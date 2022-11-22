‫ماج أوف لاي تطرح ثمانية منازل فخمة ضمن مشروع “ريتز كارلتون ريزيدنسيز، دبي كريك سايد”، بقيمة 47.8 مليون دولار لكل واحد منها

· المشروع البالغة كلفته 1.3 مليار د ولار يعد أول مشروع في المنطقة يحصل على شهادة تصنيف السلامة الصحية WELL

دبي الامارات العربية المتحدة, 22 نوفمبر / تشرين ثاني 2022 /PRNewswire/ — أعلنت ماج أوف لايفعن إطلاقثمانية منازل فخمة من إجمالي 12 منزلاً بقيمة 47.8 مليون دولار لكل منزل في”ريتز كارلتون ريزيدنسيز، دبي كريك سايد”، ضمن منتجع “كيتورا” البالغة كلفته 1.3 مليار دولار. ويعتبر المشروع مجمعاً عقارياً صحياً تم تعزيزه بالكثير من المواصفات الفاخرة ليجسد من خلالها أعلى معايير الصحة والرفاهية، كما يوفر للمقيمين بيئة صحية فريدة ترتقي بمفهوم العيش الملهم، إلى جانب ما يتمتع به من إطلالة واسعة تغطي 180 درجة على أفق دبي ومحمية رأس الخور للحياة البرية. وتصل كلفة بناء المساحات المبنية للقدم المربع الواحدالى586 دولاراً.

ويتكون كل واحد من المنازل الفخمة التي تم طرحها من أربعة طوابق (طابق سفلي وآخر أرضي وطابقين علويين)، كما يضم ثماني غرف ومجلساً وسبا وغرفة للسينما وصالة رياضية فاخرة مزودة بالمعدات الحديثة. ويأتي تصميم هذه المنازل الفخمة وفق مفهومين معماريين، وهما: الأرض (46,648.2 قدم مربع) والماء (45,927.24 قدم مربع).

وتمثل الهندسة المعمارية لل من ا زل المشيد ة وفق مفهوم الأرض مساحة تتناغم مع محيطها تماماً، ويكون مخفياً عن الطرق الدخلية ضمن المشروع، ولكنه مفتوح على المياه لإكسابه منظراً رائعاً. وتسمح الواجهات الزجاجية المنزلقة الممتدة من الأرض إلى السقف، بتوفير إطلالات واسعة، إلى جانب دمج الفناء وغرف المعيشة بسلاسة لتحويلها إلى منطقة استقبال واحدة واسعة عند فتحها.

واعتماداً على العوامل الطبيعية المحيطة، صمم المنزل الفخم القائم على مفهوم الماء بعناية فائقة وفق الخصائص المناخية للموقع. ومع الأخذ بالحسبان التغيرات الموسمية للشمس، خضعت الهندسة المعمارية للتعديلات بطريقة تسمح بدخول معظم الضوء الطبيعي من دون أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع درجة حرارة المساحات الداخلية.

ويقدم منتجع كيتورا مجموعة واسعة من المرافق، بما في ذلك فندق ريتز كارلتون، مع إمكانية الوصول المباشر إلى الشاطئ، وتوفير نادٍ خاص يقتصر دخوله على الأعضاء فقط. ومن المرافق المهمة الأخرى: النادي النسائي ونادي الأطفال والمركز الصحي الشامل، وعدد من المطاعم الحاصلة على تصنيف ميشلان، ومجمع يضم العديد من المحلات التجارية. وسيكون هذا المشروع الفاخر الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يسعى للحصول على شهادة WELL للصحة والسلامة لمبانيه ضمن “مجتمع WELL ” المسجل لدى “ماج أوف لايف”.

وستكون جميع وحدات المنازل الفخمة قائمة على مفهوم الحياة الصحية الذي يمتاز به منتجع كيتورا من “ماج أوف لايف” الذي يقع مباشرة على خور دبي، مع سهولة الوصول إلى داون تاون دبي ومركز دبي المالي العالمي ومطار دبي الدولي.