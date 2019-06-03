مايكروسوفت تعلن عن الفائزين والمشاركين النهائيين لشريك العام 2019

تقدير الشركاء على حلولهم الابتكارية وتوفير إمكانيات أكبر للعملاء في جميع أنحاء العالم

ريدموند، واشنطن، 7 حزيران/يونيو، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة مايكروسوفت كورب الخميس عن أسماء الفائزين والمشاركين النهائيين في جوائز شريك مايكروسوفت للعام 2019. جوائز مايكروسوفت السنوية تكرم الشركاء الذين يظهرون التميز في ابتكار وتطبيق حلول العملاء على أساس تقنية مايكروسوفت. سيتم تقدير الفائزين والمشاركين النهائيين في مؤتمر مايكروسوفت إنسباير Microsoft Inspire، 14-18 تموز/يوليو، 2019 في لاس فيغاس، نيفادا.

هذا العام، كرمت مايكروسوفت شركاءها في 41 فئة تحتفي بكل مجال من مجالات الحلول والصناعات والقطاعات التي تستخدم فيها تقنيات مايكروسوفت. تم اختيار الشركاء الذين وصلوا إلى المرحلة النهائية الفائزين بالجائزة من أكثر من 2900 ترشيح تم جمعها من 115 دولة مختلفة حول العالم بناءً على التزامهم بالعملاء وتأثير حلولهم على السوق والاستخدام الأمثل لتقنيات مايكروسوفت.

وقالت غافرييلا شوستر، نائبة رئيس الشركة، وان كوميرشيال بارتنر، مايكروسوفت: “نحن سعداء بالاحتفال بالشركاء الذين وصلوا المرحلة النهائية والفائزين بجوائز مايكروسوفت للعام 2019 لشركاء العام. هذه الشركات هي رائدة في الصناعة وتساعد الشركات في جميع أنحاء العالم على التواصل وتحقيق المزيد. أنا مندهش حقًا من كل فائز وواصل إلى المرحلة النهائية، ويشرفني أن أسلط الضوء على العمل المذهل الذي يقومون به”.

تتوفر تفاصيل إضافية عن جوائز شريك العام 2019 لمايكروسوفت ي مدونة شبكة شركاء مايكروسوفت من إعداد غافرييلا شوستر على: https://blogs.partner.microsoft.com/mpn/congratulations-to-our-2019-partner-of-the-year-awards-winners-and-finalists..

الفئات والفائزون والذين وصلوا المرحلة النهائية أدناه. تتوفر قائمة كاملة، بمن في ذلك الفائزون بجوائز شركاء مايكروسوفت للعام 2019 على: https://partner.microsoft.com/en-us/inspire/awards..

