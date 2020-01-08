مانشستر سيتي يعلن عن شراكة عالمية جديدة مع عملاق الأجهزة الاستهلاكية، ميديا

فوشان، الصين، 8 كانون الثاني/يناير، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلن نادي مانشستر سيتي لكرة القدم عن شراكة عالمية جديدة مع الشركة رقم 1 المصنعة للأجهزة الاستهلاكية، ميديا.

ورحب عمر برادة، الرئيس التنفيذي للعمليات في مانشستر سيتي، بشركة ميديا ​​لعائلة سيتي، وقال: “مع دخولنا النصف الثاني من الموسم، يسعدنا أن نتعاون مع علامة تجارية رائدة مثل ميديا ​​التي أثارت إعجابنا بها بعملياتها وطموحها. إن التحالف مع المؤسسات التي تتشارك فلسفة ونهجا مماثلا لنا في الابتكار هو أمر مهم بالنسبة لنا ونحن متحمسون لرؤية هذه الشراكة تنبض بالحياة.”

ستكون ميديا ​​حاضرة حول استاد الاتحاد في أيام المباريات الرئيسية خلال الأشهر المقبلة من خلال علاماتها التجارية المتكاملة وتفعيلها. تخطط شركة الأجهزة المنزلية العملاقة أيضًا لتطوير حملة رقمية مبتكرة للفترة المتبقية من موسم 2019/2020.

وعلق براندو براندستيتر، مدير العلامة التجارية والاتصالات في قسم الأعمال الدولية في ميديا ​​قائلاً: “ربما تكون ميديا ​​واحدة من أكبر الشركات التي بدأ العديد من المستهلكين في جميع أنحاء العالم في التعرف عليها، وبمساعدة سيتي، نحن نهدف إلى تحقيق قفزة إلى الأمام. إن ميديا شركة ضخمة، فنحن نقدم واحدة من أكثر مجموعات المنتجات شمولاً في العالم في صناعة الأجهزة المنزلية. لقد كنا نبحث عن الشريك المناسب على مدار العامين الماضيين، ونحن متحمسون للعثور على الشريك المناسب، مانشستر سيتي، المؤسسة التي تشاركنا فلسفتنا في الذهاب إلى أبعد ما يمكنها من أجل معجبيها. في ميديا، نؤمن بتوفير حلول صديقة بشكل مدهش من خلال اعتماد نهج يركز على المستهلك وحل المشكلات، بينما يقدم مانشستر سيتي لمشجعيه العالميين أكثر من مجرد 90 دقيقة فقط من كرة القدم الجذابة على أرض الملعب، ونحن نتشارك نفس القيم في الفوز ليس فقط ولكن الفوز بشكل هادف، ونحن على ثقة من أن التآزر بين العلامتين التجاريتين سوف يأخذنا إلى مستوى جديد كليا “.

للمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال:

إميلي أوليفر، Emily.Oliver@cityfootball.com ، +44 7720 342 124

براندو براندستاتير: Brando.Brandstaeter@Midea.com، +86 186 8822 8676

عن نادي مانشستر سيتي لكرة القدم

نادي مانشستر سيتي لكرة القدم هو نادي من الدوري الإنجليزي الممتاز تأسس في العام 1880 باسم نادي سان مارك ويست غورتون. وقد أصبح رسميًا نادي مانشستر سيتي في العام 1894 ومنذ ذلك الحين فاز بكأس الكؤوس الأوروبية، وبستة ألقاب في بطولة الدوري، بما في ذلك أربعة ألقاب في الدوري الممتاز (2012، 2014، 2018، 2019)، وستة كؤوس في بطولة رابطة كرة القدم. نادي مانشستر سيتي لكرة القدم هو أحد الأندية الثمانية التي تضم مجموعة سيتي لكرة القدم التي تضم نادي مدينة نيويورك وملبورن سيتي وتعتبر من بين الأندية الشقيقة.

تحت قيادة المدرب بيب غوارديولا، وهو أحد أكثر المدراء شهرة في عالم كرة القدم، يلعب النادي مبارياته المحلية ودوري أبطال أوروبا في استاد الاتحاد، وهو ملعب مدهش يتسع لـ 55 ألف مقعد اعتبره نادي مانشستر سيتي موطنا له منذ العام 2003. واليوم، يتربع الاستاد على حرم الاتحاد الأوسع، الذي يضم أيضًا أكاديمية سيتي لكرة القدم، وهو مرفق فائق التقدم للتدريب على تحسين الأداء وتطوير الشباب على أحدث أساليب اللعب يقع في قلب شرق مانشستر. تضم أكاديمية سيتي لكرة القدم ملعبًا للأكاديمية تبلغ سعته 7000 شخص، حيث يتدرب نادي مانشستر سيتي لكرة القدم للسيدات وفريق تطوير النخبة بصورة يومية وممارسة الألعاب المحلية التنافسية.

