مؤسسة سولت تعلن عن قمتها الرئيسية لقيادة الفكر العالمي في أبو ظبي بدولة الإمارات

مؤسسة سوق أبو ظبي العالمي، الشريك الاستراتيجي لسولت، تدعم هذا المؤتمر الأول من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا الذي يركز على التعاون العالمي في مركز تقاطع المال والتقنية والجيوبوليتيك

أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، 19 حزيران/يونيو، 2019 / بي آر نيوزواير / — بعد مؤتمرها الناجح الذي عقد في الذكرى العاشرة لتأسيس هذه القمة في لاس فيغاس، أعلنت مؤسسة سولت أنها ستأتي بمنتداها العالمي لقيادة الفكر إلى أبو ظبي في وقت لاحق هذا العام في شراكة استراتيجية مع مؤسسة سوق أبو ظبي العالمي، وهو المركز المالي الدولي في أبو ظبي. وسيتم عقد قمة سولت أبو ظبي في الفترة بين 19-21 تشرين الثاني/نوفمبر، 2019 في فندق قصر الإمارات المعلمي. وستجمع القمة الأصوات القيادية في الأعمال العالمية لثلاثة أيام من التعارف والتعاون بشأن فرص النمو الأهم في العالم.

وقال معالي السيد أحمد علي الصايغ، وزير الدولة (الإمارات العربية المتحدة) ورئيس مجلس إدارة سوق أبو ظبي العالمي، “لقد كانت دولة الإمارات العربية المتحدة منصة انطلاق استراتيجية وبوابة اقتصادية حيوية بين الشرق والغرب. وبوصفها مركزًا ماليًا دوليًا في أبو ظبي، يلعب سوق أبو ظبي العالمي دورًا حيويًا في زيادة التزام الدولة بتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام محليًا وعالميًا.”

وأضاف: “ستوفر قمة سولت أبو ظبي منصة عالمية قيّمة لقادة الأعمال والمستثمرين لاكتساب رؤى ومعرفة جديدة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واستكشاف الإمكانات التجارية والاستثمارية الجديدة التي توفرها هذه البلدان. ​​نحن نرحب بالشركاء الأكثر تفكيرًا للانضمام لنا في جلب قيادة الفكر العالمي وفرص جديدة إلى أبو ظبي والمنطقة “.

سوف تكون قمة سولت أبو ظبي الحدث الافتتاحي لسولت في الشرق الأوسط أو إفريقيا، حيث يعزز وجوده الأهمية الاقتصادية وفرص الاستثمار التي لا يمكن إنكارها في المنطقة. بالإضافة إلى مؤتمرها الرائد في لاس فيغاس، استضافت سولت مؤتمرات ناجحة في سنغافورة وطوكيو.

وقال أنطوني سكاراموتشي، مؤسس سولت: “حين قيمنا الوجهات المحتملة لمؤتمر سولت الدولي المقبل، برزت أبوظبي كشريك مثالي بسبب هويتها الثقافية التعاونية ورؤيتها الاقتصادية الجريئة للمستقبل. نعتقد أنه في السنوات المقبلة ستستر سوق أبوظبي العالمي وأبو ظبي في البروز كمركز مالي عالمي رائد، ونحن متحمسون لمنح أعضائنا العالميين نظرة أقرب إلى الفرص المتاحة لهم في المنطقة”.

قمة سولت أبو ظبي، مثلها مثل قمة سولت لاس فيغاس، ستكون حدثًا يتم حضوره عن طريق الدعوات فقط. سيتم فتح طلبات التسجيل في أواخر شهر تموز/يوليو، ولكن يمكن للمندوبين المحتملين طلب دعوة مسبقًا من على موقع www.salt.org. وسيضم المؤتمر متحدثين وحضورا من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مشاركة قوية من أصحاب المصلحة الرئيسيين والمستثمرين الرئيسيين في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وإذ تعكس الطبيعة السريعة التطور للأعمال التجارية العالمية، واصلت سولت توسيع قاعدة برامجها وحضورها بما يتجاوز الاستثمارات البديلة التقليدية. ركز مؤتمر لاس فيغاس هذا العام، الذي كان الحدث الأكثر حضوراً في تاريخ سولت، على مواضيع متنوعة تتراوح بين صناديق التحوط، والأسهم الخاصة والعقارات والأصول الرقمية، إلى الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية. ستضم قمة سولت أبو ظبي مزيجًا مشابهًا من محتوى القيادة الفكرية والتواصل والترفيه.

