هانغتشو، الصين، 8 ديسمبر 2021 /PRNewswire / — عقب إقامة حوار في التاسع والعشرينمن سبتمبر 2021 بين وزيري خارجية ماليزيا والصين، بالإضافة إلى التعاون في مجال الطب الصيني التقليدي في 4 ديسمبر 2021، في مدينة هانغتشو، عاصمة مقاطعة تشجيانغ، وقعت شركة Good Health System المحدودة (” GHS “) التابعة لشركة Qianhai-Shenzhen وشركة GHHS Healthcare (GHHSH) التابعة لشركة Country Heights Holdings Berhad مذكرة اتفاق خلال الحفل الذي أقامه وزيري خارجية ماليزيا داتو سيف الدين عبد الله، والصين وانغ يي، وقد أعلانا عن تعاون ثنائي مع تجديد مذكرة بشأن الأدوية التقليدية بمعرفة السلطات المختصة.

بموجب مذكرة الاتفاق، تبذل شركة GHS جهودًا لتسهيل توريد أعشاب ذات جودة عالية لشعوب دول جنوب شرق آسيا “الآسيان” من خلال إصدار شهادات ” HERBOMICS ” الرقمية مع شركة GHHSH . وفي الوقت ذاته، يتم توصيل كل من شركتي GHS و GHHSH من خلال فرع لابوان التابع لبنك التعمير الصيني ( CCBL)، حيث يلتزم بتوفير حل مالي فعّال لدعم تجارة الأعشاب الدولية.

صرح الدكتور شيانغ تشون يوان، مؤسس شركة GHS: “نعمل أيضًا على تسهيل الحصول على تعليقات مباشرة من المستخدمين النهائيين، ويمكن اعتمادها من أجل تحسين تركيبات الأدوية الجديدة أو تحسين طرق الإدارة لصالح البشر.”

تُعد GHS شركة تكنولوجيا حيوية رقمية متخصصة في التحليل الرقمي ” HERBOMICS” الذي يعتمد على حسابات التصنيف لكلٍ من أنظمة المطابقة الحيوية الديناميكية والثابتة. تتمثل إحدى الخدمات الرئيسية المُقدمة للعملاء في المصادقة على المواد الخام النباتية من البداية إلى أن تصل إلى المشترين.

أنشأت شركة GHS منصة خدمة رقمية ذات حلقة مغلقة وآمنة وملائمة لزيادة الثقة في مجال الإمدادات العشبية العالمية. يحدث ذلك من خلال إدخال رمز GHS، حيث يتوافق الرمز مع الأنظمة والمعايير الدولية في مجال الصحة والمواد الخام النباتية وسلاسل التوريد الدولية.

نبذة عن شركة GHS

انتشر التداوي باستخدام الأدوية العشبية على نطاق واسع حول العالم لعدة قرون في ثقافات مختلفة. رغم عدم تعافي العالم بنسبة 100% من هذا الوباء، أصبحت الشعوب والعلماء الآن أكثر انفتاحًا من ذي قبل للعلاجات الطبيعية عالية الجودة مثل “الأعشاب” للرعاية الصحية وأيضًا توجهات البحث والابتكار.

باستخدام الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، استنادًا إلى الشبكات ورقمنة المعلومات الحيوية للأعشاب المطابقة للدراسات الكمية الكيميائية، توفر شركة GHS تحليلًا مناسبًا في الوقت الفعلي إلى جانب سلسلة التوريد الطويلة للأعشاب الخام. تتوفر خدمات GHS عبر التطبيق بغية تعزيز توريد المنتجات عالية الجودة لشركات الأدوية ومتاجر البيع بالتجزئة والمستخدمين النهائيين وما إلى ذلك.

في عام 2020، بلغ حجم سوق أدوية الأعشاب العالمية 150 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 230 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027، حيث تمثل منطقة آسيا والمحيط الهادئ نسبة 50% من السوق. سوف تحدد GHS و GHHSH ترتيبات العمل لتعزيز تجارة الأعشاب خارج البلاد في منطقة الآسيان.