الذكاء الاصطناعي وتعليم الآلة الفائز: كريون غروب النهائي: موديس النهائي: إيسمارت سيستمز · النهائي: أجايل ثوبوت التحالف العالمي آي أس في الفائز: فيناسترا النهائي: كلوديرا النهائي: آيسيرتيس تحالف أس آي الفائز: إنفوسيس الابتكار في التطبيقات الفائز: وابيس النهائي: زور النهائي: إنفوسيس النهائي: راغبي لحلول وتقنيات الأعمال السيارات الفائز: أناتا النهائي: فوروارد النهائي: برايت بوكس لنهائي: آيسيرتيس مؤثر آزور الفائز: هانو النهائي: سيلا النهائي: سول تيك النهائي: نافيسيت تجرب العملاء الفائز: كوادرا سيستمز نت (الهند) النهائي: كونتنت أند كود النهائي: إنسايت النهائي: راكبليس تحليلات البيانات الفائز: موديس النهائي: كوغنيزانت تكنولوجي سوليوشنز النهائي: براغماتيك ووركس تحديث البيانات العقارية الفائز: كوغنيزانت تكنولوجي سوليوشنز النهائي: تايم إكستندر النهائي: فيجن 1 النهائي: كوغنيزانت تكنولوجي سوليوشنز مركز بيانات الهجرة الفائز: تنث ماغنيتيود النهائي: 3 كلاود ديف أوبس الفائز: تنث ماغنيتيود النهائي: دايمنشنال سيستمز النهائي: إنسايكل سوفتوير محدث تغيير الشموالية والتنوع النهائي: ريفيري لانغويج تكنولوجيز النهائي: ديناميك أوبجيكتس النهائي: ديتا تشينجرز النهائي: كي بي أم جي المملكة المتحدة دينامس 365 للأعمال المركزية الفائز: كوبر باري آي تي النهائي: وييس النهائي: ناب سوليوشنز النهائي: بوند كونلتنغ سيرفيسيز ديناميكس 365 لخدمة العملاء الفائز: باور أوجيكتس، أتش سي أل تكنولوجيز النهائي: هيتاشي سوليوشنز الفلبين النهائي: دي أكس سي تكنولوجي النهائي: كوغنيزانت تكنولوجيز ديناميكس 365 لخدمة الميدان لنهائي: هيتاشي سوليوشنز الفلبين النهائي: فلرادا النهائي: إيكرافت النهاي: أتش أس أو إنترناشيونال ديناميكس 365 للتمويل والعمليات الفائز: سنرايز تكنولوجيز النهائي: أتش أس أو النهائي: أليثيا النهائي: أمانينو ديناميكس 365 للمبيعات الفائز: أس أيه غلوبال النهائي: كي بي أم جي أدفايزري النهائي: ماساو النهائي: إكسبيرلوجيك ديناميكس 365 للمهارات الفائز: يوروفيجن أتش آر بلاس النهائي: إليفيت أتش آر النهائي: أس أيه غلوبال التعليم الفائز:: إدبي النهائي: أغنيا النهائي: باكهول الخدمات المالية الفائز: باور أوبجيكتس، شركة تكنولوجيا تابعة لأتش سي أو النهائي: أيه كي أيه إنتربرايز سوليوشنز النهائي: فيناسترا الحكومة الفائز: هيتاشي سوليوشنز النهائي: بلانيت تكنولوجيز النهائي: رابيد دبلوي النهائي: كي بي أم جي الصحة الفائز: هيلث كاتاليست النهائي: مزاز النهائي: كويست سوفتوير النهائي: كنسي المزود غير المباشر النهائي: أرو إي سي أس النهائي: رايب النهائي: إنغرام مايكرو المكسيك النهائي: كاريون سوفتوير إكسبرتس إسبانيا اتصالات ذكية الفائز: أركادين النهائي: كاكا كومينيكيشنز النهائي: أن بي طونسالت النهائي: سي دي دبليو إنترنت الأشياء الفائز: أكسنتشر/أدفنيد النهائي: تليلينك بزنس سيرفيسيز النهائي: سوفتبانك تكنولوجي النهائي: بي تي سي التعليم الفائز: غلوبال نوليج ·الفائز شنغهاي يونوغال إنفوتيك النهائي: كيو أيه التصنيع والموارد الفائز: بي تي سي النهائي: آسيان براون بوري النهائي: هيتاشي سوليوشنز النهائي: أيكونيكس الإعلام والاتصالات الفائز: أبريمو النهائي: تيك ماهندرا النهائي: أيه دي بوشاب النهائي: أس أيه غلوبال مايكروسوفت المدينة المقبلة الفائز: بنتلي سيستمز النهائي: ميميم ·النهائي: كي بي أم جي أدوكسيو النهائي: آسيان براون بوري واقع مختلط الفائز: بي تي سي النهائي: كوغنيتي سبارك النهائي: ميميم النهائي: بنتلي سيستكز الديسك توب الحديث · الفائز: غلوك أند كانجا كونسالتنغ · النهائي: كواندرا سيستمز نت (الهند) خاص النهائي: كاتابولت سيستمز النهائي: ديل تكنولوجيز تحويل مكان العمل العصري الفائز: فينيكس سوفتوير النهائي: أكسنتشر/أدفينيد النهائي: كونتنت أند كود النهائي: دي أكس سي تكنولوجي أو أس أس أون آزور الفائز: هاشي كورب النهائي: أس أن بي تكنولوجيز شريك التأثير الاجتماعي الفائز: إلومننس سوليوشنز الفائز: ميشن سي آر أم النهائي: سبارك روك النهائي: أليانزا باور بي آي الفائز: نيهيلنت النهائي: إكبوزيه ديتا النهائي: كاتابولت سيستمز النهائي: كامباس منجمنت تطبيقات الطاقة الفائز: كاتابولت سيستمز النهائي: سي سنتريط سوليوشنز النهائي: ميركوري آر أم ليميتيد النهائي: باور أوبجيكتس، شركة تكنولوجيا تابعة لأتش سي أو إدارة المشاريع والمحافظ الفائز: ويكريسوفت النهائي: بروآكتيف النهائي: إنوفيتيف إيe النهائي: سنسي بروجيكت سوليوشنز التجزئة الفائز: شيز النهائي: برينباد النهائي: أتش أس أو النهائي: جي دي أيه سوفتوير