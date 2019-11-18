مؤسسة المعونات التعليمية: القسم الجنوبي من العالم يحظى بالسبق في تطوير نظم تعليم مناسبة للمستقبل

جنيف، 18 نوفمبر 2019 /PRNewswire/ — أصبحت وثيقة الإعلان العالمي للتعليم المتوازن والشامل نهائية بعد استكمال كافة عمليات المراجعة التي أجريت عليها. سوف يتم إقرار الإعلان العالمي رسميًا في مدينة جيبوتي خلال الحفل الختامي للمنتدى الثالث للتعليم المتوازن والشامل 2030- القمة الدولية للتعليم المتوازن والشامل، التي ستُقام في الفترة من 27 إلى 29 يناير 2020.

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وسوف يشهد إقرار الإعلان العالمي، كجزء من الالتزامات التي يشملها، إعداد أدوات متعددة الجوانب للتعاون الفني والمالي لضمان استدامة الآليات اللازمة لدعم نظم التعليم في جميع أنحاء العالم.

ويسير الإعلان العالمي على ذات الخطى التي سارت عليها الاتفاقيات الدولية السابقة. فالإعلان يجمع بين تلك الأفكار ويربطها بالمفاهيم الجديدة ويضعها في إطار تشغيلي متكامل ومرن يستقر على أربعة أعمدة أساسية هي: التداخل بين الثقافات وتعدد المنهجيات والتفاهم عن طريق الحوار والعمل ضمن البيئة المحيطة.

حفر الإعلان العالمي اسمه على العملية التي تتولاها بلدان القسم الجنوبي من العالم ومن ثم استطاع التعامل مع الحاجة الملحة لتنفيذ إصلاحات تعليمية تستوفي الاحتياجات المرتبطة بالبيئة المحيطة لمختلف التجمعات والمجتمعات والتنمية المستدامة بوصفها أمرًا حتميًا، وذلك عن طريق وضع الموارد اللازمة تحت تصرفها مجتمعة.

مؤسسة المعونات التعليمية (ERF) هي مؤسسة غير حكومية وغير هادفة للربح قائمة في جنيف تعمل على وضع برامج تعليمية متوازنة وشاملة مع نشرها ودمجها ضمن نظم التعليم عن طريق وضع السياسات وبناء القدرات وإشراك المجتمع المدني، وذلك ضمن أنشطة أخرى.

أُقيم المنتدى الأولللتعليم المتوازن والشامل 2030 بمقر منظمة الأمم المتحدة في جنيف، سويسرا في ديسمبر 2017. وفي نوفمبر 2018، شهد المنتدى الثاني للتعليم المتوازن والشامل 2030 الذي أقيم بمدينة ميكسيكو سيتي تدشين الدليل العالمي للأخلاق والمبادئ والسياسات والممارسات في إطار التعليم المتوازن والشامل، كما شهد التوقيع المبدئي على وثيقة الدعوة العالمية للتعليم المتوازن والشامل وهي الوثيقة التي دعت إلى إعداد الإعلان العالمي للتعليم المتوازن والشامل.

وقد استطاعت الدعوة العالمية للتعليم المتوازن والشامل حتى تاريخه، أن تجمع 41 توقيعًا يمثل 671 جهة حكومية وأكاديمية وجهات تنتمي إلى المجتمع المدني من 110 دولة.

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/1029420/President_of_Djibouti_and_ERF_President.jpg

شعار: https://mma.prnewswire.com/media/1029418/ERF_Logo.jpg