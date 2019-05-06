مايكروسوفت تقدم خبرات كلاود جديدة وأدوات المطورين لجميع المنتجين في مؤتمر مايكروسوفت بيلد

الشركة تصدر مجموعة برمجيات تعاونية مدفوعة بالذكاء الاصطناعي وابتكارات هجينة – كلاود عبر مايكروسوفت 365 ومايكروسوفت آزور

ريدموند، واشنطن، 7 أيار/مايو، 2019 / بي آر نيوزواير / بي / — يوم الإثنين في مؤتمر مايكروسوفت بيلد 2019، وهو مؤتمر مايكروسوفت كورب السنوي للمطورين، عرضت الشركة تقنيات جديدة للمطورين من جميع الأنواع لإنتاج حلول ذكية ومنتجة. ويعرض عملاء وشركاء مايكروسوفت، بما في ذلك ستاربكس، جي بي مورغان، كروغر، سبيشال، إيبيك غيمز وغيرها، حلولا جديدة تقدم خبرات أكثر ذكاء وتركزا على العملاء.

وتضمنت الإعلانات الصادرة عن المؤتمر تعاونًا جديدًا وخدمات إنتاجية عبر التطبيقات والويب بالإضافة إلى إمكانات الذكاء الاصطناعي في برنامج Microsoft 365 لمزيد من معالجة الطبيعة المتغيرة للعمل. بالإضافة إلى ذلك، تقدم مايكروسوفت تقنيات مفتوحة المصدر وأدوات مطور جديدة في برمجيتيها آزور وويندوز. تجمع المنصات السحابية الموثوقة القابلة للتوسيع لمايكروسوفت التي تمتد عبر البنية التحتية والبيانات والذكاء الاصطناعي والواقع المختلط والإنتاجية والتعاون وتطبيقات الأعمال والألعاب – مجموعة عالمية من المطورين وقدرات التكنولوجيا نحو خلق تجارب جديدة ومبتكرة للمؤسسات والأفراد. وفي كلمته الافتتاحية، حدد الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت ساتيا ناديلا رؤيا الشركة وفرصة المطور عبر مايكروسوفت آزور و Microsoft Dynamics 365 و Power Platform و Microsoft 365 و Microsoft Gaming.

وقال ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت: “عندما تصبح الحوسبة جزءا لا يتجزأ من كل جانب من جوانب حياتنا، فإن الخيارات التي يتخذها المطورون ستحدد العالم الذي نعيش فيه. تلتزم مايكروسوفت بتزويد المطورين بأدوات ومنصات موثوق بها تغطي كل طبقة من طبقات التكنولوجيا الحديثة لبناء تجارب سحرية تخلق فرصة جديدة للجميع.”

مايكروسوفت 365: السحابة الإنتاجية للعالم

يقدم Microsoft 365 تجارب إنتاجية متكاملة وآمنة للجميع – بدءًا من أكبر الشركات إلى الشركات الصغيرة ومن العاملين في مجال المعرفة إلى عمال الخط الأول. أساس لـ Microsoft 365، برمجية Microsoft Graph وهي أحد أكثر الرسوم البيانية شمولية للنشاط التنظيمي المتاح. فهي تخطط بشكل آمن العلاقات بين الأشخاص والمعلومات والأنشطة داخل سياق المؤسسة لإظهار نقاط الاتصال والأفكار لتحسين طرق عمل الناس والعمل معًا.

تتضمن أخبار اليوم ما يلي:

• نوفر اليوم فرصًا جديدة للمطورين للبناء على Microsoft Graph، مع إتاحة اتصال بيانات Microsoft Graph بشكل عام. ترابطية بيانات Microsoft Graph هي خدمة تساعد المؤسسات على جمع بيانات إنتاجية من Microsoft Graph مع بيانات أعمالهم الخاصة بشكل آمن وعلى نطاق واسع باستخدام Azure Data Factory. وهذا يوازن بين متطلبات العملاء لفئة جديدة من التطبيقات التي تعتمد على الرؤية – تلك التي تحركها مجموعات البيانات على نطاق واسع – مع احتياجات مسؤولي تكنولوجيا المعلومات للنظر في التحديات الكامنة في نقل وإدارة كميات كبيرة من البيانات التنظيمية.

o أصبحت بيانات Microsoft Graph متاحة الآن بشكل عام كميزة في تحليلات مساحة العمل وكمفتاح SKU مستقل لبائعي البرامج المستقليين.