ساب أون آزور الفائز: كاجيميني النهائي: تي سيستمز النهائي: دي أكس سي تكنولوجيز الأمن والامتثال الفائز: إنسبارك النهائي: مورين ديتا سيستمز النهائي: وانين النهائي: إدغايل عمل الفريق الفائز: كلاود بروداكتيفيتي سوليوشنز النهائي: إنوفا سوليوشنز النهائي: سولافا النهائي: سلالوم شريك العام أستراليا شريك العام الأرجنتين في يو سيكيوريتي شريك العام أرمينيا دوم دانييل شريك العام أستراليا موديس شريك العام النمسا إنسايد هولدنغ شريك العام أذربيجان سمارت بزنس شريك العام البحرين المؤيد للكمبيوتر شريك العام بنغلادش كوربوريت بروجيكتي شريك العام بلجيكا شريك العام بيرميودا مورين ديتا سيستمز شريك العام بوليفيا سوفتوير بوليفيا شريك العام الهرسك لوغسوفت شريك العام البرازيل براسوفتوير شريك العام بروناي تيك وان سوليوشنز شريك العام كندا لونغ فيو شريك العام جزر كيمان كيرك لمعدات المكاتب شريك العام تشيلي جيوفيكتوريا شريك العام الصين سيستيكس الصين شريك العام كولومبيا ويستون غروب كولومبيا شريك العام كوستاريكا آي تي سي أو شريك العام كوت ديفوار آينوفا كونسالتنغ سيرفيسيز شريك العام كرواتيا هارفاتسكي تليكوم شريك العام كوراكاو إنوفا سوليوشنز شريك العام قبرص دوت سي في ديفيلوبمنتس شريك العام جمهورية التشيك يونيكوم سيستمز شريك العام جمهورية الدومينيكان سي فن تكنولوجيز شريك العام الإكوادور بزنس آي اي شريك العام مصر أتش آي تي أس تكنولوجيز شريك العام السلفادور جي بي أمم دي السلفادور شريك العام إستونيا تي في جي إيستي شريك العام فنلندا نوردكلاود شريك العام فرنسا تالنتسوفت شريك العام جورجيا يو جي تي شريك العام ألمانيا مشاركة مشتركة: بي أتش أيه تي كونسالتنغ: غوريك أند كانجا كونسالتنغ، جي أيه بي إنتربرايز آي تي سوليوشنز شريك العام اليونان أوفيس لاين شريك العام غواتيمالا جنسا غروب شريك العام هندوراس سيغا شريك االعام هونك كونغ سار كي بي كويست هونك كونغ شريك العام المجر تي سيستمز مافاروزان شريك العام آيسلندا أدفانيا شريك العام الهند جي 7 سي آر تكنولوجيز الهند شريك العام إندونيسيا بي تي أوان إنتيغراسي شريك العام أيرلندا سبانيش بوينت تكنولوجيز شريك العام إسرائيل يوبيتيك سوليوشنز شريك العام إيطاليا فار غروب شريك العام جاميكا إنوفا سوليوشنز شريك العام اليابان فوجيتسو شريك العام الأردن أوبتيموزا شريك العام كازخستان أم سيستم شريك العام كينيا كلاود بروداكتيفيتي سوليوشنز شريك العام كوريا زينيث أند كومباني شريك العام كيرغستان ألبارس شريك العام لاتفيا تيلدي سيا شريك العام لبنان إكسويتيك شريك العام ليثوانيا فورتيفينتو شريك العام لوكسمبورغ ديفوتيم شريك العام ماليزيا رهيبي ماليزيا شريك العام مالطا آي سي تي سوليوشنز شريك العام المكسيك إنغرام مايكرو مكسيكو شريك العام منغوليا موغول سيرفيس أند سبورت شريك العام المغرب كازانت شريك العام ناميبيا سولت إيسينشيال آي تي شريك العام نيبال تيك وان غلوبال نيبال شريك العام هولندا آي سي تي أوتوماتوسيرينا شريك العام نيوزيلندا أمبريلار شريك العام نيكاراغوا سيغا شريك العام عمان باهوان آي تي شريك االعام الباكستان ميسون كونسالتنغ أند سوليوشنز شريك العام بنما جي بي أم دومينيكانا شريك العام باراغواي أولام شريك العام بيرو جي أند أس غيستيون ساك شريك العام الفلبين كريفون سوفتوير إكسبرتس الفلبين شريك العام بولندا سينرايز شريك العام البرتغال إنوويف تكنولوجيز شريك العام بورتوريكو ناغنوي شريك العام قطر تقنية المعلومات والاتصال شريك العام رومانيا أسيكو سي شريك العام روسيا أوارا آي تي شريك العام السعودية إيسنس سوفتوير شريك العام صربييا كومتريد سيستم إنتيغريشن شريك العام سنغافورة إنغرام مايكرو آسيا شريك 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مايكروسوفت إنسباير

يوفر مايكروسوفت إنسباير لمجتمع شركاء مايكروسوفت الوصول إلى استراتيجيات التسويق والأعمال الرئيسية، والقيادة، والمعلومات المتعلقة بحلول العملاء المحددة المصممة لمساعدة الشركاء على النجاح في السوق. إلى جانب فرص التعلم المعلوماتية التي تشمل المبيعات والتسويق والخدمات والتكنولوجيا، تعتبر مايكروسوفت إنسباير بيئة مثالية للشركاء للحصول على معرفة قيمة من أقرانهم ومن مايكروسوفت. يمكن العثور على مزيد من المعلومات على https://partner.microsoft.com/en-us/inspire.

حول مايكروسوفت

تمكن مايكروسوفت (نازداك “MSFT” @microsoft) التحويل الرقمي لحقبة السحاب الذكي والتفوق الذكي. مهمتها هي تمكين كل شخص وكل منظمة على وجه الكوكب من تحقيق المزيد.

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