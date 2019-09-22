مايندتري تدشن حل ميرشانت أون بوردينغ الذي يدعم بلوك تشين للبنوك

تستخدم المنصة تقنية هايبرليدجر في إنشاء خبرات تشغيل سلسة وآمنة

وارين، نيوجيرسي، وبنغالور، الهند، 22 سبتمبر/أيلول، 2019 /PRNewswire/ — أعلنت اليوم مايندتري “ Mindtree “، الشركة العالمية الرائدة في مجال التقنية والتحول الرقمي، عن إصدار حل ميرشانت أون بوردينغ “Merchant On-Boarding” للبنوك ومقدمو خدمات السداد. ويستخدم الحل تقنية هايبرليدجر فابريك بلوك تشين “Hyperledger fabric Blockchain” لتمكين المؤسسات المالية من تسهيل المدفوعات عبر بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم على نحو أكثر سرعة وسلامة وتأمينًا للتجار النشطين كعملاء. وستدشن مايندتري حل ميرشانت أون بوردينغ في فعالية باي ثينك 2019 “PayThink 2019” في الفترة من 18-21 سبتمبر/أيلول، 2019 في لوس أنجلوس، كاليفورنيا.

وتحتاج البنوك المستحوذة ومقدمو خدمات السداد للتوصيل السريع للتجار الجدد كعملاء حتى يتسنى زيادة حجم المعاملات التي يعالجونها وتنمية أعمالهم. ومع ذلك، تسبب التجار المتصلون محل الشك الذين يسمحون بمعاملات احتيالية في تكبد خسائر تؤثر على الدخل الصافي. وبشكل عاجل، تحتاج هذه المؤسسات إلى التقنيات التي تستطيع تقليل المخاطر ومساعدتها في الامتثال مع اللوائح مثل مكافحة غسيل الأموال، والتعرف على العملاء والتعرف على عملاء العملاء.

ويمثل التجار المتصلون عملية معقدة وأكثر عرضة للمخاطر، مما يتطلب إجراءات تدقيقات التقصي اللازم والتحقق من الطرف الثالث لضمان عدم مشاركة التجار في عمليات الاحتيال. وصمم حل مايندتري لتسهيل وتبسيط هذه العملية باستخدام تقنية بلوك تشين. كما تساعد العملية المؤتمتة على خفض التكاليف التشغيلية وتحسين جودة الخدمة باستخدام أفضل الممارسات القياسية العالمية.

تم تطوير حل ميرشانت أون بوردينغ على قناة هايبرليدجر فابريك – التي تعد إطار سجل موزع خاص للاتصال بين الأعضاء لجميع التجار مما يضمن مشاركة آمنة وخاصة لاعتما الوثائق والمعلومات بين جميع أصحاب المصلحة. وتقدم بلوك تشين إمكانات تتيح التصديق على المعاملات والتصريح بها، بشكل آمن وشفاف. ويضمن ذلك نقل البيانات في إطار شبكة مؤمنة ويسرع من مشاركة المعلومات عبر جميع الأطراف، مما يضمن حماية البيانات.

وفي هذا الإطار، يشير ماناس تشاكرابورتي “Manas Chakraborty”، رئيس قسم الخدمات المصرفية والمالية والتأمين العالمية في مايندتري، قائلاً: “تحتاج المؤسسات المالية التي تعالج معاملات التجار إلى إحداث توازن بين تنمية قاعدة العملاء ومنع المعاملات الاحتيالية”. ويضيف، “وتشعر البنوك المستحوذة والتجار بالإحباط بشأن العمليات المتصلة ويرغبون في المزيد من الشفافية، وسرعة أكبر، ووقت وجهد أقل. وتوفر بلوك تشين فرصة رائعة للقضاء على التعقيد. ويقضي حل ميرشانت أون بوردينغ من مايندتري على الحاجة للتدقيق من طرف ثالث في كل مرة يتصل فيها التاجر ويوفر للتجار رؤية أكبر بشأن العملية من أي وقت مضى”.

نبذة عن مايندتري

تعد مايندتري (المعروفة في سوق الأوراق المالية الوطنية الهندية باسم: MINDTREE) شركة عالمية تقدم الخدمات الاستشارية في تقنية المعلومات وتساعد الشركات من اقتران التنفيذ بالسرعة لتحقيق مزايا تنافسية. ومنذ تأسيسها في 1999 وبعد أن أصبحت الآن ضمن لارسين آند توبرو جورب كومباني “Larsen & Toubro Group Company” يعتمد أكثر من 350 عميلاً من الشركات على معارفنا المتعمقة لكسر حواجز الانعزال، والاستفادة من التعقيدات الرقمية وتقديم مبادرات جديدة إلى السوق على نحو أسرع. ونتيح لتقنية المعلومات الانتقال بنفس سرعة الأعمال، والاستفادة من التقنيات الآخذة في الظهور وفعالية الخدمات المتكاملة لتحفيز الابتكار في الأعمال. ومن خلال عملنا في 15 دولة، طالما تم النظر إلينا باعتبارنا أحد أفضل أماكن العمل، وهو ما يتجسد يوميًا في ثقافتنا الرابحة التي تتضمن أكثر من 21,000 رائد أعمال، و”عقول مايندتري” التي تشارك روح التعاون والتفاني في العلاقة مع العملاء الأوفياء.

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