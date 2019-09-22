مايندتري تطور خدمة جديدة تتيح التنفيذ السريع لتطبيقات السحابة على مايكروسوفت أزور

تعمل خدمة إينو آب فور كوبرنيتس على زيادة سرعة ابتكار التطبيق، والإعداد، والتجهيز، والتحديث الخاصة بالشركات

وارين، نيوجيرسي، وبنغالور، الهند، 22 سبتمبر/أيلول، 2019 /PRNewswire/ — أعلنت اليوم مايندتري “ Mindtree “، الشركة العالمية الرائدة في مجال التقنية والتحول الرقمي، عن خدمة إينو آب فور كوبرنيتس “InnoApp for Kubernetes“، التي تتيح للشركات تنفيذ تطبيقات السحابة المتضمنة على مايكروسوفت أزرو “Microsoft Azure”، مما يزيد من سرعة إعداد التطبيق والابتكار. وتستفيد الخدمة من كوبرنيتس، البنية مفتوحة المصدر لأتمتة تنفيذ وإدارة التطبيقات المتضمنة.

تعد الحاويات وتنسيق الحاوية بمثابة إحدى الطرق المفضلة لتصميم وتنفيذ أحمال العمل الأصلية على السحابة، وتمثل تحويلاً للتطبيق استنادًا إلى الخدمات الدقيقة، وتحويل البيانات، والخدمات التي تعتمد على الذكاء، في جملة أمور أخرى. ومن أكبر التحديات التي يواجهها المصممون والمطورون الأمور الخاصة بالحوكمة حول البنية، والعمليات، والسياسات، والتأمين.

وتبسط بشدة خدمة إينو آب فور كوبرنيتس التي تقدمها مايندتري من العملية للعملاء الذي يطلقون أعباء عمل التطبيق المتضمن على خدمة مايكروسوفت أزور كوبرنيتس. وتوفر المنصة المخصصة لخدمة إينو آب فور كوبرنيتس قوالب جاهزة للاستخدام، والبنية ككود ثبتت جدواها للإسراع من تحديث التطبيق الخاص بالشركات.

تتضمن المكونات الرئيسية للخدمة:

مسح كود التطبيق للوصول إلى جاهزية السحابة، وتقديم رؤى بشأن التطبيقات القديمة التي يمكن تحديثها.

تقديم وإعداد مجموعات كوبرنيتس على أزر مع سمات التحليلات والتسجيل، وأتمتة هذه العمليات لإضافة المزيد من الفعالية.

إعداد مسار ديف أوبس “DevOps” الذي يسهل من تنفيذ التطبيق وتغييرات الإعداد.

إعداد محركات سياسة الحوكمة والتأمين لمراقبة التطبيقات التي تعمل على خدمة أزور كوبرنيتس، مما يضمن تلبية المؤسسات التوجيهات الخاصة بتقليل المخاطر والتزامات الامتثال.

كما انضمت مايندتري إلى برنامج خدمة أزور كوبرنيتس. وتقدم مايندتري لعملائها من المؤسسات خبرات متخصصة وخبرة مع أعمال العملاء واسعة النطاق في إطار منظومة التحديث مفتوحة المصدر. كما يعد برنامج خدمة أزور كوبرنيتس جزءًا من إمكانات أزور المتقدمة والمتخصصة الجديدة التي تم الإعلان عنها في مايكروسوفت إنسباير 2019 “Microsoft Inspire 2019”.

وفي هذا الشأن، صرح مانوج كارانث “Manoj Karanth”، رئيس قسم السحابة العالمي في مايندتري: “يتعامل العديد من العملاء من الشركات مع التحول الرقمي، وتخطيط وتحديث التطبيقات الرئيسية بطريقة حديثة خاصة بالسحابة حيث تكون الحاويات هي الأساس”. ويضيف، “وهم مهتمون بإمكانية تنظيم المحركات مثل كوبرنيتس للمساعدة في زيادة سرعة تطوير التطبيق في الوقت الذي نتعامل فيه مع الأمور الخاصة بالامتثال والتأمين. وبينما تتطور منصات السحابة، توفر إينو آب فور كوبرنيتس “InnoApp for Kubernetes” مسارًا يساعد العملاء على الإسراع في استراتيجية الحاوية متعددة السحب باستخدام منصة أزور”.

ومن جانبه، أشار غابي مونروي “Gabe Monroy”، مدير البرنامج الشريك، أزور كونتينر كومبيوت “Azure Container Compute” في مؤسسة مايكروسوفت، قائلاً: “تعد خدمة مايكروسوفت أزور كوبرنيتس سيرفيس بمثابة الموجة الجديد من تحديث مجموعة التطبيقات وتمثل مبادرة مهمة لمايكروسوفت. ويتطلع العملاء إلى خدمة مايكروسوفت كوبرنيتس للمساعدة في ابتكار عمليات الأعمال الحالية، لذلك فإننا نبحث عن شركاء يركزون على التحول الرقمي الذي يعد ضالعًا في جميع الأمور المتعلقة بمايكروسوفت. ويسعدنا مشاهدة مايندتري وهي تواصل التزامها بتوفير حلول تتعلق بأحدث التقنيات”.

ويستفيد العملاء الذين يستخدمون إينو آب فور كوبرنيتس من خبرات مايندتري العميقة المتعلقة بتحديث التطبيق مع قاعدة عملائها الكبيرة. وتتمتع مايندتري بخبرات مع الخدمات الدقيقة عبر عدة مجالات، بما في ذلك السفر العالمي، والضيافة، والتأمين، والتصنيع، والتجزئة، والمالية.

ومن جانب آخر، سيحضر خبراء مايندتري فعالية أكاديمية التحول الرقمي من مايكروسوفت “Microsoft Digital Transformation Academy” في الفترة من السابع عشر – الحادي والعشرين من سبتمبر/أيلول في لاس فيجاس، بولاية نيفادا لمناقشة الخدمة مع فرق المبيعات الميدانية في الولايات المتحدة التابعة لمايكروسوفت.

نبذة عن مايندتري

تعد مايندتري (المعروفة في سوق الأوراق المالية الوطنية الهندية باسم: MINDTREE) شركة عالمية تقدم الخدمات الاستشارية في تقنية المعلومات وتساعد الشركات من اقتران التنفيذ بالسرعة لتحقيق مزايا تنافسية. ومنذ تأسيسها في 1999 وبعد أن أصبحت الآن ضمن لارسين آند توبرو جورب كومباني “Larsen & Toubro Group Company” يعتمد أكثر من 350 عميلاً من الشركات على معارفنا المتعمقة لكسر حواجز الانعزال، والاستفادة من التعقيدات الرقمية وتقديم مبادرات جديدة إلى السوق على نحو أسرع. ونتيح لتقنية المعلومات الانتقال بنفس سرعة الأعمال، والاستفادة من التقنيات الآخذة في الظهور وفعالية الخدمات المتكاملة لتحفيز الابتكار في الأعمال. ومن خلال عملنا في 15 دولة، طالما تم النظر إلينا باعتبارنا أحد أفضل أماكن العمل، وهو ما يتجسد يوميًا في ثقافتنا الرابحة التي تتضمن أكثر من 21,000 رائد أعمال، و”عقول مايندتري” التي تشارك روح التعاون والتفاني في العلاقة مع العملاء الأوفياء.

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