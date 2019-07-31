مايا دياب و عاصي الحلاني سيغنيان أفضل أغانيهما في منتجع كونكورد الفاخر

لؤلؤة منطقة بافرا في قبرص ، تستضيف مايا دياب في 17 آب / أغسطس وعاصي الحلاني في 14 أيلول / سبتمبر في منتجع كونكورد الفاخر

يواصل منتجع كونكورد الفاخر (Concorde Luxury Resort) الذي أحيته شركة ظفر للانشاءات القابضة في قبرص، كونه عنوان لأولئك الذين يبحثون عن العطلة والترفيه سوياً.

يرحب منتجع كونكورد الفاخر Concorde Luxury Resort بالأسماء ذات الشهرة العالمية من خلال خطوطه الحديثة وهيكله المعماري وأنشطته الغنية ومساحات المعيشة الواسعة التي يقدمها للشخص، إلى جانب مفهوم الفيلا الفاخرة التي يقدمها لضيوفه لأول مرة في قبرص.

و يعتبر منتجع كونكورد الفاخر Concorde Luxury Resort الخيار الأول للسائحين العرب من خلال قوائم الطعام الخاصة و مطاعمه الانتقائية والعاملين الودودين التي يقدمها لضيوفه العرب، مع الاحتفاظ بهذا الإدعاء بإستضافة الأحداث الفنية و الاستعراضية العالمية الهامة.

وفي هذا الإطار، ستحيّ مايا دياب و عاصي الحلاني الرائدين في عالم الموسيقى العربية حفلاً موسيقياً في منتجع كونكورد الفاخر Concorde Luxury Resort. و ستقدم مايا دياب المعروفة بنجمة لبنان سهرة لا تنسى لمشاهديها في السابع عشر من آب / أغسطس و عاصي الحلاني في الرابع عشر من أيلول / سبتمبر في منتجع كونكورد الفاخر Concorde Luxury Resort.

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/955323/Maya_Diab_and_Assi_El_Hallani.jpg