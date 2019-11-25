ماركات فوجيان على طريق الحرير البحري، محطة الإمارات العربية المتحدة سيتم فتحها من 25-28 نوفمبر

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 25 تشرين الثاني/نوفمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — سيتم عقد محطة سلسلة ماركات فوجيان 2019 على طريق الحرير البحري (محطة الإمارات العربية المتحدة) التي تستضيفها الدائرة التجارية لإقليم فوجيان في مركز التجارة العالمي في دبي في الفترة بين 25-28 تشرين الثاني/نوفمبر. ويعتمد الحدث على معرض مواد البناء الخمس الأساسية 2019، في دبي، بالإمارات العربية المتحدة.

ينقسم نشاط “ماركات فوجيان على طريق الحرير البحري” إلى جزأين: جناح العلامة التجارية لفوجيان ومنطقة معارض سلع الشركات. سيعرض “جناح الماركة التجارية لفوجيان” صورة إقليم “فوجيان” من خلال لوحات المعارض والصور والمواد الدعائية والترويجية لتعزيز بيئة الأعمال الجيدة لفوجيان، والتركيز على منتجات العلامة التجارية المميزة لفوجيان، ونتائج الإصلاح والانفتاح، ومنطقة معرض البضائع التجارية للمؤسسات، مع مفهوم التصميم “علامات فوجيان، بوابة طريق الحرير البحري”، والتي تسلط الضوء على المنتجات المحلية لإقليم فوجيان، وتُظهر العلامة التجارية لفوجيان للعالم، وتزيد من تأثير العلامة التجارية لفوجيان في دبي، وتعزز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الكيانين.

في صباح يوم 26 تشرين الثاني/نوفمبر، سيعقد اجتماع التزاوج التجاري والاقتصادي في مركز التجارة العالمية في دبي. سيحضر هذا الحدث أكثر من 60 ممثلاً مختارًا من شركات العلامة التجارية لفوجيان والإمارات والموردين والمشترين. سيعمل الاجتماع على تشجيع الاستثمار في فوجيان وبيئة الأعمال ومنتجات العلامة التجارية لفوجيان، وتوفير فرص تفاوض فردية للمشترين الإماراتيين وموردي الجودة من فوجيان للتواصل مع حكومة دبي وجمعيات الأعمال والمؤسسات الأخرى من خلال زيارة المؤسسات المحلية، وتشجيع منتجات مقاطعة فوجيان المتميزة.

وقال منظم وزارة التجارة الإقليمية أنهم يأملون في أن يُظهر هذا الحدث صورة الإقليم في سوق الإمارات العربية المتحدة، مما سيساعد على تعزيز التفاعل الودي بين فوجيان ودبي، وتوسيع دبي والأسواق المحيطة بها، وفتح باب تجارة خارجية أوسع وتعزيز التجارة والاستثمار في اتجاهين.

فوجيان هي المنطقة الأساسية في “طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين”. في السنوات الأخيرة، تعمقت التبادلات الاقتصادية والتجارية والتعاون الإقليمي مع البلدان والمناطق على طول هاي سي. كنشاط رئيسي برعاية وزارة التجارة لمقاطعة فوجيان، أصبح نشاط “العلامة التجارية هايزنغ فوجيان” هو المحور الرئيسي للتعاون الاقتصادي والتجاري بين المقاطعة ودول “هاي سي”.