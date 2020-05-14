ماركتسي تتيح خيارات الاستثمار الكمي لصغار المستثمرين

يسعد ماركتس دوت كوم تدشين ماركتسي، التي تعد بمثابة وسيلة جديدة تتيح للمستثمرين الدخول إلى الأسواق المالية

لندن، 14 مايو/ أيار، 2020 /PRNewswire/ — أحرزت ماركتسي “Marketsi” تغييرًا نوعيًا في استثمارات التجزئة، حيث قدمت للمستثمرين تقنية الاستثمار الكمي مع أداة إعداد استراتيجية الاستثمار. ويتيح ذلك للمستثمرين إنشاء محافظ الأسهم الديناميكية الخاصة بهم وإدارتها باستخدام نوع البيانات واللوغاريتمات المستخدم بواسطة صناديق التحوط والبنوك.

ويستطيع المستخدمون الوصول إلى الاستراتيجيات الكمية المنشأة باستخدام تقنية ألفا وإعداد استراتيجياتهم الخاصة من خلال واجهة سهلة الاستخدام تتيح لهم فرز الأسهم استنادًا إلى عشرات الإشارات الأساسية والفنية والعاطفية المختلفة. ويمكن إجراء اختبارات خلفية مستمرة وتحسين المنهج النموذجي المنشأ باستخدام تقنية ألفا.

وباستخدام ماركتسي نعرض كذلك لعملائنا منصة التعامل بالأسهم التي تتيح وصولاً مباشرًا للسوق، حتى يتسنى لهم إدارة جميع استثماراتهم في مكان واحد.

كما تتيح منصة التداول متعددة الأصول الخاصة بنا، ماركتس إكس “Marketsx“، التي تعد أفضل كثيرًا مع محدودية توزيع المخاطر، المزيد من الوسائل لتداول المنتجات الأكثر شعبية ومجموعة من الأصول لا تتوقف عن النمو. وأفضل ما في الأمر، أن أدواتنا تواصل تمهيد الطريق في الصناعة مع أفضل مجموعة من الأدوات التحليلية الفنية والأساسية والعاطفية.

وأضفنا الآن لعملائنا بالمملكة المتحدة أداة المراهنات على فروق الأسعار على منتجات التداول على عقود الفروقات الموجودة، مما يمنح المتداولين خيار الاستفادة من التداول المعفى من الضريبة.

وبهذه المناسبة، صرح الرئيس التنفيذي لماركتس دوت كوم “Markets.com“، جو راندل “Joe Rundle“، قائلاً: “لقد قطعنا شوطًا كبيرًا في فضاء الاستثمار ونحن حريصون على التميز مع منتج سيحدث تغييرًا هائلاً لصغار المستثمرين. وتسمح أداة إنشاء المحفظة الكمية الخاصة بنا لصغار المستثمرين الاستفادة من نوع التقنية والبيانات المستخدمة بواسطة أكبر البنوك وصناديق التحوط لتعظيم عائداتهم”.

ويضيف، “ونحن متحمسون للغاية إزاء تدشين منتجات استثمارية تتيح لعملائنا التحكم بشكل أفضل في أموالهم. ومن خلال أداة المراهنات على فروق الأسعار، نأمل أن نتمكن من تلبية احتياجات جميع المتداولين بالمملكة المتحدة”.

كما أشار، “ويعكس شعارنا الجديد هدفنا أن نكون المكان الوحيد الذي تحتاج إليه للتداول والاستثمار: “طريقك إلى عالم الأسواق المالية””.

إعادة التصميم، إعادة الهيكلة، التعديل

هناك حاجة لمظهر وشعور جديد بالكامل كي يعكس التغيير فيما نعرضه على عملائنا. لذلك، فقد دشنا موقعًا إلكترونيًا جديدًا يربط قيمنا على نحو أكثر وضوحًا. وهو حافل بالعديد من السمات الجديدة، بينما ييسر التصميم الجديد المتقن الأعمال أكثر من ذي قبل مما يتيح لك تحقيق مبتغاك.

ولقد طورنا مركز المعرفة مع العديد من التحليلات والرؤى والمنتديات الإلكترونية التعليمية، وخدمة البث المباشر داخل المنصة.

نبذة عن المحافظ الديناميكية

تتسم أداة إعداد استراتيجية الاستثمار بأنها أداة استثمار كمية تتيح للعملاء إنشاء محافظ ديناميكية استنادًا إلى معايير محددة سلفًا. ويستطيع العملاء الاختيار من بين مجموعة من الأسهم وتضييق نطاق البحث استنادًا إلى معاملات من قبيل القيمة السوقية، أو مؤشر مضاعف الربح أو بيتا. كما يمكنهم إعداد محفظتهم من خلال اختيار معايير استنادًا إلى الإشارات الفنية أو الأساسية أو والبديلة التي تعتمد على السوق مثلما يقوم المحلل بتغيير تصنيفه، مما يعمل على إعادة الاتزان التلقائي للمحفظة استنادًا إلى ما يختارونه. ومن ثم وبمجرد اختيار محفظتك يمكنك إجراء اختبار خلفي ثم متابعة الإعداد.

نبذة عنا

تعد ماركتس دوت كوم بمثابة موطن التداول والاستثمار. ومن التعامل على الأسهم إلى الاستفادة من التداول، يمكنك التحكم في كل شيء من حساب واحد باستخدام منصتنا المبتكرة مسجلة الملكية ومتعددة الأصول. وهي المنصة الوحيدة التي ستحتاجها على الإطلاق لإدارة استثماراتك.

وباعتبارنا جزءًا من تريد تك جروب “TradeTech Group“، وأحد أعضاء بلاي تك “Playtech“، الشركة المدرجة ضمن قائمة فوتسي 250 “FTSE 250“، نتمتع بمعرفة عميقة بالأسواق المالية بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى أحدث تقنيات الجيل الجديد.

*لا تتاح جميع منتجات الاستثمار والتداول في جميع الولايات القضائية، ويرجى مراجعة أنظمتك المحلية.

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شعار – https://mma.prnewswire.com/ media/1167113/Markets_com_ Logo.jpg