مؤسسة كيوا تحتل المرتبة الثامنة في حصة السوق العالمية لنظام تحويل الطاقة

شيامن، الصين، 22 أبريل 2021 /PRNewswire/ — احتلت مؤسسة كيوا تيك (KEHUA TECH) (002335.SZ) المرتبة الثامنة في حصة السوق العالمية لعاكس تخزين الطاقة (نظام تحويل الطاقة (PCS))، واحتفظت بالمرتبة السابعة في حصة السوق العالمية لعاكس تخزين الطاقة (> 10 كيلوواط) في عام 2019، وذلك وفقًا لشركة آي إتش إس ماركيت (IHS Markit) – وهي شركة عالمية متخصصة في مجال المعلومات ويعمل بها أكثر من 5000 محلل وعالم بيانات وخبير مالي وخبير متخصص. وفي الوقت ذاته،احتلت مؤسسة كيوا المرتبة الثانية في حصة السوق لعواكس تخزين الطاقة في الصين في عام 2019، وهو ما يمثل 21.9% من حصة الدولة. تُعد مؤسسة كيوا مورد عالمي المستوى لحلول حفظ الطاقة وتوفيرها. وبوجود نظام قياسي كامل لحلول تخزين الطاقة، يمكن لمؤسسة كيوا توفير الحل المتكامل والمناسب على نحو يتسم بالمرونة بالاعتماد على سيناريوهات محددة ومنطق تحكم محدد.

توفر مؤسسة كيوا حلول لتخزين الطاقة ذات سيناريو متكامل يغطي جانب التوليد وجانب النقل والتوزيع وأي من الأمور الأخرى التي تحدث في الموقع. وبوجود خط إنتاج وفير ومتكامل وأساسي، يمكن لمؤسسة كيوا تقديم حلول من خلال توفير منتجات عالية الجودة للعملاء تتوافق مع الأوضاع المحلية. وبفضل اتسام منتجات مؤسسة كيوا بالسلامة والموثوقية وتوفير الطاقة والمرونة، حازت المؤسسة على ثقة العديد من البلدان مثل مشروع تخزين الطاقة الأخير الذي أقمناه في ماليزيا، والذي يجري تنفيذه في ولاية جوهور، حيث قامت مؤسسة كيوا بتركيب عواكس لتخزين الطاقة في موقع هذا المشروع، مع الاستفادة الكاملة من سياسة الطاقة الكهروضوئية التفضيلية لقياس صافي الطاقة التي تتبعها ماليزيا، نجد أن هذا المخطط يحد من استهلاك المحطة للطاقة. وعلاوة على ذلك، يمكن استرداد قيمة الاستثمار في غضون ثلاث سنوات فقط أو ما يقرب من ذلك. إنه حل يتمحور حول الطاقة الخضراء + المصنع الأخضر، كما يمكنه الحد من الانبعاثات الكربونية على نحو فعال.

نبذة عن كيوا

تأسست مؤسسة كيوا في عام 1988 وتم طرحها للاكتتاب العام في عام2010، وهي مؤسسة خبيرة ورائدة في مجال تحويل الطاقة، مع التزامها بتقديم حلول متطورة في الطاقة الضرورية والطاقة المتجددة والبنية التحتية السحابية. يتضمن العمل مزود طاقة متواصل (UPS) وعاكس الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة وفحص الانضباط الداخلي (IDC) أثناء أعمال البناء والتشغيل والصيانة.

لمزيد من المعلومات:

الموقع الإلكتروني: www.kehua.com

البريد لإلكتروني: marketing@kehua.com

الاسم: جون تشانغ

الهاتف: +86 (0592) 516 5883

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