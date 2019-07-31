مايا دياب و عاصي الحلاني سيغنيان أفضل أغانيهما في منتجع كونكورد الفاخر

- ticket title
- IOM Libya Update, 30 July 2019 [EN/AR]
- Libya denies UN envoy’s reports about military use of Tripoli airport
- UNICEF Libya Humanitarian Situation Report, January – June 2019
- Security Council Backsliding on Duty to Protect Syria’s Civilians, Rights Advocate Stresses, amid Calls to Protect Hospitals, Review Deconfliction Accords
- Remarks of SRSG Ghassan Salame to the United Nations Security Council on the situation in Libya 29 July 2019
مايا دياب و عاصي الحلاني سيغنيان أفضل أغانيهما في منتجع كونكورد الفاخرAugust 1, 2019
لؤلؤة منطقة بافرا في قبرص ، تستضيف مايا دياب في 17 آب / أغسطس وعاصي الحلاني في 14 أيلول / سبتمبر في منتجع كونكورد الفاخر
يواصل منتجع كونكورد الفاخر (Concorde Luxury Resort) الذي أحيته شركة ظفر للانشاءات القابضة في قبرص، كونه عنوان لأولئك الذين يبحثون عن العطلة والترفيه سوياً.
يرحب منتجع كونكورد الفاخر Concorde Luxury Resort بالأسماء ذات الشهرة العالمية من خلال خطوطه الحديثة وهيكله المعماري وأنشطته الغنية ومساحات المعيشة الواسعة التي يقدمها للشخص، إلى جانب مفهوم الفيلا الفاخرة التي يقدمها لضيوفه لأول مرة في قبرص.
و يعتبر منتجع كونكورد الفاخر Concorde Luxury Resort الخيار الأول للسائحين العرب من خلال قوائم الطعام الخاصة و مطاعمه الانتقائية والعاملين الودودين التي يقدمها لضيوفه العرب، مع الاحتفاظ بهذا الإدعاء بإستضافة الأحداث الفنية و الاستعراضية العالمية الهامة.
وفي هذا الإطار، ستحيّ مايا دياب و عاصي الحلاني الرائدين في عالم الموسيقى العربية حفلاً موسيقياً في منتجع كونكورد الفاخر Concorde Luxury Resort. و ستقدم مايا دياب المعروفة بنجمة لبنان سهرة لا تنسى لمشاهديها في السابع عشر من آب / أغسطس و عاصي الحلاني في الرابع عشر من أيلول / سبتمبر في منتجع كونكورد الفاخر Concorde Luxury Resort.
Photo – https://mma.prnewswire.com/media/955323/Maya_Diab_and_Assi_El_Hallani.jpg