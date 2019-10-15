مؤتمر معهد الخرسانة الأميركية حول المواد والتصميم يعقد في العاصمة الأردنية عمان

فارمنغتون هيلز، مشيغان، 15 تشرين الأول/أكتوبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — تحت رعاية سمو الأميرة سمية بنت الحسن، رئيسة الجمعية العلمية الملكية، أعلن معهد الخرسانة الأميركي وجمعية الخرسانة الأردنية، بالتعاون مع الجمعية العلمية الأردنية المهندسين الأردنيين، أن مؤتمر معهد الخرسانة الأميركي حول المواد والتصميم سيعقد يومي 17-18 تشرين الثاني/نوفمبر، 2019، في العاصمة الأردنية عمان.

سيعقد هذا المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين في الجمعية العلمية الملكية ويجمع خبراء بارزين إلى جانب متخصصين في الخرسانة لمناقشة موضوعات مثل مركبات البوليمرات المقواة بالألياف لبناء الخرسانة المسلحة والخرسانة الكبيرة واستكشاف الأخطاء في البناء الخرساني. سوف يرأس رئيس معهد الخرسانة الأميركي والرئيس السابق للجنة معهد الخرسانة الأميركي 318، الدكتور راندال بوستون، جلسة لمدة يوم كامل حول متطلبات قانون البناء معهد الخرسانة الأميركي 318-19 التي تم إصدارها حديثًا للبنية الخرسانية.

المتحدثون في الحدث:

الدكتور راندال بوستون – رئيس معهد الخرسانة الأميركي، شركة بيفوت إنجنيرز

السيد وليام غولد – شركة باسف

السيد أحمد مهنا – المدير الإقليمي لمعهد الخرسانة الأميركي في الشرق الأوسط

د. خالد نحلاوي – مهندس معهد الخرسانة الأميركي

الدكتور تشارلز نماي – شركة باسف

السيد فؤاد يزبك – يونيمكس

السيدة كاري أل يويرز – شركة كريتون الدولية

يمكن الاطلاع على التفاصيل الإضافية ومعلومات التسجيل على الموقع www.aci-amman.com

للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال:

دانييل هاريس

رئيس المشاريع، التسويق الدولي

معهد الخرسانة الأميركية

248-848-3148

Danielle.Harris@concrete.org

في تقدم دائم – معهد الخرسانة الأميركي، الذي تأسس في العام 1904 ويقع مقره الرئيسي في فارمنغتون هيلز، مشيغان ومكتب إقليمي في دبي بالإمارات العربية المتحدة، هو هيئة ومورد رائد في جميع أنحاء العالم لتطوير ونشر المعايير، الموارد الفنية، برامج التعليم والتدريب، برامج الترخيص، والمهارات المثبتة للأشخاص والمؤسسات المشاركة في تصميم الخرسانة والبناء والمواد، الذين يتقاسمون الالتزام بالسعي لتحقيق أفضل استخدام للخرسانة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.concrete.org.

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/1010522/ACI_Jordan_Conference.jpg