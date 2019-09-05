ماذرسون سومي المحدودة للأنظمة تفتتح مصنعاً جديداً في راكز من خلال شركتها التابعة ماذرسون بي كي سي هارنيس للأنظمة م. ح. ذ. م. م

تواصل راكز مسيرتها في تعزيز موقع إمارة رأس الخيمة كوجهة استثمارية مفضلة للشركات الصناعية العالمية

أهم الأخبار:

تُرحب راكز بشركة ماذرسون سومي المحدودة للأنظمة كواحدة من رُواد تصنيع الأسلاك المستخدمة في مجال صناعة السيارات. استحوذت شركة ماذرسون سومي المحدودة للأنظمة على قطعة أرض تزيد مساحتها عن 21,000 متر مربع في منطقة الحمرا الصناعية التابعة لراكز من أجل إنشاء مصنعها

رأس الخيمة، 5 سبتمبر 2019: استضافت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) مؤخراً شركة ماذرسون سومي المحدودة للأنظمة، والتي تعتبر أحد أكبر المصنعين الهنود للأسلاك المستخدمة في مجال صناعة السيارات على مستوى العالم، حيث تخطط الشركة لإنشاء مصنع لتصنيع مجموعة واسعة من المنتجات مثل أسلاك الجر ومرايا سيارات الركاب ومنتجات الحقن القالبية وغيرها في وحدتها الصناعية الجديدة براكز.

وكما نظمت شركة ماذرسون سومي المحدودة للأنظمة حفلاً ضخماً بمناسبة الشروع في بناء وحدتها الصناعية، والتي هي حالياً قيد الإنشاء على قطعة أرض تتجاوز مساحتها 21,000 متر مربع في منطقة الحمرا الصناعية التابعة لراكز، على أن تتوقع الشركة أن تباشر عملياتها بشكل رسمي في الربع الثاني من عام 2020.

وبناءً عليه أفاد السيد فيفيك تشاند سيهغال، رئيس مجلس إدارة ماذرسون سومي المحدودة للأنظمة بأن القرار بإنشاء وحدة صناعية في إمارة رأس الخيمة، التي تشهد نمواً سريعاً كان صائباً. حيث تتوفر الفرصة لاستهداف الأسواق العالمية بشكل أكبر من خلال راكز. كما عبّر السيد سيهغال عن اعتزازه بالعمل مع راكز لكونها أحدى أكثر المناطق الاقتصادية ريادةً في المنطقة.

ومن جانبه، رحّب رامي جلاد، المدير التنفيذي لمجموعة راكز، بانضمام ماذرسون إلى مجتمع أعمال راكز المزدهر بالشركات الصناعية، وأكد بأن الشركة تعد إحدى أهم الشركات الرائدة التي تم استضافتها في راكز هذا العام وأنه انضمامها يعكس مدى التزام راكز بدعم وتشجيع النمو الصناعي في رأس الخيمة. وأشار جلاد إلى أن هذه صناعة تحديداً هي ضمن أهم الصناعات الرئيسية المساهمة في دعم واستقرار الإمارة ودفع عجلة النمو الاقتصادي فيها.

عن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية ( راكز ):

راكز هي مركز تجاري وصناعي قوي أنشأته حكومة رأس الخيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة لتحتضن حالياً أكثر من 14500 شركة قادمة من أكثر من 100 دولة تعمل في أكثر من 50 صناعة.

وتقدم راكز لأصحاب المشاريع والشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات المصنعة مجموعة واسعة من الحلول، بما في ذلك تراخيص المناطق الحرة والمناطق غير الحرة والتسهيلات القابلة للتخصيص والخدمات من الدرجة الأولى المتوفرة في متجر شامل، علاوة على ذلك، تمتلك راكز ستة مناطق متخصصة مصممة وفقاً لاحتياجات المستثمرين الخاصة؛ ” منطقة راكز للأعمال، منطقة أعمال للشركات التجارية والخدمية، مناطق الغيل والحمرا، منطقة الحليلة الصناعية للمصنعين والصناعيين، منطقة إعلامية للشركات الإبداعية ، المنطقة الأكاديمية لمقدمي الخدمات التعليمية”.

وتهدف المنطقة الاقتصادية الرائدة إلى مواصلة جذب فرص الاستثمار المتنوعة التي ستسهم في النمو الاقتصادي في رأس الخيمة.

نبذة عن شركة ماذرسون سومي المحدودة للأنظمة

شركة ماذرسون سومي المحدودة للأنظمة هي واحدة من الشركات الرائدة المتخصصة في تصنيع المعدات الأصلية المستخدمة في تصنيع مكونات السيارات. تأسست شركة ماذرسون سومي المحدودة للأنظمة في عام 1986 كشراكة مشتركة مع شركة سوميتومو لأنظمة الأسلاك و تم إدراجها في بورصة بومباي و سوق الأوراق المالية الوطنية الهندية في الهند في عام 1993. تقدم شركة ماذرسون سومي المحدودة للأنظمة لزبائنها منتجات وخدمات وحلول إبداعية وذات قيمة مضافة بشكلٍ مكثف وديناميكي ومتقدم.

تتواجد شركة ماذرسون سومي المحدودة للأنظمة في 41 دولة عبر 6 قارات بهدف تغطية شريحة كبيرة من العملاء العالميين الرائدين في مجال تصنيع السيارات. وكما تعتبر شركة ماذرسون سومي المحدودة للأنظمة أكبر مصنع لملحقات السيارات في الهند حالياً ضمن 50 شركة صناعية هندية بحسب تصنيف مجلة فوربس. شركة ماذرسون سومي المحدودة للأنظمة هي الشركة الرئيسية في مجموعة سامفاردانا ماذرسون والحائزة على المركز 21 عالمياً من بين موردي السيارات العالميين بحسب تصنيف موقع أخبار السيارات.

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كليو إليزار

مدير العلاقات العامة والفعاليات

مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)

هاتف: 2077173 7 971+

البريد الإلكتروني: c.eleazar@rakez.com