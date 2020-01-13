مؤسسة فوريفر ليفنغ برودكتس تغلف 5 ملايين وجبة لمكافحة الفقر في العالم

سكوتسديل، أريزونا، 13 كانون الثاني/يناير، 2020 / بي آر نيوزواير / — يسر مؤسسة فوريفر ليفنغ برودكتس الإعلان عن أنها بلغت هدفها المتمثل في توفير 5 ملايين وجبة للمساعدة في مكافحة الفقر في العالم. وخلال السنتين الماضيتين، تجمع الآلاف من موظفي وأصحاب مؤسسات أعمال فوريفر للتبرع في أحداث تعبئة الوجبات الغذائية وجمع الأموال لإطعام الأسر والأطفال في جميع أنحاء العالم.

استضافت الشركة حدث تعبئة للوجبات الاحتفالية في 18 كانون الأول/ديسمبر تكريما لبلوغ هذا الهدف المعلم في مكافحة الجوع. قام أكثر من 200 من المتطوعين والموظفين بتعبئة وجبات الطعام في مدينة سكوتسديل، أريزونا، مسقط رأس مؤسسة فوريفر ليفنغ للاحتفال بالنجاح لحملة “نقف معا”. قام ريكس موغان، مؤسس ومدير شركة فوريفر ليفنغ، بقرع جرس الاحتفال بمناسبة بلوغ هدف الوجبة الـ 5 ملايين.

وتم إطلاق هذه الحملة كجزء من الشراكة بين مؤسسة فوريفر ليفنغ برودكتس وحملة “الوقوف ضد الفقر” بهدف تعبئة 5 ملايين وجبة طعام بحلول العام 2020.

وقال غريغ موغان، رئيس فوريفر ليفنغ برودكتس “إنه بفضل تفاني وجهود أكثر من 17000 من موظفي وأصحاب أعمال فوريفر ليفنغ حول العالم، لم نحقق فقط، بل تجاوزنا هدفنا البالغ إعداد 5 ملايين وجبة. هذه الوجبات تساعد في تغذية الأحلام وبناء مجتمعات أقوى حيث نعمل سويًا من أجل خلق عالم لا يضطر فيه أي طفل إلى النوم جائعًا أو يتساءل من أين تأتي الوجبة التالية.”

عملت فرق المتطوعين في 38 مدينة في 24 دولة للوصول إلى هدف تعبئة الوجبات. سوف تؤثر الوجبات المقدمة على حياة أكثر من 51000 شخص في 16 دولة.

حول فوريفر ليفنغ برودكتس

تعد فوريفر ليفنغ برودكتس أكبر منتج ومصنع وموزع لمنتجات الألو فيرا حول العالم. تأسست الشركة في العام 1978، ونمت للعمل في أكثر من 160 دولة من خلال تقديم مجموعة واسعة من المنتجات المبتكرة لمساعدة الناس على تبني نمط حياة صحي وكسب الدخل من خلال فرصة بيع منتجات فوريفر المباشر. تدعم فوريفر حملة الوقوف ضد الجوع من مكاتبها العالمية ومن خلال المؤسسة الخيرية، فوريفر غيفنغ. تعلم المزيد عن فوريفر غيفنغ على www.forever-giving.org . لمعرفة المزيد عن فوريفر ليفنغ برودكت، يرجى زيارة www.foreverliving.com .

حول الوقوقف ضد الجوع

الوقوف ضد الجوع، وهي منظمة دولية للإغاثة من الجوع، ساعدت في تعبئة الوجبات لملايين الوجبات الموزعة على 74 دولة حول العالم. لمزيد من المعلومات حول الوقوف ضد الجوع، يرجى زيارة www.riseagainsthunger.org