شمل المتحدثون السابقون في قمم سولت قادة سياسيين بارزين، بمن فيهم الرئيسان الأميركيان السابقان بيل كلينتون وجورج دبليو بوش، رئيسا وزراء المملكة المتحدة السابقان ديفيد كاميرون وطوني بلير؛ الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، رئيسة الوزراء الأسترالية السابقة جوليا غيلارد؛ سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة السابقة نيكي هيلي ووزيرة الخارجية الأميركية السابقة كوندوليزا رايس، فضلاً عن قادة أعمال عالميين، بمن فيهم السير ريتشارد برانسون وإريك شميدت ومايكل بلومبرغ ومارك كوبين وديفيد روبنشتاين والدكتور كاي فو لي وكين غريفين، من بين العديد من المتحدثين الآخرين. وتحدث في قمم سولت السابقة أيضا أسماء بارزة من عالم الترفيه بمن في ذلك مارون 5، دوران دوران، ذي كيلرز وويل سميث.

لمعرفة المزيد عن قمة سولت أبو ظبي، طلب دعوة أو استفسار عن فرص الرعاية، يرجى زيارة www.salt.org. تابعوا سولت أبو ظبي على وسائل التواصل الاجتماعي على هاشتاغ: #SALTABUDHABI.

حول سولت

سولت هو منتدى عالمي لقيادة الفكر يعزز التعاون عند تقاطع التمويل والتكنولوجيا والجغرافيا السياسية. جمع مؤتمر سولت لاس فيغاس السنوي الرائد حوالي 2،000 من أبرز المستثمرين، والمسؤولين التنفيذيين في العالم في مجال الأعمال والقادة السياسيين لمدة ثلاثة أيام من تبادل الأفكار والتواصل والترفيه. يرجى زيارة www.salt.org. لمعرفة المزيد أو التواصل مع سولت على Twitter , Facebook , LinkedIn or Instagram . مؤسسة سولت تابعة لشركة سكاي بريج، وهي شركة عالمية رائدة في مجال الاستثمارات البديلة.

لمزيد من الاستفسارات، يرجى الاتصال بـ:

جون دارسي

jdarsie@skybridge.com

عن سوق أبوظبي العالمي

سوق أبوظبي العالمي هو مركز مالي دولي يقع في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، تم افتتاحه للعمل في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2015. وتم إنشاؤه بموجب مرسوم اتحادي من دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز مالي عريض القاعدة. سوق أبو ظبي العالمي يدعم مكانة أبوظبي كمركز عالمي للأعمال والتمويل، ويعمل كحلقة وصل استراتيجية بين الاقتصادات المتنامية في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا وبقية العالم.

ترتكز استراتيجية سوق أبو ظبي العالي على نقاط القوة الرئيسية في أبوظبي بما في ذلك الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات وإدارة الأصول والابتكار المالي. وإذ يتألف من ثلاث هيئات مستقلة: محاكم سوق أبو ظبي العالمي، هيئة تنظيم الخدمات المالية وهيئة التسجيل، تحكم مؤسسة سوق أبو ظبي العالمي باعتبارها مؤسسة مالية دولية، جزيرة المارية التي تعتبر منطقة مالية حرة محددة. وهي تمكن المؤسسات المالية والشركات والكيانات المسجلة من العمل والابتكار والنجاح في إطار تنظيمي دولي قائم على القانون العام.

منذ إنشائها، حصلت سوق أبو ظبي العالمي على جائزة “المركز المالي للعام (الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) لمدة ثلاث سنوات متتالية لمبادراتها ومساهماتها في قطاع الأسواق المالية وأسواق رأس المال في المنطقة. * لمزيد من التفاصيل حول سوق أبو ظبي العالمي، يرجى زيارة الموقع www.adgm.com أو متابعتنا على @adglobalmarket و LinkedIn: ADGM

* المصدر: جوائز المستثمر العالمي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

لمزيد من الاستفسارات، يرجى الاتصال بـ:

جون ليو

joan.lew@adgm.com

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