندتري

تعد مايندتري (المعروفة في سوق الأوراق المالية الوطنية الهندية باسم: MINDTREE) شركة عالمية تقدم الخدمات الاستشارية في تقنية المعلومات وتساعد الشركات من اقتران التنفيذ بالسرعة لتحقيق مزايا تنافسية. ومنذ تأسيسها في 1999 وبعد أن أصبحت الآن ضمن لارسين آند توبرو جروب كومباني “Larsen & Toubro Group Company” يعتمد أكثر من 350 عميلاً من الشركات على معارفنا المتعمقة لكسر حواجز الانعزال، والاستفادة من التعقيدات الرقمية وتقديم مبادرات جديدة إلى السوق على نحو أسرع. ونتيح لتقنية المعلومات الانتقال بنفس سرعة الأعمال، والاستفادة من التقنيات الآخذة في الظهور وفعالية الخدمات المتكاملة لتحفيز الابتكار في الأعمال. ومن خلال عملنا في 15 دولة، طالما تم النظر إلينا باعتبارنا أحد أفضل أماكن العمل، وهو ما يتجسد يوميًا في ثقافتنا الرابحة التي تتضمن أكثر من 21,000 رائد أعمال، و”عقول مايندتري” التي تشارك روح التعاون والتفاني في العلاقة مع العملاء الأوفياء.

وللتعرف على المزيد، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.mindtree.com، أو تابعونا على @Mindtree_Ltd

ملاذ آمن

تمثل بعض البيانات الواردة في هذه النشرة بخصوص توقعات النمو المستقبلية لشركتنا بيانات استشرافية، وتتضمن عددًا من المخاطر والشكوك التي قد تجعل نتائجنا الفعلية تختلف على نحو جوهري عن تلك الواردة بالبيانات الاستشرافية. ولا نتعهد بتحديث أي بيان استشرافي يجوز إصداره من حين لآخر من طرفنا أو بالنيابة عنا.

ولمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:

الهند

سويثا غانيسان “Swetha Ganesan”

مايندتري “Mindtree”

9789061981 -91+

Swetha.Ganesan@mindtree.com

الولايات المتحدة الأمريكية

إريك أرفيدسون “Erik Arvidson”

ماتر كوميونيكشنز “Matter Communications”

4542- 518= 978- 1+

earvidson@matternow.com

أوروبا

سوسي ويث “Susie Wyeth”

هوت واير “Hotwire”

4657- 608- 207(0) 44+

susie.wyeth@hotwireglobal.com

مايندتري ليمتد، جلوبال فيليدج، مكتب بريد كلية راشتريا فيديلايا للهندسة، طريق مايسور، بنغالور – 560059؛ رقم تعريف المؤسسة “CIN”: L72200KA1999PLC025564، هاتف: 4000-6706-80-91 +، فاكس: 4100-6706-80-91 + بريد إلكتروني: info@mindtree.com/investors@mindtree.com

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