لإعطاء الناس والفرق طرقًا جديدة للإبداع معًا، نعلن اليوم عن إطار Fluid Framework . هذا هو منصة جديدة على شبكة الإنترنت ونموذج وثيقة مجزأ للتجارب التفاعلية المشتركة. إطار فلويد سيحطم حواجز الوثيقة التقليدية كما نعرفها وسيطلق بداية لوحة التدفق الحر. من المتوقع أن يكون Fluid Framework متاحا للمطورين في وقت لاحق من هذا العام من خلال مجموعة تطوير البرمجيات. وفي وقت لاحق من هذا العام، نتوقع تقديم أول تجارب Microsoft 365 التي تدعمها برمجية Fluid Framework وتشمل قدراتها:

o تمكين المحتوى، على سبيل المثال، من الويب أو تطبيقات الإنتاجية، إلى مكونات نموذجية بحيث يمكن للناس إنشاؤه بسهولة أكبر.

o تقديم خبرات عالية الأداء ومتعددة الأفراد والتأليف المشترك بسرعات لم تتحقق بعد في الصناعة.

o توفير مساحة للعاملين الأذكياء للعمل جنبًا إلى جنب مع البشر للمشاركة في التأليف وجلب المحتوى وتقديم اقتراحات الصور وتحديد الخبراء وترجمة البيانات والمزيد.

نعلن اليوم عن ميزات جديدة للإصدار التالي من Microsoft Edge الذي يعالج بعض الإحباطات الأساسية في المتصفحات اليوم، بما في ذلك:

o وضعية إنترنت إكسبلورر — التي تتناول أكثر من 60٪ من الشركات التي تستخدم متصفحات متعددة اليوم، تدمج وضعية مباشرة في Microsoft Edge الجديد عبر علامة تبويب. يتيح ذلك للشركات تشغيل التطبيقات القديمة المستندة إلى إنترنت إكسبلورر في متصفح حديث.

o أدوات الخصوصية – عناصر تحكم إضافية للخصوصية تتيح للعملاء الاختيار من بين ثلاثة مستويات من الخصوصية في Microsoft Edge : غير مقيد ومتوازن ودقيق. حسب الخيار الذي تختاره، يقوم Microsoft Edge بضبط كيفية قيام الأطراف الثالثة بتتبعك عبر الويب، مما يمنح العملاء مزيدًا من الخيارات والشفافية للحصول على تجربة أكثر تخصيصًا.

o المجموعات – تتيح لك المجموعات – معالجة المعلومات الزائدة التي يشعر بها العملاء تجاه الويب اليوم – جمع المحتوى وتنظيمه ومشاركته وتصديره بكفاءة أكبر وتكامل أوفيس. .

o ستبدأ هذه الميزات والمزيد في الظهور بمرور الوقت مع اقترابنا من الإطلاق الأوسع للإصدار التالي من Microsoft Edge.

اليوم، أعلنا رؤيانا لمستقبل العملاء الأذكياء. يركز هذا النهج الجديد على بناء واجهات محادثة قوية من البيانات والتعلم الآلي بدلاً من القواعد والنية والرمز. نحن نتصور عالما يكون فيه لكل منظمة وكيل، تماما مثل اليوم حيث كل منظمة لديها موقع على شبكة الإنترنت. وتعد التجربة أمرًا طبيعيًا تمامًا من خلال الحوار متعدد المسارات، والذي يشمل مجالات متعددة، والأهم من ذلك، العمل عبر وكلاء متعددين. مع إضافة فريق Semantic Machines، نقوم بتسريع عملنا هنا. سيتم دمج هذه التكنولوجيا في تجاربنا للمضي قدماً، بما في ذلك كورتانا، وإتاحتها للمطورين في Microsoft Bot Framework و Azure Bot Service.

يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول أخبار اليوم عبر Microsoft 365، بما في ذلك مزيد من التفاصيل حول أدوات المطور الجديدة من فرق ويندوز وأوفيس ومايكروسوفت على this blog post.

تقنيات جديدة مفتوحة المصدر وأدوات مطورة لإنشاء تطبيقات ذكية من السحابة إلى الحافة

تعد Azure Kubernetes Service واحدة من أسرع الخدمات نمواً في Azure التي تستخدمها الشركات العالمية مثل آسوس لإدارة البنية التحتية لحاوية التطبيقات السحابية على نطاق واسع، مما يوفر مزيدًا من الموثوقية والمرونة. في بيلد، تقدم مايكروسوفت العديد من الميزات والقدرات الجديدة إلى الطاقة وحماية أعباء عمل Kubernetes :

التحجيم التلقائي المعتمد على أحداث Kubernetes (كدا) هي مكون مفتوح المصدر يدعم نشر الحاويات التي لا تستند إلى أحداث عبر Kubernetes والتي تم إنشاؤها بالتعاون مع ريد هات. وإذ هي الآن متوفرة في الحيز العام، تقدم كدا خيارًا جديدًا لاستضافة وظائف Azure التي يمكن نشرها كحاوية في مجموعات Kubernetes، مما يجعل نموذج البرمجة Azure Functions والتحكم في أي تطبيق Kubernetes، سواء في السحابة أو في الموقع الداخلي مع OpenShift .

