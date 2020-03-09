مؤسسة كليفر تاب تعزز حضورها العالمي بتوسع في الشرق الأوسط

الشركة الرائدة في إشراك المستخدم والاحتفاظ به تحقق زخما في أسواق مجلس التعاون الخليجي بأكثر من 25 عميلا

ماونتن فيو، كاليفورنيا، 9 آذار/مارس، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت منصة كليفر تاب CleverTap، وهي منصة رائدة تعمل بالذكاء الاصطناعي تركز على إشراك والاحتفاظ بالمستخدمين، اليوم عن توسعها في سوق مجلس التعاون الخليجي بحصولها على أكثر من 25 عميلا جديدا في هذا السوق. وكان تطبيق توصيل الوقود CAFU، ومنصة بث الفيديو المباشر على الإنترنت شاهد Shahid، والشركة الإقليمية الرائدة في قطاع الاتصالات أوريدو Ooredoo، بعضا من الشركات الجديدة التي تستعين بمنصة كليفر تاب للمساعدة في مشاركة والاحتفاظ بـ وتنمية قاعدة عملائها. وبتوسعها في هذا السوق الجديد، تبني كليفر تاب على بصمتها العالمية وتعزز قدرتها على خدمة قاعدة عملائها في العالم.

وقال مالاي هارشا، رئيس التسويق في الشرق الأوسط، وتركيا وافريقيا: “يؤكد النمو المستمر لشركةكليفر تابفي الأسواق العالمية الرئيسية التزامنا بتزويد كل من المؤسسات العالمية والشركات المحلية بالأدوات التي تحتاجها لدفع حملات التسويق بفعالية وزيادة مشاركة المستخدم والاحتفاظ به كقوة محركة للنمو. ومع توسعنا في الشرق الأوسط، فإنكليفر تابفي وضع جيد لتمكين العملاء الحاليين والمستقبليين من بناء علاقات موالية تقود نمو الإيرادات.”

وبصفتها منصة التسويق الرائدة الشاملة المتعددة القنوات للشركات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، تم تصميم كليفر تاب لمساعدة المسوقين على الاحتفاظ بالمستخدمين وزيادة القيمة عبر عمر المستخدم. من خلال تقديم نهج موحد لمواجهة التحديات الشائعة مثل صوامع البيانات، تقدم كليفر تاب رسائل تسويق فردية في الوقت الفعلي استنادًا إلى سلوك العملاء – بدلاً من مجرد ملف تعريف مستخدم ثابت – ويسمح للشركات بتجربة استراتيجيات تطبيقات الهاتف المحمول وتعلمها وتحسينها بسرعة لزيادة مشاركة المستخدم والاحتفاظ به.

وقال أناند جين، المؤسس المشارك وكبير مسؤولي الإستراتيجية في كليفر تاب: “حققت كليفر تاب تقدماً هائلاً في توسيع نطاق حلها المبتكر للاحتفاظ بالمستخدمين. نحن سعداء لمواصلة تقديم طرق جديدة لقاعدة عملائنا العالمية المتوسعة من أجل التواصل بشكل أفضل مع عملائها وتقديم تجارب مبتكرة وتحويلية للعملاء.”

لمزيد من المعلومات أو لجدولة عرض خاص عن عمل المنصة، يرجى زيارة: clevertap.com

حول كليفر تاب

كليفر تاب هي المنصة الرائدة لإشراك والاحتفاظ بالعملاء التي تساعد العلامات التجارية على تعظيم قيمة عمر تجربة المستخدم. تثق أكثر من 8000 علامة تجارية للمستهلكين consumer brands حول العالم، بما في ذلك فودافون، ستار، سوني، ديسكوفري، فاندانغو لاتام وغوجيك بكليفر تاب لمساعدتها على تحسين مشاركة المستخدمين والاحتفاظ بهم وبالتالي زيادة إيرادات الشركات الطويلة الأجل. تحظى كليفر تاب بدعم من كبرى شركات رأس المال الاستثماري بما في ذلك سيكويا الهند، تايغر غلوبال منجمنت، أكسل وريكروت هولدنغز، وهي مقرها ماونتن فيو بطاليفورنيا، مع مكاتب إقليمية في أمستردام، وسنغافورة ودبي ومومباي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة clevertap.com أو متابعتها على LinkedIn و Twitter.

اتصالات الإعلام

تشارلز أورلاندو

كليفر تاب

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دانا غوميز

وولت أند كومباني

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