حول ميديا ​​ومجموعة ميديا

ميديا هي واحدة من أكثر من 10 علامات تجارية في مجال الأجهزة المنزلية لمجموعة ميديا – وهي شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا المتقدمة احتلت المرتبة 312 في قائمة فورتشن 500 العالمية للعام 2019. وتتجاوز أعمال ميديا غروب الأجهزة المنزلية وتتضمن ركائز أعمال مثل أجهزة التدفئة والتبريد والتكييف والروبوتات والأتمتة، المنزل الذكي وإنترنت الأشياء، وكذلك الخدمات اللوجستية الذكية والمكونات. جميع شركات ميديا غروب تسعى جاهدة لتحقيق عقيدة واحدة: #HumanizingTechnology (أنسنة التكنولوجيا).

تقدم العلامة التجارية للأجهزة المنزلية ميديا واحدة من أكثر مجموعات المنتجات شمولية في العالم في مجال صناعة الأجهزة المنزلية، وهي متخصصة في معالجة الهواء (حلول تكييف الهواء التجارية والسكنية)، والتبريد، والغسيل، وأدوات المطبخ والطهي الكبيرة، وأدوات المطبخ الصغيرة، وأجهزة المياه، والعناية بالأرضيات والإضاءة.

تؤمن ميديا ​​بتوفير حلول صديقة مدهشة من خلال تبني نهج يركز على المستهلك وحل المشكلات. الذهاب إلى ما هو أبعد من المستقبل، والاستكشاف والابتكار باستمرار لتلبية الطلب المتغير باستمرار من عملائنا.

تعتبر ميديا، من بين العديد من الشركات الأخرى، العلامة التجارية رقم 1 في إنتاج الأجهزة الاستهلاكية في العالم [1]، والعلامة التجارية الأولى في العالم لمعالجة الهواء [2]، ومنتجة الأجهزة الرئيسية الأولى في العالم [3] والعلامة التجارية الأولى للأجهزة الصغيرة للطهي في العالم [4] .

حققت مراكز الإنتاج الـ 34 التابعة لميديا على مستوى العالم وأكثر من 150،000 موظف في أكثر من 200 دولة ومنطقة إيرادات سنوية بلغت أكثر من 39.5 مليار دولار أميركي في العام 2018. وأنتجت 28 مركزًا ابتكاريًا تابعة لميديا في جميع أنحاء العالم والالتزام القوي بالبحث والتطوير التابعة للشركة أكثر من 50000 براءة اختراع معتمدة حتى تاريخه.

https://www.midea-group.com/Our-Businesses/home-appliances/midea

https://www.midea-group.com/NewsRoom/News/ManchesterCityPartnership

[1] ميديا – منتج الأجهزة الاستهلاكية الأول في العالم”

المصدر: يورومونيتور الدولية المحدودة. الأجهزة الاستهلاكية الطبعة ال20 ، لكل جهاز استهلاكي محدد لتشمل إنتاج غسالات الصحون / أجهزة التبريد / أجهزة الغسيل المنزلية / أجهزة الطهي الكبيرة / أفران الميكروويف / مكيفات الهواء، حجم المنتج بالوحدات، بيانات 2019.

[2] ميديا – العلامة التجارية الأولى في العالم لمعالجة الهواء

المصدر: يورومونيتور الدولية المحدودة. الأجهزة الاستهلاكية حجم مبيعات التجزئة الطبعة ال 20 بالوحدات، بيانات 2019.

[3] ميديا – المنتج الأول في العالم للأجهزة الرئيسية

المصدر: يورومونيتور الدولية المحدودة. الأجهزة الاستهلاكية الطبعة ال 20، حسب تعريف فئة الأجهزة الرئيسية، وحجم المنتج بالوحدات، بيانات 2019.

[4] ميديا – العلامة التجارية الأولى في العالم لأجهزة الطبخ الصغيرة

المصدر: يورومونيتور الدولية المحدودة. الأجهزة الاستهلاكية الطبعة ال 20، حسب تعريف فئة أجهزة الطهي الصغيرة، حجم مبيعات التجزئة بالوحدات، بيانات 2019.