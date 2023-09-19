‫ماليزيا تستعرض عروض الرعاية الصحية من الطراز العالمي التي تقدمها في صحة عمان 2023

تقدم الرعاية الصحية في ماليزيا عروضًا حصرية من المستشفيات الخاصة الرائدة في مجالات الخصوبة والأورام والعظام والعافية المتميزة.

في مسقط، عمان، 18 سبتمبر 2023 – تستعرض الرعاية الصحية في ماليزيا عروضها للرعاية الصحية من الطراز العالمي للعمانيين، في معرض ومؤتمر عمان الصحي السنوي، الذي يقام في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض في مسقط. مجلس السياحة العلاجية الماليزي، وهو وكالة تابعة لوزارة الصحة الماليزية، مكلفٌ بتيسير وتعزيز صناعة السفر العلاجي في ماليزيا، جنبًا إلى جنب مع العديد من المستشفيات الخاصة الرائدة في البلاد والحاضرة في الجناح الماليزي، تحت العلامة التجارية “الرعاية الصحية في ماليزيا” من 18 إلى 20 سبتمبر 2023 في الكُشك رقم 5500.حيث يضم خبراء طبيين واستشاريين متخصصين في الخصوبة والأورام وجراحة العظام وإعادة التأهيل، من مستشفيات خاصة حائزة على جوائز في ماليزيا مثل متخصصي ألفا لأطفال الأنابيب والنساء، وكيه بي جيه للرعاية الصحية، ذ.م.م.، ومركز صنواي الطبي، ومقره في كوالالمبور الكبرى. تدعو الرعاية الصحية في ماليزيا الأفراد المهتمين بالعلاج في الخارج لاستكشاف حزم الرعاية الصحية الحصرية، وتدعو الشركاء المحتملين للتواصل مع ممثليها في جناح الرعاية الصحية الماليزي.يوفر معرض ومؤتمر عمان الصحي السنوي منصة لتبادل القيم حول المعرفة الطبية والخبرة والتكنولوجيا وأفضل الممارسات بين الجهات الفاعلة في مجال الرعاية الصحية العالمية. بصفته ممثلًا لوزيرة الصحة الماليزية، الدكتورة زليخة مصطفى كأحد المتحدثين الرئيسيين خلال هذا الحدث، فقد أتيحت الفرصة للرئيس التنفيذي بالإنابة لمجلس السياحة العلاجية الماليزي، فريزال بي. جعفر، لمشاركة النقاط الرئيسية حول نهج ماليزيا في إصلاحات الرعاية الصحية وتطوراتها في قطاع الرعاية الصحية في البلاد في الورقة البيضاء للصحة المُطلقة مؤخرًا.

قال فريزال بي. جعفر، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجلس السياحة العلاجية الماليزي: “مع تركيزنا الشديد على رفاهية شعبها، بذلت سلطنة عمان جهودًا عديدة في ظل رؤية عمان الصحية 2050 لتطوير نظام بيئي قوي للرعاية الصحية يكون مستدامًا وشاملًا وسريع الاستجابة لاحتياجات المجتمع. ومن هذا المُنطلق، تتشارك كلٌ من عمان وماليزيا تطلعات متسقة لإصلاح نظام الرعاية الصحية. وبموجب الورقة البيضاء للصحة، تطمح ماليزيا إلى الحفاظ على أمة تتمتع بالرفاهية من خلال إنشاء نظام رعاية صحية عادل ويسهل الوصول إليه ويتمحور حول احتياجات الناس. بل ويصل هذا الالتزام إلى ما هو أبعد من حدودنا ويمتد إلى جميع القطاعات الفرعية. ونحن نطمح إلى تقديم نفس جودة الرعاية للمجتمع العالمي الأوسع من خلال السفر العلاجي”.

وأضاف: “لقد نجح مجلس السياحة العلاجية الماليزي في إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص في مختلف الأسواق، وتعزيز العلاقات لتسهيل حصول المرضى على علاجات عالية الجودة في ماليزيا. وبفضل نجاح هذه الشراكات، فإننا نتطلع إلى بناء علاقات مع الجهات الفاعلة الاستراتيجية في الصناعة في الشرق الأوسط لتوسيع نطاق الوصول لخدماتنا للرعاية الصحية عالية الجودة ومعقولة الأسعار لسكان الشرق الأوسط، وخاصة العمانيين، ونتطلع لنكون ضمن الاتجاه السائد بين العمانيين الباحثين عن علاجات الرعاية الصحية بالخارج”.

بالإضافة إلى العلاقات بين الحكومات، فقد تعاون مجلس السياحة العلاجية الماليزي أيضًا مع مؤسسات معترف بها عالميًا لدفع التميز الطبي والخدمي إلى الأمام، فضلًا عن ترقية الترويج الدولي. وتشمل هذه المؤسسات مايو كلينك الشهيرة، وجمعية أنظمة إدارة ومعلومات الرعاية الصحية (HIMMS)، وهيئات الاعتماد الدولية مثل اللجنة المشتركة الدولية (JCI) بالإضافة إلى شركات الطيران العالمية، ومقدمي الخدمات المالية والتأمينية، والشركات الميسرة للتكنولوجيا، وغيرهم.