(كدا) هي مكون مفتوح المصدر يدعم نشر الحاويات التي لا تستند إلى أحداث عبر Kubernetes والتي تم إنشاؤها بالتعاون مع ريد هات. وإذ هي الآن متوفرة في الحيز العام، تقدم كدا خيارًا جديدًا لاستضافة وظائف Azure التي يمكن نشرها كحاوية في مجموعات Kubernetes، مما يجعل نموذج البرمجة Azure Functions والتحكم في أي تطبيق Kubernetes، سواء في السحابة أو في الموقع الداخلي مع OpenShift . تطبق سياسة Azure لـ AKS تعزيزات على نطاق واسع وتساعد على حماية مجموعات AKS بطريقة مركزية ومتسقة. تقوم سياسة Azure بحظر أي انتهاكات تحدث في وقت التشغيل وتنفذ تقييمات التوافق على جميع المجموعات الحالية من أجل رؤية محدثة عبر البيئة.

كوانتوم هي جبهة جديدة ومثيرة للمطورين. قامت مايكروسوفت بتصميم Q# خصيصًا للبرمجة الكمومية، وتقديم لغة برمجة عالية المستوى ودودة مع نظام من النوع الأصلي للبت، والمشغلين، وغيرها من التجريدات. في بيلد، تفتح مايكروسوفت مصادر برمجية ومحاكيات Q# لتنمية مجتمع مطوري Q# وفتح فرص جديدة للشركاء والشركات الناشئة لتحسين عروضهم لأعمالهم الخاصة.

يقضي المطورون معظم يومهم في التبديل بين التطبيقات والخدمات والأدوات. للمساعدة في تنسيق هذه العمليات، أدخلت مايكروسوفت نظام هوية المؤسسات الأكثر استخدامًا في العالم toGitHub – Azure AD . وهذا يمكّن هذا عملاء GitHub Enterprise من الحصول على فوائد إدارة هوية Azure AD وأمانها، إلى جانب مزامنة الحسابات عبر الأنظمة. يمكن للمطورين الآن أيضًا استخدام حساب GitHub الحالي، بما في ذلك Azure Portal و Azure DevOps، لتسجيل الدخول إلى Azure . يتيح هذا التحديث لمطوري GitHub الانتقال من المستودع إلى النشر باستخدام حساب GitHub الخاص بهم فقط.

يعتبر دعم وإدارة النمو المتسارع في بيانات التطبيق وبناء أساس لقدرات الذكاء الاصطناعى عنصرا أساسيا لتطوير أي تطبيق سحابة حديث. ينضم خيار Hyperscale (Citus) الجديد في قاعدة بيانات Azure لـ PostgreSQL إلى قاعدة بيانات Azure SQL Hyperscale لتمكين المطورين من إنشاء تطبيقات قابلة للتوسّع بدرجة كبيرة وكمون منخفض باستخدام مهاراتهم الحالية. يقيس Azure Database Hyperscale موارد الحوسبة والتخزين والذاكرة بشكل كبير حسب الحاجة، مما يسمح للمطورين بالتركيز على بناء تجارب التطبيق دون الحاجة إلى القلق بشأن قيود الأداء والنطاق. آزور هي السحابة الوحيدة التي تسمح للمطورين بالتوسّع عبر محركات متعددة – كلاً من قواعد بيانات SQL الخاصة وقواعد البيانات مفتوحة المصدر مثل PostgreSQL.

تطوير حلول لتأمين العملية الانتخابية

نعتقد أن التكنولوجيا يمكن أن تلعب دوراً حاسماً في تأمين الانتخابات وأن شركات التكنولوجيا تتحمل مسؤولية دعمها. تعلن مايكروسوفت اليوم عن حلين جديدين يهدفان إلى معالجة أمن أنظمة الانتخاب في جميع أنحاء العالم:

ElectionGuard هو مجموعة تطوير برمجيات مجانية ومفتوحة المصدر تم تطويرها بالشراكة مع غالويس، والتي توفر الأمن وإمكانية التحقق من هويات الناخبين من أجل الانتخابات، بالإضافة إلى الإرشادات والأدوات اللازمة لبناء أنظمة انتخاب أكثر سهولة. تطلب مايكروسوفت من المطورين في جميع أنحاء العالم البناء على ElectionGuard ودمجه في أنظمة التصويت الحالية والجديدة. ستتوفر ElectionGuard SDK هذا الصيف على GitHub، وقد أقامت مايكروسوفت شراكة مع العديد من مزودي تكنولوجيا الانتخابات الرائدين لتجربة هذه الخدمة استعدادًا للانتخابات المقبلة.