إن السفر العلاجي في ماليزيا صناعة متطورة، وهو إحدى الخدمة الرئيسية التي تصدرها البلاد. وتخضع هذه الصناعة لرقابة صارمة من قبل وزارة الصحة الماليزية، وهي ضمن الدول القليلة في المنطقة التي تقدم دعمًا حكوميًا قويًا لضمان معايير لا مثيل لها من الجودة والسلامة والأخلاق المهنية في خدمات الرعاية الصحية الماليزية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الرعاية الصحية في ماليزيا تتمتع بقدرة تنافسية عالية وبأسعار معقولة، حيث توفر علاجات متطورة تضاهي دولًا مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وأوروبا واليابان، بتكلفة معقولة جدًا. وكفاءة التكلفة المذكورة أيضًا بفضل اللوائح الصارمة للتسعير التي نصت عليها وزارة الصحة الماليزية، لضمان بقاء الرعاية الصحية في ماليزيا في متناول كل من يحتاج إليها.

قال فريزال: “نحن متحمسون لكوننا جزءًا من معرض ومؤتمر عمان الصحي السنوي، ونتطلع إلى استكشاف الفرص الإبداعية، وعرض أحدث التقنيات والخدمات والمرافق، والاستفادة من فرص الاستثمار. إن الرعاية الصحية في ماليزيا موجودة هنا لتوفير بعض المرافق المتقدمة والمتطورة لجميع العمانيين والمسافرين للحصول على الرعاية الصحية وتلقي العلاج في ماليزيا، وتوفير رعاية استثنائية داخل وجهة آمنة وموثوقة لراحة البال”.

يوجد حاليًا أكثر من 200 مستشفى خاص في ماليزيا، حيث نقوم باعتماد وتسجيل المرافق الأكثر جاهزية والمزودة بجميع الخدمة فقط لتكون من مقدمي خدمات السفر العلاجي المشاركين. لقد تلقى معظم الأطباء ومتخصصي الرعاية الصحية في ماليزيا تدريبهم من مؤسسات مشهود لها دوليًا في ماليزيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وأوروبا، وتمتلك المستشفيات الخاصة الماليزية اعتمادات من مؤسسات مرموقة، مثل اللجنة الدولية المشتركة (JCI) ولجنة اعتماد تكنولوجيا الإنجاب (RTAC)، والمجلس الأسترالي لمعايير الرعاية الصحية (ACHS)والجمعية الماليزية لجودة الرعاية الصحية (MSQH).

ومن الجدير بالذكر أن العديد من المستشفيات الخاصة في ماليزيا حصلت على تصنيفات مرموقة، ومنها الاعتراف بها كأفضل المستشفيات في علاجات مختلفة، مثل: أمراض القلب، وأمراض الغدد الصماء، وأمراض الأعصاب، والأورام، وجراحة العظام، وطب الأطفال، في استطلاع مجلة نيوزويك المرموقة لأفضل المستشفيات المتخصصة في آسيا والمحيط الهادئ لعام 2023. بالإضافة إلى ذلك، تم إدراج ماليزيا مؤخرًا كأفضل وجهة للمتقاعدين في آسيا من قبل ناسداك ومجلة إنترناشيونال ليفينج.

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لاستفسارات وسائل الإعلام:

توتي إسماعيل نائب الرئيس للتواصل مجلس السياحة العلاجية الماليزي tutie@mhtc.org.my شاندريكا باسكاران مدير أول العلاقات العامة والتواصل بشأن المحتوى مجلس السياحة العلاجية الماليزي chandrika.b@mhtc.org.my

نبذة حول مجلس السياحة العلاجية الماليزي

مجلس السياحة العلاجية الماليزي هو وكالة حكومية تابعة لوزارة الصحة الماليزية، مُكلفٌ بمسؤولية تنظيم مخطط السفر العلاجي في البلاد، لجعلها صناعة خدمات مُصدَّرة رئيسية. تأسس مجلس السياحة العلاجية الماليزي في عام 2009، ويعمل على تضافر جهود الجهات الفاعلة في الصناعة ومقدمي الخدمات في تسهيل وتنمية صناعة السفر العلاجي في ماليزيا تحت العلامة التجارية “الرعاية الصحية في ماليزيا” بهدف جعل ماليزيا الوجهة العالمية الرائدة للرعاية الصحية. يعمل مجلس السياحة العلاجية الماليزي عن كثب مع أكثر من 90 منشأة رعاية صحية خاصة في ماليزيا،

وكلهم أعضاء مسجلون في مجلس السياحة العلاجية الماليزي.