هو مجموعة تطوير برمجيات مجانية ومفتوحة المصدر تم تطويرها بالشراكة مع غالويس، والتي توفر الأمن وإمكانية التحقق من هويات الناخبين من أجل الانتخابات، بالإضافة إلى الإرشادات والأدوات اللازمة لبناء أنظمة انتخاب أكثر سهولة. تطلب مايكروسوفت من المطورين في جميع أنحاء العالم البناء على ElectionGuard ودمجه في أنظمة التصويت الحالية والجديدة. ستتوفر ElectionGuard SDK هذا الصيف على GitHub، وقد أقامت مايكروسوفت شراكة مع العديد من مزودي تكنولوجيا الانتخابات الرائدين لتجربة هذه الخدمة استعدادًا للانتخابات المقبلة. تعلن مايكروسوفت أيضًا عن Microsoft 365 for Campaigns للحملات. ستوفر هذه الخدمة الجديدة، والتي تتوفر أيضًا في حزيران/يونيو، إمكانات الأمان المتطورة لعروض Microsoft 365 Business للأحزاب والحملات السياسية، في البداية تلك الخاصة بالانتخابات الفدرالية في الولايات المتحدة. ستقوم بذلك بطريقة مبسطة وبسعر منخفض، وهي قابلة للتكوين المسبق لتحسين بيئات التشغيل الفريدة التي تواجهها الحملات، بما في ذلك وتيرتها السريعة ومخاطرة الأمان العالية. يعتمد Microsoft 365 for Campaigns على خدمة AccountGuard للكشف عن التهديدات والإبلاغ عن هجمات تقوم بها دول التي أعلناها في العام 2018 وهي تبسط الأمان للمؤسسات السياسية من خلال توفير معالجات متخصصة يمكن أن تستخدمها الحملات لتشديد وضعية الأمان بسهولة من الألف إلى الياء. يمكن للحملات المهتمة التسجيل لزيارة هذه البرمجية على: https://m365forcampaigns.microsoft.com

تعميق استثماراتنا في الشركاء

الشركاء مهمون لتطوير الحلول التي تلبي احتياجات العملاء الخاصة بالصناعة، وتلتزم مايكروسوفت بدعمهم. منذ تقديم أول برنامج بيع مشترك لـمايكروسوفت يجلب الحجم العالمي لقوة مبيعات مايكروسوفت إلى مجتمعنا الشريك، حقق ما يقرب من 3000 من مزودي خدمات الإنترنت الذين يعملون على أزور عائدات تزيد على 5 مليارات دولار في الأشهر الـ 12 الماضية. تم تصميم البرنامج الأصلي لمساعدة عملاء المؤسسات في التحول الرقمي من خلال تقديم الحلول ذات الصلة من شركاء موفري خدمات الإنترنت المستندة إلى آزور تعلن مايكروسوفت اليوم عن توسعتين لهذا البرنامج:

توسيع المبيعات المشتركة وصولا إلى Microsoft 365 و Dynamics 365 و Power Platform لإنشاء تعاون أعمق في بيع تطبيقات خط الأعمال.

توسيع حوافز المبيعات لشركاء قنوات مايكروسوفت عندما يقومون بإعادة بيع حلول موردي الإنترنت المؤهلين من خلال برنامج موفر الحلول السحابية (CSP) من مايكروسوفت. بالنسبة لجميع مزودي خدمات الإنترنت، الصغيرة والكبيرة، يوفر هذا “القناة كخدمة” بشكل فعال لتسريع عملية استحواذ العملاء من خلال واحدة من أكبر قنوات التوزيع في العالم.

من خلال تقديم إمكانيات SaaS القائمة على المقاعد القابلة للتداول في AppSource و Azure Marketplace، ستوفر مايكروسوفت للعملاء في أكثر من 141 دولة وصولاً أسرع إلى الابتكار من الشركاء من خلال الأسواق السحابية من مايكروسوفت أو من خلال قناة التجزئة العالمية.

حول مايكروسوفت

تمكن مايكروسوفت (نازداك “MSFT” @microsoft) التحويل الرقمي لحقبة السحاب الذكي والتفوق الذكي. مهمتها هي تمكين كل شخص وكل منظمة على وجه الكوكب من تحقيق المزيد.

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